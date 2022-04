Cómo AFP entierra la violencia palestina con bolsas para cuerpos

Con el inicio de cada ronda de violencia palestina, resurgen las manipulaciones de los medios de comunicación para encubrir los ataques perpetrados por los árabes. Además de los titulares que notoriamente presentan a los agresores palestinos como víctimas, están los recuentos de bajas de Agence France Presse que confunden a víctimas y perpetradores.



El ataque se produce en medio de una creciente ola de violencia entre israelíes y palestinos.



Cuatro ataques con disparos, apuñalamientos y embestidas de vehículos en ciudades israelíes han dejado 14 muertos desde finales de marzo.



Durante el mismo período, las fuerzas israelíes mataron a 15 palestinos, incluidos los asaltantes, según un recuento de la AFP.



El domingo, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a una mujer palestina que apuñaló a un policía en el centro de Hebrón, un polvorín donde viven unos 1.000 colonos judíos bajo fuerte protección militar entre 200.000 palestinos.



El mismo día, el ejército disparó y mató a una mujer palestina desarmada que, según dijeron, no hizo caso a los disparos de advertencia cerca de la ciudad cisjordana de Belén.



Los incidentes se produjeron cuando las fuerzas israelíes arrestaron a sospechosos en el norte de Cisjordania después de que un hombre de Jenin disparara y matara a tres personas en Tel Aviv.



Aunque AFP dedicó seis párrafos extensos a las bajas en ambos lados, el servicio de noticias no logró transmitir el punto más básico: todas las bajas en el lado israelí fueron civiles asesinados en ataques terroristas palestinos o personal de seguridad asesinado cuando intentaban detener los ataques Por el contrario, casi todas las bajas palestinas del lado palestino fueron perpetradores de un ataque terrorista contra civiles israelíes o combatientes que atacaron a las tropas israelíes mientras realizaban redadas de arresto a raíz de los ataques terroristas. (La única posible excepción es la mujer palestina desarmada que sospechosamente corrió hacia las tropas e ignoró sus repetidos llamados a detenerse).



Por el contrario, la AFP se desvive por ocultar la asimetría esencial entre las víctimas: víctimas del terror palestino o árabe por un lado frente a palestinos o árabes israelíes que llevaron a cabo el terror y la violencia por el otro.



Por ejemplo, el informe de AFP de hoy señala víctimas femeninas solo cuando son palestinas. (A su favor, reconoció que una de las víctimas apuñaló a un policía. Sobre la segunda mujer palestina, que estaba desarmada, AFP dijo que, según los informes, "no hizo caso a los disparos de advertencia". La agencia de noticias omitió que se acercaba a las tropas con recelo. , y no simplemente, por ejemplo, ocupándose de sus propios asuntos mientras realizaba recados.)



Llama la atención la inconsistencia de AFP en la cobertura de las bajas femeninas. Si bien la agencia notó las bajas femeninas palestinas (una agresora y otra que murió mientras corría hacia las tropas), AFP no notó ninguna de las bajas femeninas de Israel que fueron asesinadas mientras realizaban sus rutinas pacíficas. Se trata de Doris Yahbas, de 49 años, que estaba de compras cuando un terrorista árabe israelí la mató a tiros frente al centro comercial Beersheba el 22 de marzo.



Laura Yitzhak, de 43 años, murió en ese mismo ataque. Estaba esperando a su marido en una gasolinera de la zona donde trabajaba junto al centro comercial.



Si bien AFP señala que los agresores se encontraban entre los 15 palestinos asesinados por las fuerzas israelíes, la agencia de noticias, que parece estar recopilando cuidadosamente las cifras de víctimas, se niega a dar alguna indicación de cuántos. Como se señaló anteriormente, todos menos uno participaron en actos de violencia contra civiles israelíes, fuerzas de seguridad que protegían a civiles durante ataques terroristas o fuerzas de seguridad que realizaban redadas de arresto contra sospechosos de terrorismo.



En particular, AFP no brinda ninguna información sobre la identidad de las personas asesinadas del lado de Israel, llamándolas solo "14 personas". Omite señalar la información más destacada: todos eran civiles inocentes blanco de ataques terroristas o fuerzas de seguridad que murieron tratando de detener esos ataques mortales.



En cambio, la agencia de noticias proporciona una simetría falsa, ocultando la asimetría flagrante que define esta última ronda de violencia, y cada ronda anterior a esta: la violencia palestina y árabe tiene como objetivo a los israelíes involucrados en las rutinas de la vida. Asaltantes palestinos mueren llevando a cabo sus ataques asesinos, y también mientras se enfrentan con tropas que realizan operaciones para arrestar a sospechosos de terrorismo.