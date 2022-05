El escritor Fernando Butazzoni y su visión de Israel

Estos fragmentos fueron tomados de la primera entrevista que realizamos a Butazzoni en el 2014, afortunadamente la primera de varias, comienzo de una amistad personal. Reproducimos solamente las partes que versaban sobre su visión de Israel, en el marco de un debate sobre posiciones de ciertos sectores de la izquierda latinoamericana que a su criterio tienen actitudes antisemitas y hasta permisivas con el terrorismo, que mucho le chocan y perturban. Le comentamos que mientras critican duramente a Israel, apoyan a menudo a uno de los regímenes más reaccionarios del mundo, la República Islámica de Irán. Los publicamos nuevamente, con su permiso explícito por cierto.

“ Yo creo que es una manifestación de antisemitismo más o menos consciente o más o menos inconsciente, o más o menos disfrazado….Los judíos han tenido durante toda su historia una sucesión de persecuciones, de prejuicios y de exterminios, que hacen que haya que ser especialmente cuidadosos. Creo que no se es cuidadoso para nada cuando se analiza de manera más bien frívola, ligera, sin profundidad histórica, episodios puntuales o concretos.

Las preguntas básicas serían: ¿tiene derecho el Estado de Israel a existir, sí o no? ¿Tiene derecho a existir donde existe, sí o no? También digo que tienen derechos los palestinos a tener su tierra y su estado, absolutamente sí. Y creo que en eso Israel tiene que esforzarse. Creo que hay políticos, por ejemplo Netanyhau, que no favorecen el clima ni la paz, sino que le da la espalda a la posibilidad de la paz. Creo que esas son cuestiones puntuales, concretas.

(…)

Lo que hay en el fondo es una zona del mundo gobernada en general por satrapías medievales, con teocracias infames, que lo que hacen es azuzar el odio con buenos dólares contra el único país democrático que hay en la zona que es Israel. Eso es indiscutible. Yo puedo tener discrepancias, no importa eso. Me parece que la discusión que cada uno puede tener la puede ventilar, la puede expresar, puede generar debate, todo lo que se quiera. Pero creo que en el fondo lo que hay que contestar son dos o tres preguntas básicas que son esas que yo te decía, sobre el derecho a la existencia de una nación.

Si me dijeras que Israel es un país artificial, que no tiene una conciencia de nación… ¿Pero alguien me puede discutir que en el caso de los judíos y en el caso de Israel hay un sentimiento y un concepto de nación fortísimo? ¿Tiene derecho una pequeña nación de indígenas del Amazonas a existir sin que nadie los moleste, sin que aparezca el hombre blanco haciendo caminos, y no tiene derecho a existir una nación que tiene miles de años peleando para tener un pedazo de tierra?”.