Mientras se condena la violencia de los beduinos en el sur de Israel, hay que recordar también esto

En los últimos días, a raíz de las plantaciones de árboles del Keren Kayemet LeIsrael en una zona del desierto del Neguev, estallaron protestas de beduinos residentes en los alrededores, que alegan que las tierras en cuestión son suyas y que las plantaciones son inaceptables. Gran parte de la violencia es producto por un lado de la participación de elementos delincuentes en los disturbios y por otro, de la incitación del liderazgo de la Lista Conjunta encabezada por Ayman Odeh, que ven en la situación una oportunidad para fomentar críticas al Estado y una situación de aguda discusión. El diputado árabe israelí Mansur Abbas, miembro de la coalicion de gobierno con su partido Ra´am, considerado un elemento moderado favorable a la plena integración y a la cooperación pacífica entre ciudadanos árabes y judíos, dijo que las plantaciones eran como un golpe en su corazón y aclaró que no votará con la coalición hasta que eso no se detenga y haya diálogo.

El gobierno optó por interrumpir las plantaciones para hallar una fórmula de entendimiento, la oposición encabezada por el ex Primer Ministro Netanyahu acusó al gobierno de ceder a presiones de radicales-aunque cuando estaba en el poder no hizo prácticamente nada para resolver los diversos desafíos en el tema de los beduinos- y el tema aún no se ha resuelto.

De fondo hay una problemática compleja . Por un lado, es cierto que durante años distintos gobiernos de Israel no atendieron suficientemente necesidades específicas de los beduinos ni tampoco lidiaron con el serio desafío de la criminalidad en su seno. Y por otro, es práctica conocida de los beduinos instalarse sin orden ninguno, a su antojo, en numerosos puntos del Neguev-y no sólo allí- y tras años de vivir de esa forma, alegan que las tierras son suyas.

Este tema requiere un análisis a fondo que aborde sus distintas aristas.

Pero mientras tanto, consideramos importante recordar que por un lado están los delincuentes y los protagonistas de la violencia en el sur, y por otro los voluntarios beduinos a las Fuerzas de Defensa de Israel que tanto han aportado.

Por eso volvemos a compartir esta nota de mucho tiempo atrás, que vale la pena tener presente.

(Agosto 2019)

Dos días antes del comienzo de la festividad de Id el-Adha, celebrada tanto por los musulmanes como por los drusos, el Teniente General Aviv Kojavi, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, realizó una visita a los dignatarios de la comunidad drusa y de los beduinos. Acompañado por otros altos oficiales, Kojavi visitó el Consejo Regional al-Qasum, a la tribu Al Atrash-de los beduinos- y la tumba del Sheikh Amin Tarif, líder espiritual de los drusos en la aldea Julis, reuniéndose con su nieto Muwafaq Tarif, el líder actual.

Un obsequio de los beduinos al jefe de Tzahal

Kojavi quiso ante todo transmitir a todos sus buenos augurios para la fiesta .

Id el-Adha, que significa la Fiesta del Sacrificio, celebra la disposición de Abraham (Ibrahim en el Islam) a sacrificar a su hijo para mostrar su fidelidad a Dios, y la aparición del animal al que terminó sacrificando, salvando así a Itzjak.

Pero los encuentros fueron también una oportunidad para reafirmar el singular vínculo entre Tzahal (las Fuerzas de Defensa de Israel) y los ciudadanos no judíos que sirven en sus filas. Los drusos, por pedido de su propio liderazgo ya en los años 50, se enrolan por ley. Los beduinos lo hacen en forma voluntaria.

“Las comunidades drusa y beduina tienen una parte grandísima en la defensa de la seguridad del Estado, no puedo decir nada menos que eso”, declaró el oficial número uno en ambas visitas. “Miro aquí a los oficiales drusos de uniforme, sé de todos los que ya hicieron su servicio, y me digo que es un grupo en el que confío plenamente. Están en lugares conocidos y visibles y también en sitios extremadamente secretos, en los que se precisa una gran valentía”, recalcó.

Kojavi y el Sheikh Tarif, con otros dignatarios drusos

También a los beduinos les habló en un tono muy similar recalcando que su aporte es clave para la defensa del Estado. A unos y otros pidió que sus hijos continúen haciendo el servicio y ayudando así a proteger a Israel.

Kojavi también se refirió al tema del racismo, señalando que “ni puedo oir la palabra” y aclarando que lo inadmisible, si ocurre, no es solamente un comportamiento racista sino también cualquier tipo de actitud que no respete la igualdad entre todos los efectivos de Tzahal. “Si en algún lado hay alguna expresión de desigualdad, yo no sólo la condenará sino que la castigaré severamente” , recalcó.