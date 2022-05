El Director de Teatro y actor Iván Solarich recuerda su viaje a Israel

Entre el soplo y la eternidad

(Iván Solarich)

Actor, director, dramaturgo, docente y gestor cultural

Si para una persona 74 años son bastantes (igualmente hoy vivimos más en condiciones de buena salud), para una país, una nación, son casi nada.

Pero 5782, como en el calendario hebreo, son al menos un buen rato en la Historia.

Ya algo más de 74 años post 2da guerra mundial, post Nazismo, post Holocausto.

5782 años de pueblo errante, caminante en el desierto, sediento de tierra prometida, perseguido hasta lo indecible, de resistencias a pura vela, de tradiciones inmarcesibles.

Conocí Israel en 2011, recorrí Tel Aviv y Jerusalem, y ahí conocí a Ana que hoy me solicita estas líneas y en aquel entonces me entrevistó en mi calidad de Director del Festival de Artes Escénicas de Uruguay.

Una foto que tomamos a Iván en el encuentro de años atrás en Tel Aviv

Entre mis muchas carencias está el no hablar no ya el hebreo, sino ni siquiera el inglés a pesar de haber recorrido medio mundo. Pero al decir de Fito Páez, "el amor es más fuerte" y entonces me las arreglo.

Camino por una Tel Aviv que me encanta, una rambla hermosa (imposible pensar que la Colectividad no se instalara en Pocitos y su costa), recorro sus bares a la noche, de madrugada, asisto al bullicio de tanta gente joven que charla y ríe, deambulo solo por la ciudad, es de madrugada y me siento más seguro que en mi propio barrio.

No hay majestuosidad, no vivencio despilfarro, noto sobriedad, limpieza, convivencia, armonía, respeto.

Sé de la inteligencia de un pueblo, que explica en gran parte por qué pudo sobrevivir. Sé de su desarrollo científico -entre otros ítems-, pero ahora voy en busca de su arte, de su danza, en mi caso puntual y a los efectos del Festival que me ocupa, su danza contemporánea.

Y quedo prendado para siempre. Asisto a ensayos y funciones del Batsheva, de Kibbutz Dance, Vértigo, Kamea, Inbal Pinto, y la enorme Anat Grigorio.

Con "Oyster" de la Compañía Inbal Pinto abrimos el Festival en el Solís, espectáculo versátil, virtuoso, clownesco, absolutamente encantador. Aclamado es poco decir.

Y con Anat engalanamos la Balzo del Sodre, ella soberbia, de una precisión y potencias inauditas, creadora de altísimo vuelo y sin cortapisas. Especie de marine recargado altísimamente femenino en la escena.

Por los avatares de la vida, desde hace cinco años me integré a mi nueva familia judía, hoy, con apenas 7 meses tenemos a Franco, perfecta mezcla de sangre eslava y judía. Para mí, un niño judio. Para mí, también un niño eslavo.

De más está decir que adoro a mi familia integrada por tanta gente de bien, afectuosa, que me han recibido como "desde siempre".

No tengo cómo no sentir con tanta fuerza indentitaria todo lo judío que hoy también hay en mí, cuando al pié de la mesa, en silencio, bajo el techo de mi kipá, participo del silencio frente a la luz de las velas que iluminan lo que somos y hacia donde queremos dirigir nuestros pasos.

Pero al mismo tiempo soy vocacionalmente ciudadano del mundo, y creo en la paz, pero no la de los cementerios. Creo en la paz de la convivencia, del entendimiento, del respeto esencial por el prójimo. Por tanto, detesto la guerra, detesto las armas, y tampoco me gusta el servicio militar obligatorio, que como siempre es para los más jóvenes, mientras como bien dice el dicho, las guerras las deciden los viejos que por cierto no ponen su pellejo en los enfrentamientos.

Deseo desde el fondo de mi alma una Israel que no deba defenderse, una Israel que no se sienta pronta a atacar, que no deba seguir recreando una bóveda antimisiles de forma permanente, que pueda abrir sus fronteras a todo lo humano, y que solo la cierre para conservar y recrear una cultura, una tradición, un recorrido humano que pueda ser adoptado por cuánto ser humano hay en esta tierra.