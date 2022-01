Es bueno saber saber todo esto que hizo Israel en pocos días

Esto no es un editorial analizando y contando la verdad de Israel, enfrentándola a las difamaciones y distorsiones tan comunes que circulan por allí. Simplemente, es un corto recuento de algunos hechos protagonizados por Israel y ocurridos en Israel. Vale la pena conocerlos porque responden precisamente al espíritu de Israel.

1.Mientras la pandemia avanza y el mundo retrocede con una enorme ola de contagios de la cepa Omicron por doquier, Israel decidió donar 50.000 vacunas a Sudán. Serán entregadas a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas.

Nos lo contó Yonatan Gonen, hasta hace poco Director de Diplomacia Digital en árabe en la Cancillería israelí, y hoy miembro del Curso de cadetes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. En la cuenta de Yonatan Gonen hallamos un recordatorio de hace aproximadamente un año sobre el pequeño Moussa, un bebé palestino de Ramallah que nació con varias dolencias, entre ellas un tumor en la zona del corazón. Pasó exitosamente un trasplante de corazón en un hospital de Tel Aviv. Como es sabido, cuando de trasplantes se trata, la salvación de uno suele ser la tragedia de otro. El corazón que le dio vida, lo recibió de un bebé judío que falleció por una serie de problemas congénitos.

3. Israel ha donado medio millón de dólares para ayudar a refugiados de Afganistán que se hallan en Tajikistan. La donación se ha entregado a la ONU, para alimentos, asistencia médica y otras necesidades de los refugiados . El Director General de la Cancillería israelí Alon Ushpiz-que confirmó la donación- declaró que Israel “está orgulloso de ser parte del esfuerzo internacional en pro de los afganos que huyeron de los Talibanes en agosto”. Las Naciones Unidas agradecieron públicamente a Israel por su aporte.

4.Esta semana se concretó un impresionante proyecto tecnológico al ser lanzados y puestos en órbita 8 satélites de comunicaciones planificados, desarrollados y construidos por alumnos de secundaria, judíos y árabes, que participan en un programa especial de la Agencia Espacial de Israel en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Fue un logro tecnológico, educativo y nacional, una nueva demostración de las posibilidades que todos tienen en el Estado de Israel.

5. La organización humanitaria israelí IsraAID continúa ayudando fuera de fronteras en zonas de desastre y urgentes necesidades. Esta vez, en Filpinas, a raíz de los serios daños causados por el super tifón Odette.

Our Emergency Response Team in the #Philippines is delivering safe water and hygiene kits to communities affected by Super Typhoon Odette (Rai) in Southern Leyte & Cebu provinces pic.twitter.com/bCHsyJ5nP5