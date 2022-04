El enojo de Lior Haiat, portavoz de la Cancillería israelí

Lior Haiat conoce a fondo el mundo de las corresponsalías de medios internacionales en Israel. Y tiene lo que criticar. No generaliza en absoluto y sabe que hay periodistas serios que hacen su trabajo en forma profesional. Pero cuando se topa con determinados fenómenos que claramente distorsionan la realidad, siente un profundo enojo. Y no por ideología, no porque espera que los periodistas extranjeros abracen los comunicados oficiales de Israel sino porque no tiene duda que la forma en que algunos reportan muestra una absoluta falta de integridad profesional.

“Es cierto que hay cosas que me enojan mucho, pero más que nada porque espero de los periodistas cierto estándar profesional”, nos dice. “No entro en absoluto al tema ideológico. Yo también fui periodista y sé cómo hay que comportarse, sin distorsionar la realidad”.

Tres ejemplos le resultaron especialmente problemáticos, de lo publicado en la prensa en inglés, lo que más sigue la cancillería en Jerusalem, aunque hay por cierto también ejemplos en español.

Tanto la BBC como la agencia Reuters y el periódico The Guardian comenzaron sus reportes con la muerte de un palestino a manos de las fuerzas de seguridad de Israel, y no por el ataque en Tel Aviv. Pero el tema central es que ni se refirieron a lo ocurrido como lo que fue : terrorismo.

“Si no pueden llamar de terrorista al hombre que asesinó israelíes simplemente por ser israelíes, ustedes están dando legitimidad a sus acciones “, recalca Haiat. “Organizaciones que se mantienen en silencio luego de este tipo de ataque terrorista, no tienen derecho moral de presentarse como organizaciones por los Derechos Humanos”.

Lior Haiat, profundo conocedor de la realidad en la región, no tiene dudas: “los periodistas que actúan de esta forma creen que protegen a los palestinos si dan legitimidad al terrorismo, pero la situación es exactamente al revés, ya que el terrorismo es enemigo de los palestinos no menos que de Israel”.

Y cuando le preguntamos si puede tratarse de un error y no de mala intención, es tajante: “No, es trasparente. Si viene una persona y trata de explicar razones por las que un terrorista asesina a gente en la calle, es que está tratando de dar legitimidad a lo que hizo ese terrorista. Es absolutamente repugnante”.

Esto no significa que cuando llama a un periodista o su editor a quejarse al respecto, habla de este aspecto. Se centra en la falta de seriedad profesional cuando un titular refleja este encare, lo cual equivale a distorsionar la realidad. Pero al entrar en detalles en nuestra conversación, sí puede explicarlo en estos términos.

“Intentar convertir al palestino terrorista en la víctima, es terrible”, asegura. “Eso es subestimar la inteligencia de los lectores. Es muy serio que se intente presentar a Israel como agresor”.

The Guardian corrigió el título

Cuando Lior Haiat se topa con situaciones como esta, se comunica directamente con el periodista al que considera que hay que llamarle la atención sobre su error profesional. “Te doy un ejemplo. Llamé al periodista, pregunté por qué no escribieron que el palestino muerto era el que había atacado en Tel Aviv y me dijo ´porque no lo vimos atacando´, a lo cual respondí que tampoco vieron a los policías disparándole cuando lo encontraron, y me dice que la propia Policía lo comunicó”, comenta más que molesto.Y agrega: “proteger a los palestinos como para despertar la duda si lo que hubo fue un atentado terrorista, eso es propaganda”.

Comentamos que a esta altura suponemos que ya no se sorprende. “No, sorprenderme no, pero este tipo de cosas vuelven a enojarme una y otra vez”.

Además del contenido problemático en sí, preocupa la forma y la actitud general. Preguntamos si cuando él hace una observación, siente que el periodista que escribió con tal falta de seriedad se siente avergonzado. “No, para nada”, responde. “Y también sé qué dirá y por eso no discuto ideología sino el tema profesional”.

Lior recalca que no generaliza y que sabe que hay determinados periodistas que actúan así. Tampoco generaliza respecto a todos los reportes de determinado medio.

Y hoy en día, en la era de las redes sociales, por un lado también las distorsiones se multiplican al correr la web, pero por otro, también quien critica un contenido puede exponerlo con mayor faciidad. “Hoy las redes dan boca a quien combate un determinado reporte”, dice Lior Haiat. “A ningún medio le gusta que le digan que no es profesional. Y así pasa a veces que ven la crítica y te llaman y dicen que lo van a corregir”.

En general, quien lo hace, no es el periodista mismo que lo escribió sino su editor.

Es oportuno compartir algunos ejemplos, aunque no hayan sido los mencionados por Lior Haiat.

Un tiroteo en una zona de bares de Tel Aviv deja dos muertos y ocho heridos https://t.co/Sxskh1mqZ0 — Clarín (@clarincom) April 8, 2022

De más está aclarar cuál es el problema en este texto. No fue un "tiroteo" sino un ataque de un terrorista que abrió fuego hacia gente sentada en un bar.

El presidente #palestino, Mahmud Abás, condenó hoy el ataque de anoche que se saldó con dos muertos en la ciudad israelí de Tel Aviv, cometido por un palestino de Cisjordania ocupada. — Efe Oriente Medio (@Efe_OMedio) April 8, 2022

Cisjordania ocupada...una forma de tratar de dar a entender que por algo el terrorista atacó.

Otro frente pues en el que Israel tiene que luchar.