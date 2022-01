Canciller de Israel: Amnistía Internacional difunde mentiras difundidas por organizaciones terroristas

Este martes 1° de febrero la organización Amnistía Internacional con sede en Gran Bretaña publica un informe absolutamente hostil a Israel, en el que no critica meramente tal o cual política israelí sino que afirma que la creación misma de un Estado judío es ilegítima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se adelantó a condenar el informe, tras analizarlo detenidamente en su departamento jurídico, rechazándolo en forma categórica. La Cancillería sostiene que Amnistía aplica respecto a Israel “doble rasero y lo demoniza, para quitarle legitimidad” y resume: “Estos son precisamente los elementos de los que está compuesto el antisemitismo moderno”.

“Amnistía era en el pasado una organización distinguida que todos respetábamos. Ya no lo es. Hoy es exactamente lo contrario”, declaró en forma tajante el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel Yair Lapid. “Esto no es una organización de Derechos Humanos sino solamente otra organización radical que repite propaganda. En lugar de buscar hechos, Aministía cita mentiras difundidas por las organizaciones terroristas . Cinco minutos de examinación seria habrían alcanzado para saber que lo que Amnistía publica como hechos no tienen relación alguna con la realidad”.

Lapid destacó: “Israel no es perfecto, pero es una democracia comprometida con el Derecho internacional , abierto a la crítica, con medios de comunicación libres y una fuerte Suprema Corte de Justicia”.

Y agregó: “Amnistía no llama ´Estado apartheid´a Siria, donde el régimen asesinó a medio millón de personas . Tampoco a Irán ni a regímenes oscuros y asesinos en Africa y América Latina. Solamente a Israel. Odio recurrir al argumento que Israel si no fuera un Estado judío nadie en Amnistía osaría acusarla de algo así, pero en este caso no hay ninguna otra opción”.

En un comunicado oficial, la Cancillería israelí sostiene que “el informe recicla mentiras, distorsiones y argumentos carentes de fundamento originados en las afirmaciones de organizaciones de odio anti israelíes ya conocidas”. “Reiterar una y otra vez las mentiras de las organizaciones de odio, no convierten las mentiras en realidad sino a Amnistía en ilegítima”.

Y agrega: “El informe niega el derecho de existencia del Estado de Israel como Estado nación del pueblo judío. Su lenguaje extremista y la deformación del contexto histórico, aspiran a demonizar a Israel y a cargar combustible en los motores del antisemitismo. Habiendo transcurrido sólo unos días desde el Día Internacional de Recordación del Holocausto, vemos nuevamente que el antisemitismo no es sólo parte de la historia sino lamentablemente también parte de nuestra realidad actual”.

Y da un ejemplo concreto, uno de tantos que podrían mencionarse: “Este último fin de semana, judíos fueron atacados en Londres solamente por ser judíos. El informe de Amnistía es de hecho luz verde a los agresores para atacar no solamente en Israel sino también a los judíos en distintas partes del mundo”.