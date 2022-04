9 ideas para Pesaj

Me gusta mirar internet e imaginar que algún día pondré en mi casa una mesa decorada como la que sigue a continuación. . Por ahora, sonrío y lo comparto. Algunas de las ensaladas que voy a compartir si las voy a hacer. Pero mi menú es super tradicional, gefilte fish condimentado por mí, evocando a mi suegra y a mi tía, dulce por mi suegra, y no tan dulce como le gustaba a mi tía. El espíritu de Pesaj tiene que ver con nuestro legado y también con aquellos que si bien no están físicamente, nos van a acompañar siempre.

Esta mesa me parece adorable, la comparto con ustedes.

Estas burrecas con matza me parecen maravillosas, podemos tomar la idea y cambiarla a gusto.

Algunas de mis ensaladas preferidas como entrada o acompañamiento para el pollo.

Esta ensalada es ideal para los que detestan el tomate y las hojas verdes. Una posibilidad de comer una rica ensalada sin hojas verdes.

Esta ensalada es uno de mis clásicos, en los últimos años ha faltado pero este año vuelve.

Un video sobre como hacer guefilte fish hervido, yo lo prefiero al horno.

Receta de jreim