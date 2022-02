Whoopi Goldberg y el blanqueamiento de los judíos

En Estados Unidos, el canal ABC suspendió el martes a Whoopi Goldberg de su programa The View durante dos semanas. El motivo, las declaraciones de la actriz y presentadora sobre el Holocausto un día antes en la emisión. “Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”, aseguró Goldberg.

Las opiniones de Hollywood sobre el mundo viajan lejos y rápido porque se trata de famosos, no porque las celebridades tengan una opinión particularmente cualificada o pertinente. Así que ¿por qué no ignorarla? Porque lo que dijo Whoopi Goldberg sintetiza perfectamente una corriente de pensamiento que está ganando terreno e imponiéndose tanto en la educación como en los medios. Es decir, en todas partes.

¿Qué es lo que dijo la actriz? Que el exterminio de los judíos por parte de los nazis no fue racismo. Baste citar la frase de Hitler que abre Mouse, la novela gráfica de Art Spiegelman sobre la Shoá --recientemente retirada de una escuela en Tennessee por contener “desnudez” y “palabras malsonantes”-- : “Los judíos son sin lugar a dudas una raza, pero no son humanos”.

Si hubo algo que definió el proyecto nazi, más que la voluntad de conquistar el mundo, más que vengar la humillación del trato de Versalles o poner en pie un Reich que durara mil años, el objetivo de destruir al pueblo judío, un plan industrial que duró hasta el fin de la Alemania nazi. La doctrina racial, codificada en las Leyes de Nuremberg (1935) a partir de métodos seudocientíficos, y la ejecución de la primera matanza industrial de la humanidad son por su ideología y aplicación en Europa, la forma más acabada del racismo. Que Whoopi Goldberg diga que fueron “blancos matando blancos”, es desconocer -¿voluntariamente?- las intenciones racialistas de los nazis. Pero esta ignorancia no es inocente.

Cosa de blancos

¿Por qué contradice Goldberg lo que hasta ahora era una obviedad, es decir -que locura tener que escribirlo- que los nazis son racistas? Porque no encaja con la nueva definición de racismo que se ha impuesto en Estados Unidos, avanza en Europa y por supuesto está a la vuelta de la equina en América Latina (Como el resto de los productos culturales de exportación Made in USA, tarda un poquito más en llegar ahí.

Los dichos de Goldberg se enmarcan en un pensamiento: la Critical Race Theory (CRT), que está en el centro de una disputa ideológica en Estados Unidos. El principal argumento de esta teoría, cuyas raíces pueden remontarse a la Escuela de Fráncfort, es que la realidad puede entenderse como una lucha de poder entre el supremacismo blanco (ya sea consciente o inconsciente a través de una estructura de dominación invisible) y los oprimidos, las personas de color. La consecuencia de esta grilla de lectura es sencilla: sólo el hombre blanco puede ser racista. Por ese motivo, para Goldberg, el nazismo en acción no es racismo, sino “blancos matando a blancos”.

La definición de racismo de la influyente Liga Anti-Difamación de EEUU va en el sentido de Whoopi Goldberg.

Para la CRT y su variante más pop, el movimiento Woke, el judío representa un problema, una pieza difícil e incómoda de ubicar en su teoría. Para el wokismo, y en particular para el decolonialismo, el judío puede ser visto como víctima hasta 1945. A partir de 1948 y la creación del Estado de Israel, es a priori colocado en el lugar del verdugo, a menos que grite a voz en cuello que quiere “la destrucción del Estado genocida de Israel”. Pero, y en esto es realmente interesante lo que dice Goldberg porque supone un paso más en esta lógica identitaria, ni siquiera habría que tomar en cuenta la historia de la destrucción de los judíos de Europa, simplemente porque “representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”. Es decir, cosas que pasan entre humanos y no un crimen caracterizado.

La otra consecuencia es negar otra evidencia, el racismo entre gente de color. La trata de esclavos entre africanos y árabes, las guerras civiles étnicas en países como Ruanda, las golpizas que han sufrido en los últimos años los asiáticos por encontrarse en calles de barrios de otras minorías, el racismo anti-negro en China o Japón… Vivimos en un mundo multirracista del que ningún país ni sociedad está libre.

El blanqueamiento de los judíos que defiende Goldberg, ponerlos del lado de los verdugos en esta teoría del mundo, es exponerlos un poco más al racismo que hace de ellos objeto de ataques físicos, verbales y psicológicos muy superiores al que padecen proporcionalmente otras minorías en Occidente. De Oriente no hablo, la limpieza étnica de los judíos de esa parte de mundo ya ocurrió en silencio.