La importante captura de los terroristas…y una pregunta ineludible

Dos días y medio después del horrendo atentado terrorista del jueves en la ciudad de El´ad en la que dos palestinos de la zona de Jenin asesinaron a golpes de hacha a 3 civiles israelíes y dejaron a otros 4 gravemente heridos, ambos fueron capturados escondidos en un bosque entre El´ad y Rosh Haain. Estaban ocultándose dentro de un arbusto.

En imágenes difundidas por el servicio noticioso israelí Hematav podemos ver el momento en que las fuerzas de seguridad entablaron contacto con ellos. Y en la segunda parte de este tuit, la confesión de uno de ellos. Confirma que se llama Assad a –Rifai, dice que él cometió lo que llama la “amalía” (en árabe significa acción, operativo, el término con el que siempre llaman a los atentados) en El´ad. Y cuando le preguntan qué hizo dijo “golpeamos a gente”, en evidente referencia a los golpes de hacha con los que los mataron . Confirma también que lo hizo con Subhi Sabihat.

1.Algunas de las imágenes de la captura de los dos terroristas que asesinaron a 3 civiles en El´ad.

Este es el rostro del mal.

¿Cansados?

Sí, pero no lo estaban antes de cometer el atentado, aunque esta foto que difundió la Policía israelí días atrás apenas confirmó su identidad, mientras los buscaba,no parece muy actualizada.

La captura fue posible tras intensos rastreos en un operativo conjunto entre unidades de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel (Tzahal), la Policía y el Shabak, o sea Servicio General de Seguridad. En el operativo, según un comunicado conjunto publicado este domingo de mañana, se utilizó una serie de recursos tecnológicos –evidentemente no detallados-y de Inteligencia.

El Inspector General de la Policía Kobi Shabtai, en el terreno, con las tropas

El Comandante en Jefe de Tzahal Teniente General Aviv Kohavi declaró que “continuaremos actuando para detener al terrorismo y fortalecer la seguridad y la sensación de seguridad de la ciudadanía israelí”.

Una pregunta difícil

La primera pregunta que resulta ineludible tras el espanto que provocó el atentado es por qué los terroristas fueron capturados con vida. En las redes sociales israelíes ya surge la polémica acerca de si lo correcto, al llegar a terroristas que se confirma fueron los responsables de un atentado de las características terribles del cometido en Elád, lo lógico no sería que no salgan con vida.

Aquí se los llevan detenidos.

Confieso...lamento que estén con vida .

Confieso...lamento que estén con vida .

Está bien que Israel sea un Estado de Derecho. Yo no quisiera otra cosa. ¿Pero acaso estas bestias merecen vivir, recibir comida en la cárcel y hasta tener la esperanza de volver a ver la luz del sol?

Al sentimiento de muchos sobre el hecho que esos terroristas merecían morir, se agregan consideraciones prácticas: ahora, por la política de la Autoridad Palestina de pagos fijos a familias de terroristas muertos o presos, las familias de ambos recibirán miles de dólares por mes. Y después irán a pedir al mundo ayuda para los cofres debilitados del fisco palestino.

Presos en Israel, recibirán por cierto alimento y hasta posibiidad de estudiar, y cabe suponer que hasta tendrán la esperanza de ser liberados en alguna transacción de intercambio con Israel.

La otra cara de la moneda es preguntarse si es importante recabar de los terroristas información que sea útil en la lucha contra otros atentados que puedan estar en camino. Estimamos que si se trata , tal cual parece, de una iniciativa particular de ambos terroristas, incitados por Hamas pero no como parte formal de su infraestructura, no necesariamente tendrán mucha información para revelar. De todos modos, claro está que desconocemos elementos que sí pueden aprovechar los servicios de seguridad.

Pero lo central en esta polémica es que está claro que Israe no es una jungla sino un Estado de Derecho en el que inclusive sus peores enemigos reciben un trato civilizado.

Si eso ayuda a largo plazo a la lucha anti terrorista, no está claro. Pero si ayuda a garantizar que Israel preserve su naturaleza humana y no se parezca a sus enemigos, ya que allí estaría justamente su verdadera derrota.

Cabe acotar, de todos modos, que así como sucedió en otros casos, si en este operativo de captura hubiese habido resistencia armada de los terroristas y si éstos hubieran abierto fuego hacia las tropas que los ubicaron, los efectivos israelíes indudablemente habrían disparado y no habrían tenido reparos en matarlos.

Para terminar estas líneas, recordemos a las tres víctimas mortales del atentado terrorista, que dejó a 3 civiles israelíes muertos y 4 heridos, además de 16 niños huérfanos.