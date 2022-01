Como la tecnología israelí puede ayudar a dormir mejor

Las preocupaciones diarias, las rutinas presionadas y las noches en vela son algunas de las razones por las que no dormimos lo suficiente. Agregue a eso actualizaciones constantes sobre una pandemia global y es fácil entender por qué las personas buscan soluciones para mejorar la calidad del sueño y disminuir la ansiedad relacionada.

“Los trastornos del sueño son multifactoriales. Tenemos diferentes razones por las que se puede perturbar el sueño”, dice a NoCamels el Dr. Micha Gross de la clínica Tel Aviv Doctor.

Mucho antes del brote de COVID-19, la privación del sueño y sus impactos negativos han sido parte del diálogo sobre una mejor salud. Dormir mejor, después de todo, es bueno para nuestro bienestar mental y físico. Desde rastreadores de salud hasta aplicaciones de meditación, investigaciones científicas e iniciativas de sueño patrocinadas por el gobierno, encontrar soluciones para brindarnos a todos una mejor noche de sueño es abundante.



Según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la cantidad de adultos estadounidenses que afirman dormir seis horas o menos en un ciclo de 24 horas va en aumento. La falta de sueño, que un estudio llegó a describir como una "epidemia de salud pública" grave, ha empeorado con los nuevos bloqueos inducidos por el coronavirus y el trabajo remoto.



No en vano, desde la llegada del nuevo coronavirus, ha habido un repunte en las búsquedas en Google de la palabra “insomnio”.



Ahora los expertos dicen que COVID-19 puede estar estresando problemas de sueño preexistentes.



COVID-19 puede afectar el sueño de las personas de diferentes maneras. Está el estrés psicológico, la incertidumbre sobre el futuro y los temores sobre la salud y el bienestar personal. La monotonía del hogar debido al autoaislamiento perturba el ciclo del sueño y la gente irónicamente dice Gross, quédate despierto hasta tarde y luego duerme hasta tarde.



“A medianoche no están cansados, entonces no saben qué hacer, toman una pastilla para dormir, una inyección o lo que sea, y entonces puede comenzar a convertirse en un problema crónico”, le dice a NoCamels Gross, un psicólogo.



Las personas lidian de manera diferente con sus problemas de sueño. Los medicamentos son una ruta para alcanzar el nirvana del sueño. Los laboratorios del sueño también funcionan. La tecnología del sueño es un sector en crecimiento destinado a ayudarlo a obtener una buena noche de descanso.



El sueño es un "reino que se puede mejorar drásticamente", dice Ziv Peremen, director ejecutivo de X-trodes, una empresa con sede en Tel Aviv con un producto de tecnología inteligente portátil que mide y analiza las señales electrofisiológicas para dormir mejor.





Con la actual pandemia de COVID en curso y el creciente temor de los pacientes de ir al hospital, las alternativas que ofrecen los dispositivos de medición remotos en el hogar están llamando la atención, dice Peremen.



La industria tecnológica israelí tiene algunas opciones en oferta. Para la apnea del sueño, existe WatchPat de Itamar Medical. El pequeño dispositivo de muñeca mide y analiza a través de sensores en los dedos, el tórax y la muñeca el pulso del paciente, que aumenta en caso de apnea debido al colapso de las vías respiratorias y la falta de suministro de aire fresco.



Aplicaciones como dayzz y Sleeprate usan relojes inteligentes y rastreadores de pulso para recopilar datos sobre los patrones de sueño. Juegan toda la experiencia del sueño con desafíos, sugerencias sobre cómo mejorar el entorno de sueño y recordatorios sobre cuándo ir a dormir y qué no hacer antes de acostarse.



Tales opciones aumentan nuestra conciencia del sueño, pero pueden tener limitaciones. “Por lo general, miden el movimiento, la aceleración, el ruido, etc. Pero esta es una estimación de nuestro sueño. Es muy bueno tener una comprensión básica de nuestro sueño, pero no es de grado médico”, dice Peremen.



Los rastreadores de apnea del sueño son mucho más precisos, dice, pero pasan por alto muchos otros trastornos del sueño. “Hay tantos otros trastornos del sueño, como el insomnio, la narcolepsia... el bruxismo, cuando las personas aprietan los dientes mientras duermen, etc. Todos estos tipos de trastornos del sueño requieren una tecnología más avanzada. Y lo que es más importante, necesitas la capacidad de medir la actividad cerebral”.



X-trodes está tratando de llenar este vacío con sus electrodos de grado médico, ligeros e inalámbricos. La compañía dice que su solución es una medición del sueño de varias noches.



“Esto es crucial porque ya se sabe en la literatura que cuando vas al hospital y tienes una sola medida, no obtienes los patrones de sueño regulares. Con una polisomnografía regular, los pacientes deben dormir boca arriba. No pueden tener sus puestos regulares porque están conectados a todos sus cables”, dice Peremen.



Soluciones para el sueño pospandemia



Además de los problemas habituales para dormir y los problemas relacionados con la COVID, Gross habló sobre la COVID prolongada (síntomas que continúan durante más de 12 semanas después de la infección) que también se ha demostrado que causan sentimientos de insomnio creciente en el período posterior a la infección.



“Podemos ver durante la recuperación de la COVID-19 prolongada qué se ve afectado exactamente durante el sueño, qué ciclo de sueño, qué patrón en el cerebro, etc.”, dice Peremen sobre el producto de su empresa.



Y la industria tecnológica no solo se limita a medir nuestro sueño. Sonovia, cuyas máscaras COVID-19 fueron noticia el año pasado, ha adoptado su propio enfoque para garantizar una mejor higiene del sueño.



“Comenzamos a pensar, ‘¿dónde más podemos aplicar nuestra tecnología?’ Descubrimos que nuestras camas son lugares donde pasamos un tercio de nuestras vidas, alrededor de ocho horas al día. Pero lo tratamos de manera muy diferente”, le dice a NoCamels Jordan Fox, director creativo de Sonovia. En comparación con la ropa, las camas se lavan como mucho una vez a la semana. Se convierten en "semilleros de gérmenes", dice Fox.



La solución que ofrece Sonovia son sábanas impregnadas con una fórmula a base de zinc que puede sobrevivir a múltiples lavados. “Los óxidos metálicos como el zinc son conocidos por sus propiedades antibacterianas/antivirales, y los estamos usando en forma de nanotecnología”, dice a NoCamels Shay Hershcovich, cofundador de Sonovia.



Mientras tanto, los laboratorios de investigación están en apuros para responder a la antigua pregunta de por qué dormimos. “Quiero decir que todos pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo, ocho horas más o menos, y es muy extraño porque básicamente perdemos nuestro tiempo, si lo pensamos en la práctica, y si lo pensamos en una perspectiva evolutiva con el sueño. , aumentas tu riesgo de supervivencia, estás en un estado muy vulnerable”, dice el profesor Lior Appelbaum de la Universidad Bar-Ilan.



Al experimentar con el pez cebra, un pez de acuario pequeño y popular con propiedades cerebrales similares a las de los seres humanos, Appelbaum y su equipo sugirieron que la vigilia provoca "rupturas" del ADN en las neuronas. El sueño, por su parte, ayuda a reparar esos daños acumulados a lo largo del día.



No sugerimos que el cerebro necesite dormir o que nosotros necesitemos dormir, dice Applebaum. “Una sola neurona necesita dormir. No importa si esta única neurona está en una medusa, en una mosca, en un pez o en un ser humano. Tenemos neuronas que son tan especiales porque son células maduras que no se dividen. Entonces, si dañas tu piel, crecen nuevas células. Pero digamos que tienes 100 neuronas, estas son las neuronas que tienes. Mi punto es que debes asegurarte de que estas neuronas sobrevivan y no comiencen el proceso neurodegenerativo demasiado temprano en la vida”.



En otras palabras, conseguir ese buen sueño es crucial.



“Dormimos porque tenemos esas neuronas con estas funciones y propiedades especiales que necesitan este mantenimiento, esta consolidación durante un tiempo relativamente largo, y esta es la compensación, necesitas el mantenimiento, por lo que debes arriesgarte a cerrar, para reiniciar su computadora, y durante este reinicio, está bajo riesgo”, dice Appelbaum.



El psicólogo médico Uri Mandelkorn considera que el sueño es único para cada individuo.





“Dormir es algo natural”, dice Mandelkorn a NoCamels, y el objetivo, dice, es ayudar al paciente a retomar un “camino natural del sueño” con la menor cantidad de intervención.



Mandelkorn tiene su propio enfoque para ayudar a las personas a encontrar el camino de regreso a un ritmo de sueño natural. Él lo llama NSLEEP, un acrónimo que significa Natural, Subjetivo y Seguro,



“Las personas que comienzan a tener problemas para dormir tienden a sentir que están perdiendo el control de su sueño”, dice Mandelkorn. “La reacción natural cuando perdemos el control es la opuesta, es tratar de aguantar… Eso es contraproducente para dormir. Porque cuando nos vamos a dormir, queremos poder soltarnos, relajarnos”.



En cuanto a las nuevas preocupaciones planteadas sobre la pandemia y su impacto en un mejor sueño, Mandelkorn dice: “COVID-19 está ahí, siempre está ahí. Lo que siento es que ya se ha convertido en un hecho… en cierto modo, se convirtió en algo así como una rutina, parte de nuestra vida”.