Incidente diplomático entre Israel y Rusia

A la creciente tensión de los últimos tiempos entre Israel y Rusia a raíz de las acusaciones formuladas por el Canciller israelí Yair Lapid a Moscú de haber cometido crímenes de guerra en Ucrania, se agregó este lunes un nuevo escalón, también originado en el tema ucraniano. Y ha llevado al anuncio israelí que convoca al Embajador de Rusia a una conversación de protesta en la Cancillería en Jerusalem y una exigencia de disculpa.

Todo comenzó cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov reiteró la conocida acusación rusa a Ucrania que en el país hay elementos nazis. Lavrov aseguró que el hecho que el presidente Zelensky sea judío no significa que ello no sea cierto. Y allí lanzó la bomba que enfureció a Israel: “Entiendo que también Hitler tenía sangre judía”.

Su homólogo israelí Yair Lapid, que desde el comienzo de la invasión rusa hace ya más de 2 meses condenó a Moscú en más de una oportunidad, saltó airado. Lapid calificó la declaración de Lavrov de “imperdonable y escandalosa” y recalcó que se exigirá a Rusia una disculpa formal. En una entrevista en el portal Ynet, Lapid agregó: “Les diré qué se le dirá al Embajador de Rusia: en primer término, que corrijan su error y abran un libro de historia. Esto me enoja no sólo como Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, sino como hijo de mi padre, que estuvo en el ghetto de Budapest. Y no fueron judíos quienes lo pusieron allí sino los nazis. Los nazis persiguieron a los judíos y asesinaron a 6 millones de judíos. Los ucranianos no son nazis. Sólo los nazis se abocaron al exterminio sistemático del pueblo judío”.

Poco después de su reacción, se sumó el Primer Ministro Naftali Bennett a la condena, lo cual constituyó sin duda una novedad ya que a diferencia de Lapid, en todos sus comentarios hasta ahora en relación a la guerra, se abstuvo de mencionar explícitamente a Rusia y se concentró en destacar la ayuda humanitaria extendida por Israel.

En referencia a lo dicho por Lavrov, Bennett aseguró que “son declaraciones graves y no son ciertas”. El Primer Ministro agregó: “Mentiras de este tipo tienen como objetivo acusar a los judíos mismos de los peores crímenes en la historia cometidos contra ellos, liberando así a los enemigos de Israel de su responsabilidad. Ninguna guerra en la actualidad es la Shoá ni se le parece. Hay que poner fin de inmediato al uso de la Shoá del pueblo judío como una herramienta para el ataque político”.

Cabe recordar que Israel condenó la invasión rusa a Ucrania ya horas después de su inicio, y lo hizo también en las Naciones Unidas. Pero trató de preservar un canal abierto a Rusia, a fin de proteger sus intereses de seguridad en Siria, donde precisa atacar blancos militares de Irán allí instalados, para lo cual necesita cierta coordinación con los rusos que tienen presencia militar en el país.