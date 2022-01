No es el antisemitismo del que te advirtieron tus abuelos

Hebrón, Ramallah y el este de Jerusalén son barrios difíciles. Lo sé porque serví allí como soldado en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Estaba estacionado en una línea de frente donde Israel luchó tanto por su existencia como por su reputación como vecino humano y decente. Yo era un oficial humanitario que supervisaba la construcción de proyectos de infraestructura, educación, salud y vivienda para las comunidades palestinas, pero muchos me veían como un combatiente enemigo.

Después de completar mi servicio en las FDI, comencé a abogar por la seguridad, el empoderamiento y el aprecio de Israel y los judíos en todo el mundo. Recorrí Europa, Australia y América del Norte, dirigiéndome a audiencias diversas sobre nuestra historia y herencia. Hoy, una década después, me he dado cuenta de que el verdadero campo de batalla por el futuro de Israel y los judíos en todo el mundo no está en Jerusalén, Gaza, Irán o en los cientos de campus universitarios donde he dado conferencias.

La trinchera son hoy las redes sociales.

Las redes sociales son más poderosas que cualquier espada que haya existido.



¿Qué tienen en común los agresores de los ataques letales contra judíos en Monsey, Jersey City y Pittsburgh? Todos publicaron su odio hacia los judíos antes de actuar en consecuencia. Es a través de las redes sociales donde el odio actual hacia los judíos e Israel encuentra su voz y donde adquiere su fuerza letal. En muchos casos, es en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y en la parte más oscura de cientos de grupos de discusión, donde los antisemitas se radicalizan y llaman a la acción.



Todo fanático, demagogo y traficante de odio conoce el poder de las redes sociales. Estos extremistas publican chistes y gráficos dirigidos a adolescentes impresionables. Como proveedores de odio, se dedican a adoctrinar a los ingenuos y vulnerables. “Los extremistas pueden llegar, investigar y radicalizarse en formas que no han tenido que hacer o que no podrían hacer en la historia de la humanidad”.



Oren Segal, vicepresidente del Centro sobre Extremismo de la ADL, le dijo a NBC News, y señaló cómo se dirigen a adolescentes aislados que recurren a la comunidad en línea y pueden reclutarlos para el odio "sin siquiera levantarse del sofá".



Durante la violencia entre Israel y Hamas en mayo de 2021, fuimos testigos de alarmantes brotes de retórica antisemita en línea, que según los expertos inspiró un aumento en los crímenes violentos contra los judíos y una demonización de Israel. Un informe de ADL encontró que más de 17,000 tuits usaron variaciones de la frase “Hitler tenía razón” entre el 7 y el 14 de mayo de 2021. Los antiguos clichés del poder judío sobre los medios y el gobierno fueron reenvasados ​​como activismo en línea e incitaron crímenes de odio antisemitas en la vida real.



¿Cómo ejercen tanto poder las redes sociales?



Donde obtienes tus noticias es donde obtienes tus opiniones. Más de 100 millones de jóvenes estadounidenses obtienen sus noticias a menudo exclusivamente de las redes sociales.



¿Qué se supone que debe creer el público si solo ve un video de soldados de las FDI disparando a un palestino cuando ese video omite la imagen de él apuñalando a una madre con su cochecito segundos antes? Y esto realmente sucedió. Después de un ataque terrorista de diciembre de 2021 en Jerusalén.



Mohammed El-Kurd, un influencer que tiene 240.7K seguidores, compartió un video de solo disparar al agresor, sin las imágenes de él apuñalando a una mujer judía primero. Casi 200.000 personas vieron ese video en Twitter. Para la mayoría, esa fue toda la historia y una amplia razón para despreciar a los judíos e Israel.



Las redes sociales es donde las narrativas se construyen y difunden a millones cada día. La tergiversación de El-Kurd tuvo más atención que las circulaciones impresas promedio de lunes a viernes de The Washington Post, The LA Times o New York Post. Esa es la mala noticia.



La buena noticia es que nosotros, como narradores de la verdad, tenemos las mismas herramientas al alcance de la mano. Un ejemplo fue cuando se destruyó una Torá en el campus de la Universidad George Washington. Cuando me enteré de este descarado incidente de antisemitismo, no había artículos sobre lo que sucedió. Así que publiqué una foto de la Torá profanada junto con una explicación de la gravedad del ataque. Ese tuit llegó a 4 millones de personas, incluidos periodistas, quienes solo después de eso informaron sobre el incidente en los principales medios como NPR, The Washington Post, CNN y USA Today.



Para terminar verdaderamente con el antisemitismo, tenemos que detenerlo donde comienza: en línea. Eso es lo que hago a través de mi trabajo con el Instituto de Tel Aviv (TLVi). Las raíces de TLVi están en un grupo ad hoc organizado originalmente por el filántropo de Seattle Mark Bloome. Antes de su muerte en 2019, me proporcionó los fondos a mí y a mi cofundador, el Dr. Ron Katz de UC Berkeley, para formar una organización sin fines de lucro 501c3 que utiliza datos y estrategias de redes sociales para defender a los judíos e Israel en línea.



Mientras los nacionalistas blancos y los antisionistas radicalizan a las masas contra nuestro pueblo, nosotros estamos en las trincheras reclutando a las personas vulnerables a las que apuntan para nuestra comunidad de amor y convivencia.



Con el trabajo de científicos de datos, escritores, diseñadores e investigadores, nuestro contenido ya ha llegado a más de 100 millones de personas. Hemos brindado recursos y nos hemos asociado para ayudar a docenas de personas y organizaciones judías, como JIMENA, Israel Coalition on Campus, JewBelong, Zioness, CAMERA on Campus, Artists 4 Israel, Muslims Against Antisemitism, Combat Antisemitism, Fuente Latina y muchas otras, para avanzar en sus propios programas de mensajería de redes sociales.



Lo verdaderamente destacable de la lucha contra el antisemitismo en las redes sociales es que es posible utilizar herramientas técnicas para probar qué tipos de mensajes y estrategias funcionan. Los grupos pueden reclutar influencer digitales con perspectivas únicas sobre el judaísmo, el antisemitismo y las redes sociales, y luego usar estrategias basadas en datos para ayudar a las audiencias objetivo, llegar a más personas y reforzar sus casos con diseño gráfico, edición de textos y mensajes investigados y probados en torno a judíos e Israel.



El futuro judío depende de que los jóvenes tengan un sentido de sí mismos y de pertenencia como judíos, que se forja cada vez más en línea. En nuestra organización, por ejemplo, los jóvenes siguen a nuestro productor digital Matthew Nouriel por una perspectiva LGBT sobre el sionismo, Tova Ricardo por la poesía sobre la conexión con el judaísmo, Sefira Lightstone por el arte sobre nuestras tradiciones y Westside Gravy por la música rap sobre el orgullo judío.



El antisemitismo es el odio más antiguo del mundo. Así que debemos aprovechar nuevas formas de combatirlo.



Hen Mazzig es una escritor, orador y miembro sénior israelí del Instituto de Tel Aviv. Ha aparecido como experto en Israel, el antisemitismo y las redes sociales en la BBC, NBC News, LA Times, Newsweek y más. Síguelo en: @henmazzig