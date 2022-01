Jugueterías con muñecas sin rostro: la prueba de la acelerada islamización de Francia

Alejo Schapier nos tiene al tanto de la realidad francesa. El periodista cuenta que en la zona de Roubaix, además de las carnicerías y las panaderías, se venden muñecas sin rostro, como el Islam radical predica, ya que no se puede mostrar el rostro en una muñeca. Me vino a la mente el cuento "La casa tomada" de Cortazar. Francia, poco a poco, le pese a quien le pese, pasa a ser una metáfora del cuento de Cortazar y el Islam Radical va creciendo a tal punto que el periodista que hizo la nota está escondido. Tiene la protección que se le dan a los que atestiguan en un caso, en el que su vida corre peligro. ¿Qué libertad de prensa puede existir hoy día en Francia? ¿Quién se anima a publicar algo como esto? Los casos deben ser excepcionales, porque da miedo y mucho.

-

La periodista que hizo el informe ha sido puesta ahora bajo protección policial por amenazas de muerte (decapitación, etc), anunció el canal de tv. https://t.co/wZlbIwjXkk — Alejo Schapire (@aschapire) January 29, 2022

-

Roubaix no es precisamente una ‘banlieue’ de reciente creación, una ciudad-dormitorio en torno a París construida para albergar a los inmigrantes que llevan décadas llegando a Francia en oleadas interminables. No, Roubaix es una encantadora ciudad del Flandes francés, un día bajo la corona española, con la friolera de 1.200 años de historia.

¿Es algo peculiar que algunas jugueterías de la ciudad se vendan muñecas sin rostro?

No tapadas con un velo o con una mascarilla, no: sin cara; sin ojos, nariz, boca. El público de estas siniestras muñecas es una comunidad islámica especialmente radical que considera abominable la representación del rostro humano en cualquier formato o modalidad. Esto no es una anécdota para la sección "otras noticias" de los diarios.

Esto tiene que ver con que existan dos candidatos con opciones de victoria de ‘extrema derecha’, Marine LePen y Éric Zemmour, y no porque el país galo se haya hecho de ultraderecha, sino porque la islamización progresiva de Francia es una amenaza existencial que ya puede ver cualquiera.

«Frente al peligro del Islam radical, las respuestas del Estado» es el más reciente reportaje de la serie ‘Zona Prohibida’ de la cadena M6 e incluye incluso declaraciones del ministro del Interior, Gérald Darmanin.

El reportaje ni siquiera se ocupa de los más de cuatro millones de musulmanes que viven en Francia, sino solo de las comunidades más conflictivas para la seguridad nacional por su pertenencia a la radical secta salafista. Roubaix, ciudad en la que el 43% de sus 98.000 habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, alberga una importante comunidad musulmana. Tiene siete mezquitas, una abiertamente salafista, y barrios en los que es difícil creer que esté uno en Francia, con secciones solo para mujeres en los restaurantes, librerías que venden obras que abogan por la guerra santa contra los infieles y, como hemos dicho, jugueterías con muñecas sin rostro.

En Francia ya se considera que el voto a Zemmour es una cuestión ‘de vida o muerte’ para la supervivencia del país



Además, en el reportaje se denuncia la complicidad de los cargos electos municipales, que le hacen el juego a los radicales por miedo o desidia, llegando a subvencionar con el dinero del contribuyente francés asociaciones dedicadas a extender el mensaje del radicalismo salafista.

El peligro, por lo demás, no es ya meramente demográfico, el crecimiento de una comunidad hostil a los valores históricos del franceses, inmersos por su parte en una desastroso hundimiento de la natalidad, no. Porque ese salafismo se extiende también entre muchos franceses de pura cepa que encuentran en él una alternativa de peso al vacío existencial que predica Occidente.

Esta es la Francia real, la Francia que ha aupado a un periodista polémico y sin experiencia política, Éric Zemmour, a candidato a la presidencia de Francia con posibilidades, más aún que Marine Le Pen. No porque Francia se haya vuelto súbitamente derechista, ni siquiera porque Zemmour sea un líder arrolladora y un hipnotizador de masa, sino, simplemente, porque Francia puede haber desaparecido como nación postcristiana en cuestión de pocas décadas.