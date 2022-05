Yehia Sinwar, el jefe de Hamas que Israel nunca debería haber puesto en libertad

El jefe de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, Yehia Sinwar, uno de los fundadores del brazo armado Izz al-din al-Qassam, suele hablar más de lo que realmente puede hacer. Pero causa impresión y está decidido a marcar el orden del día ante Israel. Lo volvió a intentar hace pocos días, al pronunciar un muy anunciado discurso , un nuevo ejemplo de extremismo, fanatismo y visión de apuesta por una vía que no conducirá al pueblo palestino a nada positivo.

Leyendo los conceptos que pronunció, es ineludible recordar la polémica que acompañó el anuncio en octubre del 2011 de la transacción pactada por Israel y Hamas . A fin de recuperar al soldado Guilad Shalit que estaba en manos de Hamas desde hacía cinco años y medio, tras haber sido secuestrado por un túnel cavado desde Gaza hacia territorio soberano de Israel, Israel aceptó excarcelar a 1.027 terroristas . Uno de ellos era Yehia Sinwar.

La disyuntiva era entre recuperar a un soldado que se sabía con certeza estaba vivo y el duro precio que se pagaba por ello: liberar a terroristas, entre ellos no pocos que tenían “sangre en las manos”, aunque se podía estimar de antemano que volverían al terrorismo. Y así fue.

Cabe suponer que desde entonces, y muy especialmente desde que fue electo en las elecciones internas de Hamas como su nuevo jefe en Gaza en febrero del 2017, autoridades israelíes y jefes de servicios de seguridad , deben haber pensado repetidamente en aquellos días hace más de una década en los que costó tomar la decisión de la excarcelación .

El analista israelí Abu Ali Express-que escribe siempre bajo este seudónimo, sin publicar su verdadero nombre -, que conoce a fondo la dinámica palestina entre otras cosas por su intenso seguimiento de las redes y medios de comunicación en el mundo árabe en general, publicó un sendo análisis del discurso de Yehia Sinwar.

Recalca que “la liberación de Sinwar en el marco del intercambio por Shalit cambió para Israel la arena palestina y la arena regional, en forma radical, y no para bien”. Agrega que “Sinwar es un líder con visión, determinación y capacidad comprobada. Lee a Israel como un libro abierto, tiene una visión amplia y una excelente comprensión de la situación…Es el líder gazatí más destacado y significativo en la arena palestina”. Evidentemente, no lo dice como un elogio , ya que la agenda a la que Sinwar pone todas sus “cualidades” a disposición, es una agenda terrorista que a no conduce a su pueblo a nada positivo.

A continuación, un análisis del reciente discurso y sus múltiples símbolos , de la pluma de Abu Ali Express, quien detalla los distintos temas tratados.

1) Sobre el podio desde el que hablaba , estaba escrito en árabe “la espada de Jerusalem no será devuelta a su estuche” . “La espada de Jerusalem” era el nombre que Hamas dio a lo que Israel llamó “Guardiás de los Muros” , el operativo israelí contra Hamas en mayo del año pasado, detonado por el disparo de cohetes desde Gaza hacia Jerusalem. Sinwar dijo repetidamente en su discurso que “la espada de Jerusalem” no volverá a su estuche hasta que no sea liberada Jerusalem. En nuestras palabras, Sinwar pone sobre la mesa una agenda de constante choque y guerra, a la que quiere introducir a los palestinos de Cisjordania (Judea y Samaria) y a los árabes ciudadanos de Israel.



2) A lo largo de los 60 minutos de su discurso, se proyectaba a sus espaldas una foto en la que se ve a policías israelíes dentro de la mezquita de Al Aqsa, calzados por cierto. Cada tanto se daba vuelta, señalaba a la foto y advertia “a los jefes de la ocupación”-término con el que se refiere siempre a las autoridades israelíes ya que no reconoce a Israel como Estado soberano con derecho a existir- y decía que si esa imagen se repetía, él mismo autorizaría hacer lo mismo en miles de sinagogas en el mundo.



Y nosotros agregamos lo que ya hemos escrito reiteradamente en las últimas semanas: que la única razón por la que policías israelíes entraron a la mezquita de Al Aqsa era la violencia lanzada desde allí por musulmanes que profanaban su propio santuario y lo convertían en escenario de guerra, saliendo desde allí con piedras que lanzaban no sólo hacia los policías sino también hacia la explanada del Muro de los Lamentos.

3) Trató de presentarse como líder de todos los palestinos y no sólo de Hamas, al volver a usar el tema del hasta hace poco misterioso número 1111 que tanto mencionaba al terminar la guerra de hace un año. Hace pocos días, uno de sus hombres reveló que se refería a la cantidad de cohetes que Sinwar había anunciado sería disparada hacia Israel en el próximo enfrentamiento. Y dijo que había elegido ese número por la fecha de la muerte de Yasser Arafat, 11 de noviembre, o sea 11 del mes 11, del 2004.

Reunidos con las otras facciones terroristas en Gaza (Foto: Telegram Abu Ali Express)





4) Sinwar trata de intervenir en las decisiones de políticos árabes ciudadanos de Israel, y ataca directamente a Mansur Abbas, jefe del partido Ra´am que se sumó a la coalición de gobierno en Israel. Aunque por la reciente tensión decidió “congelar” su participación en la coalición- parece que está volviendo gradualmente- la clara apuesta de Mansur Abbas es a la integración y cooperación, para servir a los intereses de la ciudadanía árabe israelí. Pero Sinwar quiere verlos como herramientas en la guerra contra el Estado de Israel y le dice a Abbas que “no te perdonaremos por el hecho que tu partido da una red de seguridad a un gobierno que permite irrupciones a Al Aqsa”. Le exige “dejar el gobierno esta misma noche!”.



Fue muy interesante la respuesta contundente de Abbas que quitó toda importancia a las palabras de Sinwar, diciéndolo prácticamente que no intervenga en lo que no le corresponde.

5) Exhortación explícita y directa a atentados terroristas contra Israel. Elogia a los responsables de los mismos, se dirige a los jóvenes palestinos de Cisordania y les llama a no esperar a nadie y simplemente tomar la iniciativa de salir a atacar. Recordando lo que sucedió con la trasmisión en vivo durante horas desde la calle Dizengoff a raíz del atentado del 8 de abril, dice claramente que un atacante con un revólver logra “que la entidad sionista toda y sus aparatos de seguridad estén parados sobre un pie durante horas”.



Da también consejos concretos a potenciales atacantes, diciéndoles que no escriban nada sobre sus intenciones en las redes sociales antes de emprender el camino hacia el ataque (que los palestinos llaman “acción militar”) porque la Inteligencia israelí las monitorea para tratar de detectar esos planes con anticipación.

6) Promete la continuación de la escalada y el conflicto. “si creen que la lucha terminó al finalizar el Ramada, pues que sepan que todo lo contrario, ya que la lucha recién comienza”. Exhortó a todas las facciones palestinas armadas a ponerse en alerta máxima y anunció dos fechas claves en las que evidentemente tratará de agudizar las tensiones en Al Aqsa: el día de la independencia de Israel, Iom Haatzmaut, que se celebra este jueves 5 de mayo y el Día de Jerusalem.



7) Nuevamente, habla de guerra y gran escalada, pintando siempre cuadros oscuros y carentes de todo tipo de esperanza positiva, aunque sí de las esperanzas que a él le parecen servirán a la “causa” palestina: prepara a todos los palestinos para “la gran batalla”, habla de una guerra religiosa regional y dice que llegará “el ascenso a Palestina” . Habla casi con lenguaje mesiánico, propio de un fundamentalismo fanático, pero al mismo tiempo combinando su visión con los hechos recientes.

Abu Ali Express, en una afirmación poco común al referirse a lo peligroso de Yehia Sinwar, escribe: “Hay que eliminarlo. Israel tendría que haberlo hecho apenas salió de su escondite. Es muy peligros poque logra expresar ideas que en el pasado parecían lunáticas de una forma que suenan realistas y al alcance de la mano, con lo cual inspira esperanza en millones de palestinos, lo cual es la fuetne de su fuerza”.

8) Finalizó con un anuncio que debe poner en alerta más aún que siempre a todos los servicio de seguridad de Israel : “Próximamente comenzaremos a coordinar con el eje de Jerusalem (con lo cual se refiere al eje iraní) para abrir una vía de navegación através de la cual podremos salir y entrar a Gaza y volver a ella, y exportar e importar mercaderías”.

Cabe recordar que aunque este planteamiento suena a meta legítima , Israel impuso bloqueo marítimo a Gaza, una herramienta reconocida por el Derecho internacional, debido a los esfuerzos de los terroristas por introducir armas a la Franja.

La cooperación con Irán no es ningún secreto.

Israel suele no subestimar a sus enemigos.

Cabe esperar que tampoco subestime los planes de Sinwar.

El Brigadier General Ron Kohav, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, recomendó a “este terrorista, Sinwar”, que “no haga alarde de lo que no puede, que vuelva a su tamaño natural y no trate de causar impresión que hará lo que sabemos que no puede hacer”.