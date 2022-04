Un centro de libros en yiddish en Queens sigue vivo, al igual que el yiddish

En un almacén destartalado de Long Island City, al que solo se puede acceder por una pasarela que pasa por debajo de Long Island Expressway, unos 80 000 libros en yiddish se apilan en estantes en una gran sala llena de luz solar que da al puente Pulaski, al centro de Manhattan hacia el oeste y al centro. Brooklyn en la distancia.



Se trata del CYCO Yiddish Book Center, cuyas raíces se remontan a 1938, cuando nació como un espacio en Manhattan para proporcionar un refugio seguro a los escritores y lectores de yiddish, justo cuando el antisemitismo estaba surgiendo en Europa y el futuro de la lengua para siempre fue cambiado.



Durante las más de ocho décadas de su existencia, la Organización Cultural Central Yiddish ha sido un lugar para las ideas, la colaboración y la celebración de todo lo que es yiddish.



No es una librería, dijo Hy Wolfe, el incondicional actor yiddish nacido en Brooklyn que dirige la organización, sino un centro de libros, donde Nueva York puede celebrar la cultura, los autores y los artistas yiddish. CYCO también ha funcionado como editorial durante muchos años, con cerca de 300 títulos que llevan su sello.



Pero toda esa historia parecía estar en peligro el otoño pasado, cuando la Fundación Atran, que ha financiado a CYCO con subvenciones desde 1956, decidió cortar su subvención. Dianne Fischer, quien había sido presidenta de la fundación durante 23 años, se jubiló y la junta directiva actual decidió que CYCO no llegaba a suficientes personas y no ganaba suficiente dinero (solo entre $3000 y $5000 al año en ventas de libros, según Wolfe) para seguir financiando. en la eternidad



Wolfe pudo recaudar más dinero de la Fundación Azrieli, el otro gran partidario de CYCO, pero sabía que se le acababa el tiempo. Tuvo que recaudar $30,000 para cubrir el alquiler y el mantenimiento del año.





“No soy un buen hombre de negocios. Es solo la verdad. Nunca le pediré dinero a nadie”, dijo Wolfe. “Llegan muchos estudiantes que no tienen dinero. Les digo: ‘Si lo logras y tienes un trabajo, entonces no olvides tu dedicación a nosotros y envíanos una donación’. Eso es lo que logro en un apretón de manos”.



Wolfe, hijo de sobrevivientes del Holocausto, creció rodeado de yiddish y ha visto cómo el idioma se desvanece cuando los hijos y nietos de hablantes seculares de yiddish comenzaron a hablar inglés. Hoy en día, el yiddish es el primer idioma, uno en crecimiento, solo entre los judíos ortodoxos jasídicos y haredi en varios barrios de Nueva York.



“Las pequeñas organizaciones yiddish han ido y venido por cientos, si no más”, dijo Wolfe a la Semana Judía de Nueva York. “Los únicos que existen hoy en día son aquellos en los que tienen judíos viejos obstinados como yo”.



El actor yiddish Hy Wolfe dirige CYCO, el Centro del Libro Yiddish en Long Island City, Queens.



Además de su carrera como actor y de servir en las juntas directivas de otras organizaciones yiddish, como el Centro Cultural Sholem Aleichem en el Bronx, Wolfe también pasó décadas como camarero en clubes de jazz, otra institución de Nueva York que ha visto desvanecerse. No cobra salario por su trabajo en CYCO, que viene realizando desde finales de los noventa. Organiza eventos en el centro, trata de catalogar libros y lo más importante ofrece té y buena conversación a todos los amantes de los libros en yiddish que se citan para pasar.



“Estamos abiertos a todos. Respetamos a todos”, dijo Wolfe. desencantado de la política.”





Ahora parece que ha llegado la próxima generación, en la forma de dos activistas con una debilidad por la cultura yiddish secular y el trabajo de CYCO.



Cuando se cerró el Jewish Labor Bund en 2004, Wolfe reunió a un grupo para limpiar sus archivos y llevarlos a CYCO. Encontró la bandera en una maleta que sacó de un contenedor de basura.



En noviembre pasado, Wolfe describió su situación financiera a la escritora y artista Molly Crabapple (quien escribió su propio artículo sobre la organización), una conversación que Rosza Daniel Lang/Levitsky escuchó. En lugar de llorar lo que podría haber sido el final de CYCO, Crabapple y Lang/Levitsky entraron en acción.



Ayudaron a organizar un grupo llamado Friends of CYCO, que estableció una meta de recaudación de fondos de $90,000, casi tres veces la cantidad que Wolfe determinó que se necesitaría para alquiler y mantenimiento. Tres semanas después, ya han recaudado más de $35 000, con más de 450 contribuyentes de casi todos los continentes.



Lang/Levitsky, un trabajador cultural y organizador que se describió a sí mismo como "una persona de mucho tiempo en el mundo yiddish", visitó CYCO por primera vez en noviembre pasado y rápidamente pasó de ser un cliente que buscaba un libro de poesía a un importante organizador del esfuerzo de revitalización. .



“Cuando hablé con algunos amigos y amigos de amigos, quedó claro que lo que era útil y posible iba más allá de la simple recaudación de fondos”, dijo Lang/Levitsky. “Lo que me sorprendió fue que podríamos perder CYCO por solo esta pequeña cantidad. Es una cantidad que es muy posible que las comunidades que forman parte del mundo yiddish, las comunidades que forman parte de Nueva York, las comunidades que forman parte del mundo literario, hagan realidad”.



Además de mantener las luces encendidas, Friends of CYCO Wolfe tiene como objetivo ayudar a expandir la programación pública del centro.



Wolfe también espera que, además de pagar a los artistas y oradores para que se presenten en los eventos de CYCO, puedan contratar a un administrador permanente que ayude a digitalizar el catálogo de libros de CYCO y mantenga las puertas abiertas constantemente. También puede esperar actualizar el sistema informático a algo más moderno que Windows 97.



CYCO no es el último bastión de la cultura yiddish secular. El Yiddish Book Center en Amherst, Massachusetts, ha prosperado desde su fundación en 1980. Las compañías de teatro yiddish, las bandas klezmer, el Congreso para la Cultura Judía, YIVO, The Workers Circle, Forward Association, el festival Yiddish New York y otros programas han mantuvo la llama encendida. Durante la pandemia, las clases de idioma yiddish en YIVO y The Workers Circle se dispararon.



Aun así, dice Lang/Levitsky, “es difícil sobreestimar la importancia de CYCO. CYCO ha publicado un gran número de grandes escritores yiddish. Las ediciones y publicaciones de CYCO se encuentran prácticamente en todos los estantes de libros en yiddish. Es realmente una organización que ha contribuido a mantener viva la World Wide Web, el idioma yiddish, durante los últimos 70 u 80 años de su vida”.



El espacio físico de la librería “permite todo un mundo de cosas” para el futuro, dijo. “No hay muchos” lugares [en yiddish] en Nueva York donde puedas entrar a una habitación y tomar un libro en yiddish del estante”.



Wolfe está agradecido por sus jóvenes benefactores.



“Ya estaba preparado para lo peor. Supe a fines de marzo que teníamos que pensar en cómo empacar todos estos libros”, dijo Wolfe. “Pero soy muy optimista. Dios bendiga a Rosza, Dios bendiga a Molly. A estos jóvenes les importa.



“Me estoy haciendo viejo, estoy viejo”, agregó. “Me gustaría ver a la próxima generación dar un paso adelante. No tengo que dar un paso al costado, pero si por cuestiones políticas prefieren ver una cara diferente, lo haré”.