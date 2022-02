Un mensaje preocupante desde el Muro de los Lamentos, sagrado para todos los judíos

No es secreto que hay distintas corrientes y visiones dentro del Judaísmo. A nuestro modo de ver, todas son legítimas si expresan la fe y modo de vivir el Judaísmo de quienes las profesan, siempre y cuando no se las quiera imponer a otros. Igualmente legítimo es discrepar con un determinado camino y considerar que tal o cual interpretación o práctica, no corresponde con las fuentes judías.

Pero entre la discrepancia y la violencia, entre la discusión y el odio, hay un abismo.

Ese abismo lo cruzaron este miércoles-y no por primera vez- jóvenes ultraortodoxos enviados por sus rabinos a la explanada del Muro de los Lamentos, para molestar el rezo de quienes, a su criterio, “no son judíos”, porque defienden otra forma de rezar.

No lo presenciamos directamente sino que recibimos los ecos a través de los medios, y con especial dolor también desde Montevideo, ya que una de las víctimas de ese comportamiento deleznable, fue el rabino uruguayo-israelí Mauricio Balter, Director del Movimiento Masortí (conservador).

Nos enteramos al respecto a través del Rabino Daniel Dolinsky de la NCI, con quien el Rabino Balter compartió, dolorido, la difícil vivencia.

Así escribió el Rav Dolinsky:

“Esta mañana, en Rosh Jodesh Adar Alef, el Rabino Mauricio Balter (Director Ejecutivo de Masorti y MERCAZ Olami) llegó a la explanada del “Kotel” (Muro de los Lamentos) para celebrar el comienzo de un nuevo mes y apoyar a las “Nashot Hakotel” (mujeres del Muro de los Lamentos) que regularmente realizan sus oraciones según lo que establece la halajá (Ley judía).

Desafortunadamente, un grupo de personas han accionado de forma desagradable al impedir que las mujeres ingresen una Torá a la explanada del Kotel, silbando, insultando, y expresando su odio y deseo de exclusión. Actos que oscurecen la solemnidad y la santidad del lugar al intentar imponer una única manera de ser judío.

Compartimos el video que refleja el trato recibido hoy. ¿Qué no nos dijeron? Infieles, nazis, profanadores del Shabat. Un hecho tan lamentable e innecesario que impidio enfocarnos en la “Tefila” (oración). Se suele decir: "Mishenijnas Adar marvin besimjá” (cuando entra el mes de Adar aumenta la alegría), entonces, ¿Por qué vemos que cuando Adar entra aumenta el odio?”.

Es muy doloroso que junto al sitio más sagrado del Judaísmo, el Muro de los Lamentos, extremistas hayan reaccionado así ante miembros del movimiento Masortí por una discusión sobre cómo rezar. Con máscara blanca, el rabino uruguayo israelí Mauricio Balter. pic.twitter.com/DWSsqtZZo7 — Jana Beris (@JanaBeris1) February 2, 2022

El Rabino Balter comparte con nosotros: "La terrible experiencia de hoy en el Kotel me hizo llorar. Es muy triste ver niños capaces de comportarse con tanto fanatismo y de una manera que es contraria al judaísmo, pero sobre todo llore porque sé que son envenenados y enviados a esta misión por rabinos que se supone debían hacer exactamente lo contrario: educar, escuchar y por supuesto no interferir en la “Tefila".

