Glenn Close se suma al equipo de Teherán

Amé la temporada 1 de la serie Teherán, yo sentía que veía con mis ojos la ciudad de Teherán, que conocía sus jóvenes. Me gustaron los personajes, no eran estereotipados. Al que no vio la temporada 1, se la recomiendo. Está en Apple. Que buena noticia es poder disfrutar de Glenn Close, quién no recuerda "Atracción fatal" y tantas otras películas que la transformaron en una mítica actriz.

View this post on Instagram A post shared by Niv Sultan (@sultaniv)

La estrella del programa, Niv Sultan, que interpreta a la agente persa del Mossad israelí Tamar Rabinyan, compartió en su Instagram que la segunda temporada se estrenará el 6 de mayo en Apple TV+. Se lanzarán dos nuevos episodios ese viernes, y luego el resto de los ocho episodios de la temporada se transmitirán uno a la vez los viernes, con el final de temporada el 17 de junio de 2022. El programa estará disponible internacionalmente en la plataforma de transmisión de Apple.

Para aquellos de ustedes que han olvidado o no han visto el programa (¡qué están esperando!), “Tehran” sigue a Rabinyan, cuya familia emigró de Irán a Israel cuando ella era una niña, mientras emprende una misión encubierta para Teherán. Su objetivo: piratear el sistema de radar iraní para permitir un ataque aéreo israelí contra los sitios nucleares de la nación.

Como su misión sale mal, Tamar se da a la fuga. Se encuentra con una tía perdida hace mucho tiempo que se convirtió al Islam y se enamora de un hacker opuesto al régimen iraní llamado Milad (interpretado por el muy soñador Shervin Alenabi, que regresa para la segunda temporada). El programa ofrece una reflexión fascinante sobre la lealtad, la identidad de los expatriados y el conflicto entre Israel e Irán, junto con un poco de suspenso y drama de calidad que lo convierten en, posiblemente, el mejor programa de espías jamás realizado en Israel.



Si bien la increíble actriz, música y madre judía Liraz Charhi, quien interpretó a la jefa de Tamar, Yael, no regresará para la temporada 2 (¡sin spoilers!), la nueva temporada tendrá una nueva y emocionante estrella invitada: la única, la única... Glenn Close . interpretará a un personaje llamado Marjan Montazeri, ¿quizás una agente persa estadounidense? Veremos. En una primera imagen de la nueva temporada, se ve a Close sentado frente a Sultan mientras le entregan lo que parece ser un estuche con una unidad de computadora adentro. Excitante.



El mismo equipo creativo detrás de la primera temporada regresará a la segunda, con el escritor de "Fauda" Moshe Zonder a la cabeza, junto con Dana Eden y Maor Kohn, y el director Daniel Syrkin.



Después de la sorprendente revelación del final de la temporada pasada, será fascinante ver qué sucede con Rabinyan y qué tienen reservado los creadores del programa para nosotros.