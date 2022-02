Netflix se asocia con la escuela de cine israelí para cultivar nuevos talentos

Sin lugar a dudas, son noticias maravillosas, el cine brinda cada vez más oportunidades laborales para gente joven, que empieza una carrera y estos proyectos van en esa dirección.

Netflix anunció el domingo que está apoyando un nuevo programa en una escuela de cine de Jerusalén que ayudará a los creadores emergentes en el campo de la televisión con guión a aprender y presentar su trabajo a los líderes de la industria.

Desde 2011, la Escuela de Cine Sam Spiegel de Jerusalén ha albergado un Laboratorio de Cine popular que produjo una serie de exalumnos conocidos, incluido László Nemes, el director húngaro de la película ganadora del Oscar “Son of Saul”; Abner Benaim, el director detrás de la entrada oficial de Panamá en los Premios de la Academia 2022, “Plaza Catedral”; y la directora croata Antoneta Alamat Kusijanović, cuyo primer largometraje “Murina” ganó la Cámara de Oro en Cannes.

El programa ahora se ha ampliado para incluir un laboratorio de series, orientado a proporcionar a los productores y escritores israelíes que están desarrollando una serie prometedora con guión, tutoría y orientación artística de figuras destacadas de la televisión israelí e internacional.

Hagai Levi, el creador y productor de televisión detrás de "Scenes From a Marriage", "In Treatment" y "The Affair", se unió al nuevo JSFL Series Lab como asesor artístico. Los mentores incluyen a Daphna Levin ("Euphoria", "In Treatment") y Noah Stollman ("Fauda", "Our Boys").Hagai Levi es un escritor admirable, las primeras temporadas de "The Affair" fueron una maravilla y se sintió su alejamiento.

A través de Grow Creative, el programa de desarrollo y capacitación mundial insignia de Netflix, la productora y guionista Jill Condon ("Friends") dirigirá talleres sobre el desarrollo de guiones y asesorará a los participantes.

The Series Lab se lanzará en Jerusalén con el apoyo de Netflix y VIS Social Impact, la nueva división de producción de ViacomCBS International Studios, y concluirá con los participantes mostrando sus proyectos a los actores de la industria. Un proyecto recibirá el nuevo Premio al desarrollo de series de Netflix, que proporcionará a los creadores una subvención para ayudar a desarrollar el proyecto. Netflix también cubrirá las tarifas de inscripción para todos los participantes.



El programa está abierto a todos los talentos, incluidos aquellos cuyo primer idioma es el árabe, el amárico, el ruso, el yiddish y el hebreo.

Larry Tanz, vicepresidente de EMEA Scripted Series en Netflix, aplaudió a la Escuela de Cine Sam Spiegel de Jerusalén por tener "un sólido historial de desarrollo de creativos locales" y dijo que el nuevo programa "tiene como objetivo ayudar a nuevas voces excepcionales a contar historias locales auténticas que conectan globalmente.”

Aurit Zamir, director del JSFL Film Lab, dijo que el Series Lab fue “desarrollado con el objetivo de apoyar a voces prometedoras de gran alcance de Israel con la creencia de que las historias locales tienen un atractivo a pesar de las diferencias de idioma y cultura”.