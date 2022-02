Aquí tendrás ejemplos concretos de la inclusión israelí en el área de la salud

Debo comenzar , en primera persona, con una confesión. Al sentarme a escribir esta nota, luego de haber recabado información de los portavoces de algunos hospitales de Israel y del propio Ministerio de Salud Pública, dudé si el encare es el correcto. ¿Acaso no es super normal en Israel el trabajo conjunto de judíos y árabes en todos los hospitales? ¿Acaso hay que darle un premio a Israel por hacer lo correcto? Sí y No. O sea, es super normal, y no, no hay que darle ningún premio a Israel.

¿Y entonces?

Pues bien. Ante las mentiras, las distorsiones de la realidad, la alevosa demonización de Israel como un país discriminador de sus ciudadanos árabes, no está de más volver a contar la verdad.

Por eso, sin demasiada filosofía, aquí van varios ejemplos.

El resto, en notas apartes.

Casi de más está aclarar que las listas de los médicos más destacados en los hospitales son absolutamente parciales, producto más que nada de los nombres que los voceros recordaban de memoria cuando nos dirigimos a cada uno de ellos. De algunos, no hemos conseguido fotos. Las listas completas son mucho más extensas.

Datos generales del Ministerio de Salud

Preguntamos a la oficina de prensa del Ministerio de Salud israelí, qué datos interesantes pueden tener para una nota sobre la inclusión de la ciudadanía árabe en el área de la salud. Dejamos inclusive la puerta abierta a diferentes aspectos que quizás en el momento no se nos ocurrían.

Nos enviaron esta información sobre la cantidad de nuevas licencias de trabajo aprobadas en las distintas profesiones de la salud (médicos, enfermeros, odontólogos y farmacólogos) . Aparecen los datos sobre los números totales en cada profesión, la cantidad de licencias a profesionales árabes y el porcentaje que ello equivale del total.

Y antes de mirar los datos, cabe recordar que los ciudadanos árabes son aproximadamente el 21% de la ciudadanía de Israel.

Una aclaración técnica: los médicos aparecen al final de la lista, simplemente porque tradujimos el diagrama del hebreo. Evidentemente, los números en cada categoría están correctamente ubicados.





Hadassah de Jerusalem

Dra. Shaden Salame –Youssef, experta en Medicina interna

Directora de la Emergencia en Hadassah Monte Scopus

Dr. Ahmed Na´ame

Vice Director de la Emergencia en Hadassah Ein Kerem



Dr Salah Azzam, oncólogo

Director de la Clínica Oncológica Ambulatoria en Hadassah Monte Scopus

Dr. Abed Halaila, cirujano

Director del Centro de Trasplantes de Riñón

Dr. Rabi´a Asala, cardiólogo

Director de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca

Sheba-Tel Hashomer

Prof. Edward Ram, cirujano

Director de los Servicios de Cirugía Pélvica

Dr Nabil Abu Amar, nefrólogo

Lina Ahmad, destacada enfermera

Lina junto a Noa Packer, judía ultraortodoxa, jefa de los servicios comunitarios del Sheba

Centro Médico Sourasky-Hospital Ichilov Tel Aviv

Prof. Giris Jacob, experto en Medicina Interna

Director de uno de los Departamentos de Medicina Interna y de Coronavirus

Prof. Foad Azzem

Director Instituto de Fertilidad

Dr Amal Khoury

Director del Departamento ortopédico

Dr Nidal Muhana

Director Otorrinolaringologia

CONTINUARÁ, CON OTROS HOSPITALES