Disparan cohete desde Gaza a Israel. ¿Nueva etapa en la ola terrorista?

Este lunes cerca de las 20.30 hora de Israel, sonaron las alarmas en dos kibutzim ubicados a pocos kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, al captarse que un cohete había sido disparado desde la misma hacia territorio israelí. El sistema defensivo Cúpula de Hierro interceptó exitosamente el cohete. Por ende, no hubo daños materiales ni víctimas que lamentar.

Así se vio la interceptación del cohete disparado desde Gaza hacia el sur de Israel. Gracias @HananyaNaftali pic.twitter.com/PHj6X2ACUX — Jana Beris (@JanaBeris1) April 18, 2022

“Estamos en contato permanente con el ejército y no hay cambios en las instrucciones a la población”, decía un comunicado del consejo regional Eshkol, la zona atacada. “Si hay cambios, los pondremos al tanto”.

Gadi Yarkoni, alcalde de Eshkol, publicó luego un nuevo comunicado en el que expresó su esperanza que las autoridades "actúen para garantizar la seguridad, el silencio y la continuación de la alegría de la fiesta en la zona adyacente a Gaza, con la misma firmeza con la que se actúa en todo el país".

Es imperioso comprender cómo funciona este sistema defensivo, para captar el significado del ataque, inclusive si terminó de hecho sin resultados que lamentar: el cerebro de la Cúpula de Hierro ordena disparar el proyectil anti-cohetes “Tamir” con el que está armada, únicamente cuando al registrarse las coordenadas del cohete enemigo se capta que está en camino a impactar sobre una zona habitada. O sea: si Israel no tuviera este sistema, si no hubiera decidido gastar sumas millonarias para proteger a su población, cada disparo desde Gaza-y hasta ahora han sido decenas de miles- podría matar a varias personas. No es una especulación sino un análisis práctico de la situación.

Nadie reivindicó por ahora el disparo,pero se estima que debe haber sido el Yihad Islámico que amenazó repetidamente con atacar . Días atrás se informó que Hamas-que al parecer no tiene ahora interés en una escalada, por sus propias consideraciones- había frenado el disparo de cohetes por parte de Yihad Islámico.

Y la gran pregunta es si acaso fue un incidente aislado o el comienzo de una nueva etapa en la escalada actual.Uno de los problemas inmediatos es que Israel no puede abstenerse de responder ya que en ese caso , envalentonaría a los terroristas a seguir atacando. Por otra parte, reaccionar demasiado fuerte, es tirar de la cuerda y arriesgarse a nuevos disparos, algo en lo que no hay ningún interés.

El trasfondo, claro está, es la profunda tensión que se vive en los últimos días en relación a Jerusalem, tensión que se ha manifestado también en otros sitios. El problema es la incitación de fuentes extremistas palestinas que deforman la realidad y acusan a Israel de violar la santidad de la mezquita de Al Aqsa, ocultando que fueron precisamente los palestinos los que usaron el santuario como escenario de guerra. Allí acumularon piedras, petardos, fuegos artificiales, ensuciaron las alfombras sobre las que se oran y entraron calzados a las mezquitas para atacar desde allí a la policía y salir de allí con piedras para lanzar hacia los judíos que oraban abajo en el Muro de los Lamentos.

Por los parlantes de las mezquitas fueron emitidos llamados explícitos a atentados contra Israel y en pro de Muhamad Def, el jefe del brazo armado de Hamas.

Extremistas apedrearon ómnibus de pasajeros que estaban en camino al Muro de los Lamentos , y judíos fueron atacados cuando caminaban por las calles de la Ciudad Vieja en camino a su santuario.

Pero en innumerables comunicados de los grupos terroristas y de la propia Autoridad Palestina, distorsionando la verdad e inventando una dinámica que no fue la que ocurrió en el terreno, el acusado era Israel, sin que se mencione ni una palabra sobre los ataques que estaba sufriendo.

Y esto tiene derivaciones no sólo internas sino también regionales. En el plano interno, el partido árabe islamista Ra´am que es parte de la coalición, anunció que congela dicha participación , en lo que parece ser un intento de ganar tiempo. Por un lado dice que no puede aceptar las imágenes de policías israelíes dentro de la mezquita-el viernes entraron y detuvieron allí a cientos de extremistas- y por otro, no tiene interés en abandonar la coalición, que está tomando medidas importantes para la ciudadanía árabe israelí.