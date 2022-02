¿Está en contra de cualquier discriminación, a menos que afecte a judíos e israelíes?

En Alemania no falta casi nada, y mucho menos antisemitismo, de izquierda y derecha, de musulmanes, cristianos y creyentes de la conspiración. Pero ahora también se está extendiendo el antisemitismo relacionado con Israel.

Los nazis arruinaron tanto la reputación nazi que incluso los nazis ya no quieren ser nazis. Y debido a que la principal motivación de los nazis era el odio a los judíos, la reputación del antisemitismo sufrió mucho. Ni siquiera los antisemitas quieren seguir siendo antisemitas, por el contrario, la frase vacía de un llamamiento contra el antisemitismo sale sorprendentemente fácilmente de los labios incluso de los que odian a los judíos. Por qué el demonio del antisemitismo está en los detalles.

Alemania es un país rico, no le falta casi nada, pero menos faltan los antisemitismos más diversos: odio de derecha e izquierda a los judíos, odio musulmán y cristiano primitivo a los judíos, teoría de la conspiración y odio a los judíos críticos con capitalismo vulgar. Sin olvidar el odio cotidiano hacia los judíos en medio de la sociedad. El odio a los judíos es una bolsa mixta, con algo para todos y una nueva flor de desprecio que nace todos los días, pero quizás la mayor y apestosa flor del siglo XXI es el antisemitismo relacionado con Israel.

Con el antisionismo como supuesta piel de oveja, que el lobo camufla con el odio a los judíos. Existe el dicho "Israel es el judío entre los estados", no tienes que mirar muy lejos para entender lo que significa. En 2020, la Asamblea General de la ONU aprobó exactamente 23 resoluciones condenando a varios países . 17 de ellos fueron dirigidos contra Israel, el resto del mundo - Siria, Myanmar, Corea del Norte, Irán, etc. - tiene que contentarse con un total de seis condenas. Esto no solo es grotesco, también es puro antisemitismo.



Si bien el odio a los judíos de derecha e islámico sigue siendo la forma más mortífera de antisemitismo del que son víctimas los judíos de todo el mundo, ha surgido una nueva variante pérfida del odio a los judíos: el antisemitismo de los trabajadores. »Woke«, agregado recientemente al diccionario, significa »tener conciencia de la discriminación«, que en esencia es una faceta buena y necesaria de la publicidad. En vista del racismo estructural, la misoginia, el odio a los discapacitados y la homofobia y la transfobia, Wokeness es correcto y una posición de izquierda e izquierda, que, sin embargo, para un número sorprendentemente grande de personas no se aplica a los judíos.



El comediante y autor británico David Baddiel escribió recientemente un libro muy recomendable sobre esto: "¿Y los judíos?" Comienza con un prólogo en el que Baddiel explica por qué Hanser Verlag decidió usar el título original en inglés "Los judíos no cuentan" ( los judíos no cuentan): los alemanes no entienden la ironía. Pero, de hecho, la discriminación contra los judíos en forma de antisemitismo relacionado con Israel simplemente no cuenta para una variedad de personas y organizaciones que profesan ser progresistas.





Como resultado, el antisemitismo de los trabajadores va eminentemente de la mano con el odio a los judíos relacionado con Israel.

El ejemplo más reciente de esto es el informe recién publicado por Amnistía Internacional . Solía ​​ser una institución meritoria de la libertad. Con su informe sobre Israel , Amnistía Internacional tiene que enfrentarse a la acusación de convertirse en una organización antisemita, esa es la triste verdad. Porque el informe contiene fanatismo y demonización del país de Israel, que sigue siendo la única democracia constitucional en el Medio Oriente.

Amnistía llama a Israel un "estado de apartheid", aunque un partido árabe-islámico es parte de la coalición gobernante. Los árabes israelíes representan más del 20 por ciento de la población del país y, a diferencia de Sudáfrica, son antiguos ciudadanos con plenos derechos y responsabilidades y, por supuesto, como cualquier otro país, Israel tiene racismo. Pero eso no convierte a Israel en un estado de apartheid más que Alemania, Gran Bretaña o Uruguay. Llamar a Israel un “estado de apartheid” es antisemita, no antirracista, anticolonial o lo que sea.

El antisemitismo despertado se beneficia del hecho de que el racismo se está discutiendo cada vez más intensamente, por un lado, pero al mismo tiempo que el antisemitismo relacionado con Israel representa un punto ciego a los ojos de muchas personas que están preocupadas. sobre la discriminación. Por ejemplo, con Jürgen Trittin , que en realidad fue un pionero de los Verdes, pero que escribió sobre la muerte de Dieter Kunzelmann , cofundador de Kommune 1 : "Ha muerto un gran Sponti. RIP".

Kunzelmann no solo agitó contra Israel y difundió la infame formulación de un "judío alemán Knax". También fue el jefe del grupo que llevó a cabo un atentado con bomba en el centro de la comunidad judía de Berlín el 9 de noviembre de 1969, aniversario de los pogromos de noviembre : no podría ser más antisemita. Jürgen Trittin nunca habría pensado públicamente en nadie que hiciera declaraciones racistas abiertas similares y cometiera actos de violencia contra personas e instituciones negras. Pero un poco de antisemitismo relacionado con Israel está bien; esa es la esencia del antisemitismo despierto: contra toda discriminación, a menos que afecte a judíos e israelíes.

Indignante reclamo de protección de Claudia Roth



Por cierto, Jürgen Trittin probablemente fue totalmente una coincidencia y se opuso a que el Bundestag describiera al BDS, el movimiento anti-Israel liderado desde el islamista Qatar, el acrónimo de "boicot, desinversión y sanciones", como antisemita. Los parlamentos de Alemania, Austria, Gran Bretaña y EE. UU., entre otros, han aprobado las resoluciones correspondientes, cada una con amplias mayorías de todos los partidos. Ahora Trittin ya no es una figura en la primera fila con los Verdes, pero desafortunadamente Claudia Roth tiene el despertar ejemplar., Ministro de Estado de Cultura en funciones, también votó en contra de calificar al BDS antisemita como antisemita. Esto no solo es triste porque hay mucho antisemitismo que debe abordarse y combatirse en el campo de la cultura. Pero también porque la lucha contra la discriminación de Claudia Roth, por lo demás grande e importante, se ve dañada como resultado. Y lo que es peor: también justificó su rechazo a la declaración de BDS por parte del Bundestag con un texto que contiene la siguiente cita:

“También hay cierta demonización de la población israelí en una forma teórica de conspiración. Hay argumentos y métodos utilizados por el movimiento BDS que son antisemitas y evocan asociaciones con el repugnante eslogan nazi "¡No compre a los judíos!".





El argumento de por qué el BDS antisemita no debería llamarse antisemita: el movimiento no está controlado centralmente. Dada la naturaleza descentralizada de la mayoría de los principales movimientos del siglo XXI, como Fridays for Future o Black Lives Matter , este es un escandaloso reclamo protector para encubrir el hecho: el BDS es antisemita. Hablando de eso, #FFF y #BLM como movimientos importantes y necesarios tienen sus propias experiencias de antisemitismo despierto. Las cuentas internacionales de ambos publicó tuits en 2021 que pretendían apoyar a los palestinos. De hecho, el momento era crucial, es decir, en medio de la lucha de la organización terrorista palestina Hamás contra Israel en mayo de 2021. Cualquiera que tome partido tan claramente en este momento apoya al indudablemente antisemita Hamás, pase lo que pase. se dice acompañante o apologético.

El antisemitismo despertado como quizás la última y apestosa floración del antisemitismo está flanqueado o favorecido por desarrollos preocupantes. Como el hecho de que los periodistas alemanes con un historial de declaraciones antisemitas a menudo solo tienen que contar con sanciones cuando los casos "estallan" y ya no pueden ser ignorados. Antes de eso, se puede ignorar cuidadosamente uno u otro antisemitismo. Y en muchos medios editoriales, desafortunadamente también el SPIEGEL de vez en cuando, todavía es común ver a Israel con una especie de culpa por defecto. El resultado: cuando el terrorista Hamas ataca a la población civil en Israel, los titulares presentan la respuesta de Israel a los objetivos militares como la agresión original: Israel bombardea Gaza, una inversión perpetrador-víctima.

Descansar la semana tampoco importa

Hay un remedio simple para el antisemitismo despierto: incluir a los judíos en el despertar. Listo. Y eso también se necesita urgentemente, porque la sociedad alemana en particular necesita urgentemente semana. Pero una gran cantidad de debates necesarios, como el debate antirracista o poscolonial, corren el riesgo de normalizar patrones antisemitas. Es perfectamente claro que se debe discutir el catastrófico pasado colonial, particularmente de los países europeos, y sus efectos que continúan hasta el día de hoy. Pero secuestrar este debate para justificar o incluso enfocarse en el odio a Israel es simplemente antisemita. No importa si siempre dice cortésmente "sionistas" en lugar de "judíos".

O cuando, frente al antisemitismo, se hacen intentos de explicación a medias, como Amnistía Internacional Alemania. La parte alemana del movimiento "Fridays for Future" rápidamente contradijo la cuenta internacional de Twitter . La sección alemana de Amnistía, por otro lado, no se distancia del informe antisemita de la madre, pero no quiere realizar ninguna actividad y escribe sobre el informe.como una razón: "En el contexto nacional actual e histórico, es casi imposible un debate objetivo y fáctico sobre la clasificación hecha por el informe". del Holocausto. Lo que personalmente encuentro casi un poco más repugnante. Es una lástima, pero por el momento, me aplica lo siguiente:https://es.wikipedia.org/wiki/Woke El resto de la semana tampoco importa.