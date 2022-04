El poeta yídish David Gofshtein experimenta un renacimiento en Ucrania devastada por la guerra

“A través del fuego y la ceniza, a través del humo y la batalla / Levantas tus manos destrozadas / Un coágulo de sangre cubre tu cabeza / Pero veo tu rostro, ¡estás vivo! ¡Estás vivo!"

Estas son las primeras líneas de “Ucrania”, un poema del escritor judío David Gofshtein que fue escrito originalmente en yidish. Compuesto durante las intensas batallas que acompañaron la invasión nazi de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el poema de Gofshtein recibió repentinamente una nueva vida como resultado de la invasión rusa de Ucrania hace seis semanas, cuando fue ampliamente compartido en las redes sociales. por lectores ucranianos impresionados por su relevancia para su propia situación actual.



Nacido en una familia judía religiosa en la Ucrania rural en 1889, Gofshtein se convirtió en uno de los poetas más célebres de la Unión Soviética antes de ser ejecutado por orden de Joseph Stalin en 1952. A pesar de escribir en yiddish y de identificarse activamente como judío, Gofshtein “era muy apreciada por los poetas ucranianos”, dijo su sobrina de 85 años, Svetlana Gofshtein, a The Algemeiner el martes, durante una extensa entrevista desde su casa en Alemania.



“Ucrania tiene una historia muy extraña”, dijo Svetlana. “Los judíos fueron asesinados en pogromos, luego se les impuso la revolución, pero David Gofshtein se convirtió en un patriota entusiasta. Amaba Ucrania, y los otros escritores ucranianos sentían lo mismo por él”.



A raíz de la revolución bolchevique de 1917, Gofshtein (cuyo apellido también se escribe como "Hofstein") surgió como uno de los principales poetas de la naciente Unión Soviética que escribía en yiddish. “Él venía de una familia educada”, dijo Svetlana. “Todos hablaban ucraniano y ruso, además de yiddish, a pesar de provenir del shtetl”.



El renombrado pintor Marc Chagall ilustró una colección de poemas de Gofshtein publicados en 1922, que lamentaban los pogromos antisemitas perpetrados por los ejércitos “blancos” contrarrevolucionarios durante la guerra civil soviética. Los dos artistas se habían conocido mientras trabajaban como maestros en un refugio para niños judíos que huían de los pogromos. “David saludó la llegada del régimen soviético, al igual que Chagall”, señaló Svetlana. “Le dieron la bienvenida porque les dio el derecho de mudarse del shtetl a las ciudades, donde podrían obtener una educación. Así que estaba a favor de la revolución, pero también era un gran creyente en la identidad judía. Escribir en yiddish lo metió en muchas situaciones desafortunadas, porque no quería asimilarse”.



La prohibición bolchevique del idioma hebreo, junto con la persecución de los escritores que eligieron el hebreo como lengua vernácula, provocó más protestas de Gofshtein. En 1923 decidió abandonar la Unión Soviética, viajando primero a Berlín y luego a Palestina, entonces gobernada bajo mandato británico.



Gofshtein pasó tres años en el Yishuv, la comunidad judía anterior al estado en Palestina, escribiendo tanto en hebreo como en yidish. Según Svetlana, Gofshtein decidió regresar a Ucrania en 1926 para criar a los dos hijos que tuvo con su primera esposa, fallecida seis años antes. Una vez que regresó a la URSS, Gofshtein rápidamente se dio cuenta de que su producción literaria requería que escribiera poesía adular al gobernante Partido Comunista, una tarea a la que se resignó.



Svetlana tenía 15 años cuando Gofshtein fue ejecutado y conserva algunos recuerdos cariñosos, aunque confusos, del hermano de su padre. “Era una persona de familia, toda la familia lo amaba”, recordó. “Era amable y divertido, y muy inteligente. De niño y adolescente era muy especial tenerlo como tío”.



Muchos de los poemas apasionados de Gofshtein resuenan entre los ucranianos hoy en día cuando su país se enfrenta a la invasión rusa. Otra de las obras de Gofshtein fue un homenaje a la ciudad de Irpin, un lugar del que la mayoría de los occidentales no había oído hablar hasta el mes pasado, cuando los incesantes bombardeos rusos lo redujeron a escombros antes de que finalmente fuera liberado por las fuerzas ucranianas.



Durante la vida de Gofshtein, Irpin, en las afueras de la capital, Kiev, era un lugar para las vacaciones de fin de semana y de verano. La Unión de Escritores de Ucrania mantuvo un pequeño retiro allí que a Gofshtein le encantaba. “Entre las flores, el zumbido de las avispas sobre el prado / Ah, es porque ha pasado un año / Y el mundo es otro, y tú ya no eres el mismo”, reza un verso de su poema “Irpin”, radiante de imágenes apacibles que chocan torpemente con la realidad actual del pueblo.



En 1948, el entusiasta apoyo de Gofshtein al recién creado Estado de Israel conduciría a su eventual ruina. A pesar de un coqueteo inicial con el bloque soviético, “Israel se volvió hacia Estados Unidos y la democracia, y eso enfureció mucho a Stalin”, dijo Svetlana. “La intelectualidad judía en la URSS quería mantener su identidad, promover la cultura judía, escribir en yiddish y hebreo, y eso también enfureció a Stalin. Por eso comenzó su campaña contra los judíos”.



Atrapado por la paranoia antisemita en los últimos años de su vida, Stalin se volvió contra los judíos en la Unión Soviética con veneno adicional. El Comité Antifascista Judío (JAC) en tiempos de guerra, una creación del régimen soviético, fue liquidado en 1952, un año antes del infame “Complot de los médicos”, en el que un grupo de médicos predominantemente judíos fueron arrestados, torturados y luego condenados por cargos. de apoyar el “sionismo” entre otros delitos políticos.



El propio Gofshtein fue ejecutado durante la "Noche de los poetas asesinados" el 12 de agosto de 1952. Junto con otros once ilustres escritores judíos, incluidos los poetas Peretz Markish y Leib Kvitko y el novelista David Bergelson, la sentencia de muerte de Gofshtein fue el resultado de la confesiones falsas extraídas mediante constantes palizas por parte de los interrogadores en la prisión de Lubyanka en Moscú.



"Fueron llamados 'traidores' y 'nacionalistas'", dijo Svetlana, señalando la similitud con la satanización del presidente ruso, Vladimir Putin, de la lucha de Ucrania por la independencia y su aplastamiento de la oposición interna. “Sigue llamando a los ucranianos 'fascistas' y 'nazis', es ridículo”, exclamó sobre el líder ruso. “Recuerdo que cuando vivíamos allí, no podíamos distinguir a los rusos de los ucranianos. No fue así con los judíos, a quienes conocías por sus apellidos”.



En 1958, cinco años después de la muerte de Stalin, Gofshtein fue rehabilitado póstumamente por las autoridades soviéticas, y ese mismo año se publicó una colección de sus poemas. “Era imposible no sorprenderse por la versatilidad de los intereses [de Gofshtein] y la profundidad de su conocimiento”, escribió el venerado poeta ucraniano Maksym Rylsky en su introducción a la colección. “Una conversación con él sobre la literatura clásica, sobre los trágicos antiguos, sobre Goethe, Heine, Pushkin, Shevchenko, sobre la literatura soviética moderna, sobre varias corrientes filosóficas, sobre los destinos históricos de tal o cual pueblo, sobre el desarrollo de la humanidad, siempre revelaba a su interlocutor algún lado nuevo del fenómeno en discusión, a veces dando lugar a disputas, amistosas y de principios.”



El párrafo final de Rylsky capturó la esencia del trabajo de Gofshtein. Un poeta que hablaba y escribía en ucraniano "perfecto", Gofshtein "amaba apasionadamente a las personas que lo engendraron, el pueblo judío".



Rylsky continuó: “Conocía muy bien la historia de este pueblo, como si sintiera personalmente su sufrimiento soportado a lo largo de los siglos. De ahí su odio no menos ardiente por todos los predicadores del oscurantismo, la desigualdad nacional y la discriminación, por la escoria fascista, por los ecos de las Centurias Negras en todas sus formas”.



Aún así, la poesía de Gofshtein hasta ahora ha eludido la traducción al idioma inglés. Ahora que la invasión de Ucrania por parte de Putin ha fijado la atención de Occidente en la turbulenta historia de ese país y su determinación de sobrevivir, bien puede encontrar una nueva audiencia.