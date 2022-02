La visión del Informe de Amnistía según Céci Denot

Una noche calurosa sobre Montevideo. Me encierro a escuchar a la genia de @gordameir, a [email protected]_ y a mi querido amigo @pasantemossad. Comenzó a las 10 de la noche con la música de Apu y fue cayeron gente al baile, en un momento eran más de 220 personas escuchando atentamente. Se congregó gente de diferentes husos horarios, desde Australia, Canadá, Uruguay, Argentina, Chile, Israel, etc. No hubo debate, solo participaron además Vanesa, una chica que vive en Chile, piinchegorro que le puso su toque místico y mi querido Eli Aljanati desde Montevideo.

La exposición de Cécile no tiene desperdicio, cuenta sobre el informe de Amnesty y lo que está implícito en los deseos de quienes lo redactaron. Son enemigos de Israel y amigos del terrorismo. Pretenden que Israel desaparezca del mapa. Es un informe que parece de otro planeta, en él no se diferencian a los que viven en Gaza, en Cisjordania ni en las ciudades dentro de la línea verde. Israel es la causa de todos los males, lo único que parece venirles bien es un estado binacional con los cinco millones de refugiados palestinos (número de la UNWRA), en el cual los israelíes serán una minoría y no van a vivir en paz. Es de una irrealidad absoluta. Habla de un Israel "blanco", obviamente desconocen la esencia de la población israelí dónde se mezclan todos los colores de piel. Israel es para esta gente, un estado "colonialista" como los europeos que conquistaron América, es una visión sesgada, hasta de desconocimiento de la historia. Ni siquieran hablan de volver al Israel del 67, ya desde el 48 les parece un país "ocupante", no hablan para nada de la creación del Estado de Israel, de la partición del 47. Parecería que no existió ni Oslo, y no existe la Aurtoridad Palestina, en algunos momentos hablan del estado palestino como que si, y en otros momentos no existe. Al escuchar a Cécile, entiendo las palabras de Whoopi Golberg, es la narrativa que ella adhiere. Israel es blanco y ocupante.

Vale la pena escuchar con la determinación y pasión que Cécile nos cuenta "la narativa palestina" que es dominante en las Universidaes de muchos lugares, y que leemos en el New York Times. Pero la vida real, pasa por otro lado, lo destacan también en este space Pasante. Nos trajo al relato la otra cara de la moneda, la relación económica tan fuerte y amable entre los isralíes y la gente de Emiratos, comentó cifras enormes que tienen que ver con el comecio entre los dos países.

Mientras instituciones que se dedican a Derechos Humanos (Amnesty, HWRC), esconden su premisa de deslegitimar al Estado de Israel, hay países que están mirando a Israel como un socio estratégico, y como un líder en la región para enfrentar a Irán, y para hacer grandes negocios.

Escuchen a nuestro querido Eli Aljanati que presentó una visión esperanzadora y positiva de la situación en Medio Oriente. Los dejo con el audio.

Para los que no pudieron entrar ayer al spaces de Amnesty contra el Estado de Israel que armamos con @Apuntes_ y @gordameir, acá va el link.https://t.co/DUfviIVAQk — Pasante del Mossad (@pasantemossad) February 3, 2022

Comparto una entrevista de una periodista siria, que tiene que ver con la apertura del mundo árabe a Israel:

Para los que les gusta Fauda, esta entrevista la hace la periodista más hermosa del mundo. En inglés con subtítulos en árabe. https://t.co/ykWiv0ABsL — Apu (@Apuntes_) January 11, 2022

