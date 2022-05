Con el artista Gerardo Goldwasser, ya de regreso de representar a Uruguay en la Bienal de Venecia

“Persona”, del artista Gerardo Goldwasser, fue la elegida para representar a Uruguay en la Bienal de Venecia, lo cual embargó lógicamente a su autor de emoción, orgullo y una enorme sensación de responsabilidad. Una historia familiar convertida en arte-partiendo de su abuelo sobreviviente del Holocausto- fue pues la digna representación de nuestro país en uno de los principales eventos culturales del mundo.

Conversamos con Gerardo estando él ya de regreso en Montevideo.

Gerardo, como insertado en su obra

P: Gerardo, volviste hace muy poco de Venecia, tras lo que entiende fue una excelente experiencia representando a Uruguay en la bienal. ¿Cómo lo resumirías?

R: En primer lugar quisiera comentar lo afortunado que fui, al integrar un equipo con los curadores Laura Malosetti y Pablo Uribe. Dos tremendos profesionales de los que aprendí muchísimo desde que comenzamos a preparar el concurso, y de ahí, todo el camino hasta Venecia. Un privilegio inolvidable. También agradecer mucho que estuvieran en el equipo Niklaus Strobe, en el montaje, al arq. Pedro Livni, Nicolás Branca en toda nuestra

comunicación y Rafael Lejtreger, en fotografía. Es dificil resumir apenas llegado como decís, un acontecimiento como la bienal de Venecia.

Lo primero que podría comentar es la enorme oportunidad que tiene un artista uruguayo, mostrando su trabajo allí, en un pabellón propio del país. No todos los países tienen un espacio propio, en un sector de la bienal privilegiado. El haber interactuado con muchos artistas de otros países, curadores, directores de museos y el público de la bienal fue muy importante y por momentos muy conmovedor. Dentro de las cosas que valoro ahora un poco más tranquilo, el hecho de que algunas personas del público en general y también directores de museos, se acercaron al pabellón, no me conocían, y nos dieron su opinión muy positiva y profunda de la exposición.

En la fachada Uruguay ,con el artista argentino Leandro Erlich, el curador y artista uruguayo Pablo Uribe

Gerardo (segundo de la derecha), bien acompañado. Entre otros, con los curadores Laura Malosetti y Pablo Uribe , Mariana Wainstein (Directora de Cultura) y Silvana Bergson, comisaria del envío

P: Contame algo de las reacciones que captaste. Te cuento que recibí varios mensajes de uruguayos que visitaron la Bienal cuando vos estabas allí, y estaban emocionados. Me imagino que te lo habrán dicho personalmente.

R: Si, no sé que habrá ocurrido después que hablamos en la apertura y me tocó hablar, ( yo no tengo el don de la palabra ) miré a varias personas y estaban muy conmovidas,fue emocionante.. Inolvidable haberme encontrado con familia que hace años no veía, artistas colegas uruguayos que fueron a la inauguración desde Montevideo y de Europa, encontrarme fue muy lindo.

También encontrarme con artistas importantes que conocía de exposiciones en el exterior que vinieran a felicitarnos por el proyecto.

Con Paz Lucero, directora de Herliztka+Faria, la artista argentina Marta Minujin, y la curadora Laura Malosetti

P: Me pregunto, desde el punto de vista de los visitantes de la Bienal, si pueden abrir opinión sobre el arte en Uruguay por haber visto tu obra . O sea está claro que es una obra y que en todo país debe haber gran variedad. Pero ¿haber elegido una obra determinada, en este caso la tuya, muestra algo sobre la seriedad o el encare del arte en Uruguay?

R: El otro día en un programa del Ministerio de Educación y Cultura que reúne a algunos de los artistas que representaron a Uruguay en la bienal de Venecia, Clever Lara dice una cosa muy importante: siempre Uruguay desde los 60, participó y lo hizo dignamente, (me siento muy incómodo diciendo esto por estar en la lista). Seguramente con el próximo artista pasará lo mismo, no tengo dudas.

El sastre es Demis Marin

P: Vos ya habías estado en la bienal años atrás, pero en una situación distinta, con otros 6 ó 7 artistas compatriotas ¿no? ¿Qué tiene de especial ser EL representante de Uruguay en este evento internacional?

R: No, no había estado en esta bienal participando en una muestra colectiva. Eso fue otra bienal, La 6ta bienal de la Habana, y algunas otras.

P: Ah, perdoná mi confusión.

R: No pasa nada. Te diré que sentí una sensación múltiple. Agradecimiento, honor y responsablilidad. Agradecer al Ministerio de Educación y Cultura nuevamente por habernos elegido. Y a mí me generó un aumento de mi obsesión, en el sentido de que la exposición quede impecable primero para nosotros, para Laura, Pablo, Niklaus y resto del equipo. Es decir, haciendo foco en los días de montaje, solamente me preocupaban desde los detalles más mínimos hasta los más fundamentales. Pero vuelvo a agradecer muchísimo en todo este período y en anteriores, las múltiples miradas y propuestas de un gran artista uruguayo como Pablo Uribe y una gran historiadora, Laura Malosetti (Curadores ambos) y Nikalus Strobe en el montaje. También siguiendo con los agradecimientos, a instituciones y empresas que nos apoyaron. Asociación Anna Laura de Sao Paulo, Magma Uruguay, Galeria Herliztka+Faria, Museo de Arte Contemporáneo Achugarry, Fundación Itaú, y Fundación Amoedo.

P: Para un artista ¿hay un antes y un después de algo así?

R: Y para mí, está siendo y será, un acontecimiento inolvidable. Hasta noviembre está la bienal asi que seguramente tendré información hasta que termine. Por otro lado surgen posibles proyectos a realizar por haber participado, que veremos si se concretan.

P: Ojalá que sí. Gerardo, no hay que estar eligiendo entre motivos de orgullo por cierto, pero aquí hubo realmente dos vertientes muy especiales. Por un lado, la historia de tu abuelo y tu famiia, convertida en arte. Por otro, representar al país. ¿Cómo se combina todo?

R: Bueno, se relaciona todo haciendo memoria. Hace aproximadamente 30 años realicé mi primer ensayo artístico tratando de vincular la sastrería y el arte, con mi padre. A partir de entonces no paré de realizar investigaciones en ambos escenarios, para concretar dispositivos de arte, tratando de comunicar algo. Lo de representar al país es muy fuerte y por eso, en esos momentos prefiero concentrarme en el trabajo artístico. Supongo que en otras disciplinas cuando alguien representa a su país, siempre se tiene en mente el hacer las cosas, lo mejor posible, como punto uno.

P: Claro, porque es una gran responsabilidad.Yo me trataba de imaginar qué habría dicho tu abuelo, sobreviviente del nazismo, sabiendo que su nieto , como ciudadano digno del país en el que nació gracias a que él logró llegar a sus fronteras , era su representante oficial en un evento de este nivel. ¿Qué te parece este aspecto de la dimensión personal?

R: Te respondo contándote que mi madre me contó una vez que mi otro abuelo, por parte materna, decía del Uruguay, que habría que besar cada piedrita del suelo, en agradecimiento.

P: Hermoso. Abrió las puertas cuando muchos otros las cerraban. Gerardo…Y ahora .¿a qué otra cúspide se aspira?

R: Seguir trabajando normalmente, como siempre.

P: ¿Cuáles son tus nuevos planes artísticos?

R: Ordenar mi taller que es un caos.

P: Genial! Gran plan por cierto. ¿Algo para agregar que no se puede dejar fuera y que yo te haya sabido preguntar?

R: Si, como siempre te agradezco mucho por la entrevista