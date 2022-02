Amnistía Internacional, les presento a 20 diplomáticos israelíes que no son judíos

No nos hacemos ilusiones que la organización Aministía Internacional, que no tiene reparos en distorsionar la realidad y mentir sobre Israel al presentarlo como Estado apartheid, se moleste en cambiar algo de su nuevo informe en base a notas que les muestren la verdad. Pero como no podemos dejar de buscarla, aquí compartimos un nuevo artículo al respecto, mostrando una de las áreas en las que ciudadanos israelíes que no son de fe judía, se destacan y son parte integral de la sociedad israelí.

Uno de los campos más interesantes es la diplomacia, ya que se trata del área en la que sus miembros no solamente se desempeñan en cargos que les resultan interesantes y constituyen su trabajo, sino que representan oficialmente al país.

En estos momentos hay 20 diplomáticos israelíes que no son judíos. La mayoría son drusos, hay 3 musulmanes , 1 cristiano y 1 armenio. De hecho, dos de ellos están por terminar el curso de cadetes de la Cancillería israelí: una joven drusa y el primer armenio del Ministerio. Además, hay otros 5 que no son egresados del curso pero que ocupan cargos administrativos en el servicio diplomático, 3 de ellos musulmanes y 2 drusos.

Nos place compartir esta destacada lista de israelíes no judíos que aportan a Israel tanto trabajando en la Cancillería en Jerusalem como representando al Estado en el exterior. No podemos publicar el detalle de todos los cargos que cada uno ha ocupado, y en algunos casos tampoco tenemos el cargo exacto que ocupan hoy. Pero es una nómina interesante que dice mucho sobre ellos mismos (y ellas, por cierto) y sobre el Estado de Israel.

Drusos

1) Reda Mansour, ex Embajador en Panamá, ex Cónsul en Brasil, escritor y poeta

2) Sausan Hason, Directora del Departamento de Economía de Medio Oriente. Fue vice Embajadora en Bulgaria y asesora jurídica en el Departamento Legal.

3) Iman Amasha, ex vice Embajadora en Bulgaria, ex portavoz de la Embajada en Australia

4) Sami Abu Janeb , vice Embajador en Jordania, ex –Vice Embajador en Chipre

5) Raslan Abu Rokan, vice Embajador en Egipto

6) Walid Gadban , vice Embajador en Senegal

7) Adel Hino, vice Embajador en Portugal

8) Nizar Amer, ex vice jefe de la delegación de Israel ante las Naciones Unidas, hoy Ministro Consejero de Asuntos Domésticos en la Embajada de Israel en Berlín

9) Saeb Fares Vice Director del departamento de Medios y Producción, ex Vice Embajador en Hungría

10) Walid Abu Haya, asesor político en la Embajada en Bruselas ante la Unión Europea

11) Ihab Heno, vicecónsul General en uno de los consulados israelíes en China

12) Adnan Zan, se halla hoy en día en un puesto diplomático en Africa.

13) Amit Mekel

14) Salah Abu Tarif

15) Hiba Tarif, curso de cadetes

Musulmanes

16) Rasha Atamna – la primera diplomática musulmana mujer en la Cancillería israelí. Su primer puesto en el exterior fue en la Embajada en Turquía. Hoy en día está en la Embajada de Israel en Corea del Sur.

17) Ismail Khaldi – El primer diplomático beduino en la Cancillería israelí. Ocupó un puesto diplomático en Estados Unidos y a mediados del 2020 fue nombrado Embajador en Eritrea, cargo que aún no ha asumido debido a problemas en el país durante la pandemia.

18) Muhamad Heib (beduino), vocero en la Embajada de Israel en India

Cristianos

19) George Deek, Embajador en Baku , Azerbaijan

20) Harrot Armian- primer armenio en el curso de cadetes de la Cancillería

Otros 5 ocupan puestos en el servicio diplomático, sin ser egresados del curso de cadetes

1) Hassan Kaabia, vice portavoz en la Embajada de Israel en Egipto (beduino)

2) Diab Ramez, musulmán

3) Yasmin Waked, musulmana

4) Seif Mas´ud, druso

5) Ahmed Salalha, druso

Todos ellos aportan al Estado de Israel, su país.