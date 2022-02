Mentiras imposibles de digerir

Que israelíes y palestinos discrepen sobre numerosos aspectos del conflicto en el que están enfrascados, es natural. Pero que se intente cambiar la historia distorsionando los hechos, es inaceptable. Y que se mienta descaradamente sobre uno de los temás más terribles con el que se ha tenido que lidiar, el terrorismo, es irritante.

Pues eso lo hacen a menudo en la televisión oficial de la Autoridad Palestina, o sea del gobierno palestino encabezado por Mahmud Abbas.

Un ejemplo concreto es el que da a menudo el comunicador Nasser Al-Lahham, que aparece en forma regular en la pantalla de la televisión oficial palestina. Parece haber leído al Ministro de Propaganda de Hitler Joseph Goebbels, quien aseguraba que si se dice una mentira suficientemente grande y se la repite una y otra vez, finalmente la gente la creerá.

“Quiero enfatizar nuevamente lo que he dicho en episodios anteriores”, dijo Nasser Al-Lahham el 12 de diciembre en su programa. “Ni un palestino ha cometido ni una operación (A.J: término con el que se refiere a un atentado) para matar civiles, mientras que todas las operaciones llevadas a cabo por los partidos sionistas, tenían como objetivo matar civiles…Palestinos secuestran o disparan al aire para expresar la justicia de su causa, mientras que los israelíes disparan para matar”.

No entraré aquí en su diatriba contra Israel, que los palestinos repiten inclusive cuando un palestino acuchilla a un israelí y es abatido por policías o soldados que reaccionan e impiden así que siga matando. Transmiten la imagen del terrorista neutralizado y dicen que Israel lo “ejecutó”.

Vuelvo al punto central de hoy: el blanqueo total del terrorismo .

“Los combatientes palestinos-de Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y todas las facciones, con todo el respeto debido a ellos y de parte del movimiento Hamas- han rehusado matar niños y civiles. Nuestros luchadores, que se sacrifican, de Fatah, de Hamas, el Frente Popular, nuestros luchadores mártires de la revolución palestina, no asesinan niños y civiles, mientras que Israel sí lo hace”.

Qué suerte que lo aclaró. Ahora me quedo tranquila.

Ahora entiendo que los cinco miembros de la familia Fogel del asentamiento Itamar no fueron asesinados cruelmente aquel viernes 11 de marzo del 2011. ¿Habrán muerto de apendicitis?

Cinco miembros de la familia Fogel, asesinados por 2 terroristas palestinos

La realidad que el mencionado comunicador palestino pretende ocultar, es que aquel viernes , dos terroristas palestinos asesinaron a una famiia entera en su casa. Se salvaron los que no estaban. Mataron a Udi y Ruti Fogel y a sus hijos de 11 y 4 años y una bebita de 4 meses, degollada en los brazos de su padre mientras ambos dormían.

Los terroristas pasaron pieza por pieza a ver a quién podían matar.

Y no porque vivían en un asentamiento en una zona en disputa, sino porque eran judíos e israelíes. Unos pocos años antes, otro terrorista asesinó en un kibutz de izquierda, Metzer, que mantenía siempre excelentes relaciones con sus vecinos árabes. Entró a una casa y mató a una joven madre y sus dos pequeños hijos a los que sorprendió cuando ella les leía cuentos en la cama.

En junio del 2016, otra de un sinfín de pruebas de cuánto miente la televisión palestina . Un terrorista armado con un cuchillo entró a una casa en Kiryat Arba, cerca de Hebron, y asesinó a Harel Yaffa Ariel, de 13 años, mientras dormía.

Hallel Yaffa y su mamá

Y nos volvemos a preguntar retóricamente: ¿Cómo se puede?

La lista es demasiado larga como para abarcar ni una milésima parte. Bombas en cafés y restaurantes, en ómnibus, en la fila de una discoteca, en paradas de transporte público y tanto más, es un recuento muy parcial.

Se me ocurre que si Ahlam al-Tamimi, la artífice del atentado suicida en la pizzería Sbarro del 9 de agosto del 2001, miró alguno de los programas en los que habló este mentiroso locutor, se habrá reído. En la matanza que ella organizó y que ayudó a concretar, los explosivos escondidos en la guitarra que llevaba el suicida mataron a 15 civiles, entre ellos 7 niños y una mujer embarazada, hiriendo a otros 130. En realidad, quizás se enfureció. ¡Si ella estaba orgullosa de lo que hizo y declaró que lo volvería a hacer! Recuerdo su repugnante sonrisa cuando la entrevistaron poco después de su detención y entendió a cuántos había matado.

Ahlam Tamimi contando en la televisión de Jordania tras su liberación (en el intercambio de terroristas por Guilad Shalit) sobre su alegría al enterarse cuántos habían muerto

Pero como es imposible dar todos los ejemplos, recordemos que los palestinos siempre se enorgullecieron del terrorismo contra Israel. También de esto habría varios ejemplos. Daré aquí uno concreto.

El 19 de octubre 2019, la página oficial de Al Fatah citó a Abbas Zaki, miembro del Comité Central de Fatah, refiriéndose a un ataque cometido por un palestino cuatro años antes, en octubre del 2015, en Jerusalem:

“Cuando los hijos de Palestina sintieron tiempo atrás que el liderazgo (A.J: en referencia a la Autoridad Palestina) no sabía qué hacer, Muhannad Halabi salió con un cuchillo. Logró infiltrarse a Jerusalem y matar a un rabino. Cuando vió a un niño pequeño, una mujer y su hijo, no los mató. Esto viene del Todopoderoso Alá. Es que nosotros no matamos gente como se nos antoja. Hay valores, costumbres”.

Empecemos por un comentario general. ¿Matar al rabino estaba bien? Ese es el mensaje. ¿Acaso tiene alguna justificación, matar a un rabino que iba caminando por la Ciudad Vieja con su esposa y sus dos hijos en camino a la oración?

Pero más allá de ello, Abbas Zaki mintió descaradamente.

Ante todo, se refería al atentado cometido, como adelantamos, en octubre del 2015, en el que fueron asesinados a puñaladas Nehamia Lavi y Aharon Banita. La verdad de lo ocurrido, dista mucho de lo descripto por Abbas Zaki.

Aharon Banita, a la derecha. El rabino Nehemia Lavi, a la izquierda, que trató de ayudarlo

Aharon Banita y su esposa Adele, con sus dos hijos pequeños, Matan de 2 años y un bebé-cada uno en su cochecito-estaban caminando por un callejón de la Ciudad Vieja, cerca de la Puerta de los Leones, cuando Muhannad Halabi se abalanzó sobre ellos y comenzó a acuchillarlos a ambos. Ambos trataron de combatirlo, Adele corrió a pedir ayuda, primero a dueños de los negocios árabes cercanos-que según contó le escupieron, se rieron y no hicieron nada- y luego a un grupo de policías que divisó a lo lejos. Mientras tanto el rabino Nehemia Lavi , que vivía cerca y oyó ruidos, salió a ver lo que ocurría y trató de ayudar, pero fue acuchillado mortalmente. El terrorista apuñaló a los Banita repetidamente hasta que un efectivo de la Guardia de Fronteras le disparó.

Según Abbas Zaki, al matar al padre solamente, Halabi estaba siguiendo “valores” palestinos.

Tal como explicó en su momento un análisis de Palestinian Media Watch, aquí hay una doble mentira.

1) En la práctica, la AP ha manifestado repetidamente su apoyo al asesinato también de mujeres y niños.

2) El terrorista sí atacó a la mujer y a uno de los niños. Adele resultó seriamente herida y su hijo Matan sufrió heridas leves. Ambos fueron hospitalizados. Ella en el hospital Hadassah Ein Karem y su hijo en el Shaarei Tzedek.

El entonces Premier Netanyahu y el Ministro de Seguridad Interna Gilad Erdan visitando a Adele Banita en el hospital (Foto: Kobi Gideon, GPO

Y visitando a Matan Banita (Foto: Kobi Gideon, GPO)

El problema central es el asesinato de inocentes, que no tiene nada que ver con el gobierno que esté en el poder en Israel ni con sus tendencias políticas. El terrorismo combate la existencia misma del Estado judío, no una política determinada. Y su continuación, sume también a los palestinos en una situación de la que nada bueno puede surgir.