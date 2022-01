Boric, un marxista de Groucho

Ante el reciente resultado del ballotage que definió la presidencial en Chile donde se alzó con el triunfo el candidato de izquierda Gabriel Boric nos debemos un debate, pero sobre todo un poco de análisis para entender cómo funciona una campaña electoral.

El título de la nota juega con el término Marx en dos frentes que casualmente acá se unen, el político y el relacionado al humorista Groucho Marx por la famosa frase que se le atribuye a él "Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros".

La frase en realidad, apareció en un periódico de Nueva Zelanda en 1873, en la forma "Éstos son mis principios, pero si no les gustan, yo los cambio".

La atribución de la cita a Groucho se publicó por primera vez en el Legal Times en 1983, algunos años después de su fallecimiento.

En cualquier caso, con esta fórmula se describe al político que acomoda su discurso, para decir lo que el público quiere oír.

Yendo a lo nuestro y para poder analizar al flamante ganador de las presidenciales chilenas debemos entender varias cosas. Por un lado el mapa político chileno, y por el otro el ruido que como activistas judios en redes hicimos y con ello el favor que le hicimos a Boric.

¿Favor? Si claro, favor. Salvador Dalí opinaba que “el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos”. Por eso una de sus máximas era: “Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien”, recordando aquella famosa frase que creó el publicista Ivy Lee en la que aseguraba que “lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal”.

Provocar es lo que logró Boric con sus opiniones propalestinas. En parte a votantes afines a los que dirigió su mensaje y en parte a gente contraria a esas ideas que no hizo ( hicimos?) más que ayudar a dar a conocer a dicho candidato

La frase de Ivy Lee es donde radica el mayor capital que un político puede tener, su nivel de conocimiento, punto de partida de cualquier campaña.

El nivel de conocimiento es el porcentaje de la población que sabe quien es y eventualmente a que se dedica el candidato. Sin un alto nivel de conocimiento ningún candidato puede ganar, de ahí que los candidatos venidos de fuera de la política como Berlusconi, Trump, Macri entre otros sean cada vez más y esto sucede así debido a que dichos candidatos cuentan con un altísimo cuando no absoluto nivel de conocimiento previo a su candidatura.

Vale aclarar que nivel de conocimiento no implica opinión sobre el candidato, sino solamente si es conocido o no y en qué porcentaje.

Dicho esto y siendo pragmáticos debemos desnudar un poco el funcionamiento de la “realpolitik”.

En Chile vive la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Palestina, de alrededor de 500.000 sobre una población total de 19.120.000 de habitantes aproximadamente. Si hacemos cuentas rápidas equivale a un 2,5 % del electorado del país trasandino.

El análisis más allá de lo ideológico es entender que el candidato creó un mensaje para ese público, nos guste o no el contenido del mismo. Tal como creó diversos mensajes adaptados a cada segmento de electores. En toda campaña hay muchos mensajes en simultáneo, pasa que al no estar dirigidos a nosotros no los vemos. La cantidad de mensajes no implica contrariedad entre ellos necesariamente, aunque veamos la mano de Groucho mucho más de lo que podemos digerir.

El favor tal como mencionaba lo hicimos todos aquellos activistas judios en redes que viralizamos, compartimos, retwitteamos, mandamos por whatsapp el mensaje pro Palestina de Boric y su incidente con el regalo de rosh hashana de 2019 que le hiciera la comunidad chilena, logrando sumar mucho nivel de conocimiento al ahora ganador de la contienda.

Boric, no es ningun tonto y estuvo muy bien asesorado en campaña en cuanto a imagen al punto que durante la misma dejó atrás su look bohemio de barba y pelo desparejo que lo identificaron desde su época de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, así como atenuo o hizo bajisimas referencias a la retórica de muerte al neoliberalismo en Chile cuando ganó las primarias de su coalición de izquierda.

Qué será de su presidencia no podemos saberlo ahora, lo que sí podemos analizar es algo de su campaña. Boric será el próximo presidente de Chile gracias a miles de factores, pero sepamos que muchas veces en redes contribuimos con aquello que buscamos combatir. ¿Que tipo de marxista será Boric como presidente?