La historia de un uruguayo caído en la defensa de Israel

Un día antes de la celebración de independencia, Israel conmemora siempre, Iom Hazikaron: el día Recordatorio de los caídos en las guerras y atentados . Para las familias de los muertos, el duelo es eterno, aunque las fechas simbólicas encierren un significado especial.

También en hogares uruguayos, de jóvenes de la colectividad judía que cayeron luchando en Israel , se conmemora este día con un sentido que va más allá de la congoja nacional judía general.. es que ahí está también el dolor personal.

Uno de esos hogares era el de Sonia y Simon Wajner , ambos hoy ya fallecidos. Su hijo menor Daniel, nacido tan solo cuatro días antes de la resolución de la ONU en favor de la Partición de Palestina que hizo posible la creación del Estado de Israel, se había radicado en Israel en 1970, con sus compañeros de “Hashomer Hatzair”. Vivió primero en el kibutz Ramot Menashe y se trasladó luego a la ciudad sureña en desarrollo de Kiriat Gat.

Se casó y tuvo dos hijos, una niña y un varón. Pero no alcanzó a disfrutarlos lo que merecía. El 14 de octubre de 1973, en el último día de la Guerra de Iom Kipur, cuando se hallaba con su unidad de blindados a pocos kilómetros del Canal de Suez, cayó muerto en el campo de batalla.

Hace unos años, pedimos a su hermano mayor, Benjamin Wajner, que nos cuente sobre Daniel y que trate de compartir con los lectores su recuerdo. Este es su emotivo testimonio, que nunca publicamos en este portal y nos parece hoy muy oportuno y relevante.

“El sentimiento que me acompaña al haber perdido a mi hermano, es intransferible. Recuerdo cuando nos avisaron que había caído. Nos llamaron por teléfono de la Embajada de Israel. .Dos personas vinieron a casa, pero ya antes nos habían llamado y dijeron que nos visitarían para darnos una noticia.

Yo supuse y mi madre también, que algo había sucedido.Pero uno nunca supone lo peor.Supone que puede haber sido herido, que puede estar en estado crítico, que si está herido es leve, ....pero si hay un llamado de la embajada, la verdad es que eso despierta más suspicacias de las normales.

Cuando llegaron, en un primer momento la sensación fue que no se podía creer lo que había pasado. Uno nunca cree en la vida que a uno le puede pasar eso.Bastante se pasó ya con la familia de mi padre en Ucrania....

¿Qué puedo decir respecto a cómo se recibe una noticia así? Como dijo mi madre: “No lo creo, no puede ser”. Se abrazaba a mí y decía: “No puede ser, decime que no es verdad, no puede ser”..Es que después de enterarnos que había caído, recibimos cartas que había enviado diciendo que estaba muy bien con sus compañeros en el tanque. Esas cartas se cruzaron con el aviso de que había caído.Recibimos cartas de los primeros días de la guerra....

Cuando veo a mis hijos varones, veo a mi hermano.Por esto tengo una sensación muy especial con respecto al trato con mis hijos. Es que para mi,mi hermano vive permanentemente en mi memoria...todos los días vive en mi memoria”.

ESTOS SON LOS URUGUAYOS CAIDOS EN LAS GUERRAS DE ISRAEL Y EN ATENTADOS TERRORISTAS

Guiora Aloni Z”L

Iosef Barak Z”L

Alex Barmaimón Z”L

Itzjak Birstein Z”L

Ioel Blau Z”L

José Boimvasser Z”L

Daniel Brauner Z”L

Silvia Edelstein Z”L

Dvora Epstein Z”L

Abraham Gejler Z”L

Zvi Gelbard Z”L

Mordejai Gidor Geiger Z”L

Yotam Gilboa Z”L

Dov Granek Z”L

León Kanner Z”L

Abel Kuszner Z”L

Bernardo Malamud Z”L

Miguel Mijlovich Z”L

Eliezer Sabah Z”L

David Salomon Z”L

Daniel Schiffenbauer Z”L

Pablo Skarbiansky Z”L

David Solomon Z”L

Mordejai Spivak Z”L

Tzvi Schvartzman Z”L

Daniel Wainer Z”L

Samuel Yusinsky Z”L

Ahava Zimmerman Z”L

Meir Zimmerman Z”L

Rosita Yofe de Zimmerman Z”L

Zeev Zis Z”L

BENDITA SEA SU MEMORIA.