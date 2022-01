Un homenaje a Amin Meleika ex Embajador de Egipto en Argentina

La muerte golpeó a la gente de twitter con la noticia de la muerte del ex Embajador de Egipto en Argentina Amin Meleika. Puede sonar extraño, tanta empatía y tantos tweets por un representante de un país con el que Israel tiene una paz fría. Pero los vínculos humanos se hacen tendiendo puentes y esta era la especialidad de Amin.

Yo conocí a Amin en el farbe de pinchegorro. Un jueves a la noche, muy cansada quedé extasiada escuchando sus cuentos sobre su Egipto natal y la importancia de unir comunidades. En el farbe, una de las maravillas producidas por la comunidad de twitter hay visitas y encuentros de todo tipo. Era un momento duro de confinamiento, luego hubo encuentros donde los lazos se fortalecieron y mucha gente de jewtitter tiene una foto con Amin. Fue un honor escucharlo, y la sensación que todos los seres humanos cuando se juntan tienen anhelos muy parecidos. Yo quise hacerle una entrevista para este portal, pero la Encargada de Prensa de la Embajada de Egipto en Buenos Aires, me indicó que el Embajador no podía hablar a un semanario uruguayo.



Lo llamé al Rabino Eli Levy, alias pinchegorro y me dijo que Amit había logrado unir a la comunidad judía, aún en sus diferencias más profundas. Era un ser humilde, amigable, lo vio personalmente una vez y en el farbe dos veces. Para él, había una necesidad de estrechar vínculos entre Israel y Egipto. Todos tienen una foto con él.

Algunos tweets que lo recuerdan:

Para mostrar a un hombre sencillo y carismático:

La primera vez que me llamó @AminMeleika me dijo: te sigo en tw pero no entiendo. Sos Rabino, sos humorista, sos empresario?



Same bro