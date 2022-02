Destacado nombramiento al Dr. Eduardo Kohn por parte de la OEA

El Dr. Eduardo Kohn, Director de B´nai B´rith América Latina, cuyo seguimiento del fenómeno del antisemitismo y su consiguiente condena son bien conocidos, ha sido invitado por la OEA para participar en el esfuerzo contra este flagelo.

Conversamos con él al respecto.



P: Eduardo, en primer término, felicitaciones por el reconocimiento que conlleva esta invitación de la OEA. Contame por favor en qué consiste tu nuevo nombramiento.

R: Es una invitación que el Comisionado de OEA para monitorear antisemitismo Dr. Fernando Lottenberg nos ha hecho a algunos colegas de otras organizaciones judías internacionales, y que en lo que nos es particular nos honra a B´nai B´rith y a mí como Director regional. Se espera que marquemos hechos y circunstancias y propongamos abordajes a tales hechos, además de apoyar la tarea del Comisionado en cuanto a que la definición de antisemitismo de IHRA (la sigla inglesa de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto) sea adoptada por todos los países.

P: Asumís una responsabiidad así y te decís "bueno, esto es lo primero que tengo que hacer, esto no se está haciendo bien, esto tiene que corregirse"? O sea...¿tenés identificado el principal desafío?

R: Hay dos primeros desafíos que intentaremos abordar en lo inmediato: lo ya dicho en cuanto adopción de la definición de antisemitismo,sobre lo cual mucho trabajamos todas las instituciones; e insistir en que se adopte la Convención Interamericana contra Discriminación y Racismo que llevó casi 10 años de debate, que se aprobó hace casi 8, pero que hay demasiados países que no la han ratificado. Y esto es muy grave para toda la lucha contra la discriminación de todas las minorías regionales:indígenas, afrodescendientes,judíos, etc.

P: Y sin duda es importante ver el marco global, comprender que la discriminación, de cualquier tipo, es una amenaza a la sociedad. ¿Cuál es la trayectoria de la OEA en cuanto a antisemitismo? ¿Se puede hablar de una postura del organismo o hay que ir analizando país por país?

R: El actual Secretario General Luis Almagro le ha dado una impronta que antes no existía. Se ha nombrado un Comisionado para monitorear antisemitismo por primera vez. Se ha adoptado la definición de antisemitismo del IHRA y la Secretaría General insta para su adopción en cada país. Se ha condenado el terrorismo contra Israel rotundamente como sucedió cuando Hamas atacó a civiles israelíes en mayo de 2021.Se ha señalado el terrorismo de Irán. Se ha señalado a Hamas y Hezbollah como lo que son, organizaciones terroristas. Y hay más. Y eso sucede en este tiempo.

P: Estamos hablando mucho del tema antisemitismo últimamente. ¿Se debe a que ha aumentado necesariamente o a que nosotros nos plantamos más fuerte en su contra?

R: Ha aumentado, como sucede en Europa y EEUU. No ha aumentado con la violencia física antisemita de otras regiones pero sí con enorme virulencia en las redes. Y sabemos que desde las redes toda violencia puede ser posible. Uruguay lo sabe bien cuando estamos a días de conmemorar un nuevo aniversario del asesinato de David Fremd(Z´L).

No es que nos plantemos más fuerte sino que nos plantamos desde todas las vías, y las vías de las redes sociales son muy potentes y se multiplican con gran velocidad.

P: En Uruguay, como se hace desde hace años, se conmemoró con mucha seriedad el 27 de enero. La alocución del Canciller fue conceptuosa. ¿Qué importancia tiene en tu opinión el que no sólo las comunidades judías sino también los Estados y sus gobiernos señalen esa fecha recordatoria de la Shoá?

R: La mayoría de América Latina se ha tomado con seriedad y compromiso la resolución de la ONU del 2005 sobre la conmemoración del 27 de enero.Es muy importante la actitud de los Parlamentos y Gobiernos de acentuar su importancia y sin duda el mensaje del Canciller Francisco Bustillo fue contundente y acorde a la mejor tradición democrática de Uruguay.

Falta eso sí en casi toda la región, la educación. La resolución lo demanda, pero no todos la cumplen. El Holocausto debe formar parte de la currícula pública y privada en primaria y secundaria y eso sucede en varios países, pero falta mucho para cumplir lo apropado en 2005.Lo que se hace el 27 de enero es trascendente, pero no alcanza.

P: No sé si alguna vez te lo he preguntado...¿Has sufrido alguna vez un ataque antisemita, has sido agredido o insultado en algún lado por ser judío?

R: Sí, en las redes. En el estilo del anonimato que caracteriza a los antisemitas. Pero hay que saber que puede pasar porque los antisemitas existen y usan esas herramientas.

P: ¿Algo más que quieras agregar?

R: Agradecer al Dr. Fernando Lottenberg por invitarnos al Comité Asesor y al Secretario General de OEA. Esperamos estar a la altura más que de las circunstancias, de los desafíos, que los tenemos a la vista y son sin duda importantes.

Y agradecerte a tí por la generosidad de abrir las páginas del Semanario Hebreo a esta entrevista.

P: Es que siempre es enriquecedor hablar contigo. Gracias Eduardo.

R: A ti.