ACOM alerta de la campaña de hostigamiento y demonización de Israel ante la muerte de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Aqla

Madrid, 11 de mayo de 2022

Las facciones palestinas han acusado sin prueba concluyente alguna a las Fuerzas de Defensa de Israel de ser autoras de la muerte de la periodista. Estas campañas de intoxicación y propaganda son una estrategia habitual y conocida de los grupos terroristas que hostigan a Israel y a su población.

La información contradictoria que ha ido emergiendo y la negativa a realizar una investigación conjunta sobre lo ocurrido demuestra la falta de transparencia por parte de las autoridades palestinas y levanta sospechas sobre su versión de los hechos y los verdaderos responsables de la tragedia.



Resulta lamentable que la mayoría de los medios españoles acepten y difundan acríticamente la narrativa palestina, a pesar de las dudas razonables evidenciadas. Es tristemente habitual que periodistas de nuestro país acepten convertirse en cómplices de las campañas de odio y demonización de los terroristas de la Yihad Islámica.

A primera hora de la mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel, la Agencia de Seguridad de Israel y la Policía Fronteriza, operaron en Jenin y áreas colindantes con el fin de detener a integrantes de bandas terroristas, tanto implicados en los atentados que han segado la vida de 18 israelíes en las últimas semanas, como a aquellos miembros que estarían preparando nuevos atentados.



En el marco de esa acción militar, esa misma zona fue escenario de un tiroteo masivo y de cargas explosivas arrojadas contra las fuerzas israelíes, que respondieron al ataque. Se han identificado bajas entre los terroristas. Las fuerzas israelíes no han sufrido muertos ni heridos. La periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Aqla, resultó alcanzada por un disparo en la cabeza y falleció posteriormente.



Tras la difusión por parte de Al Jazeera y otras fuentes, tanto árabes como internacionales de noticias que atribuían sin duda alguna la muerte de la periodista a disparos israelíes, han emergido una serie de pruebas que podrían contradecir, o al menos poner en cuestión, esas versiones.



Se ha localizado un video que los propios terroristas publicaron evidenciando que realizaban disparos indiscriminados de ráfagas ametralladoras en la proximidad de donde cayó herida la víctima. Resulta por tanto razonable dudar de quién podría haber sido el responsable del fatal balazo. Más adelante, en el mismo video un terrorista afirma “¡le dimos a un soldadO, está tirado en el suelo!” (nótese la peculiaridad de género). Visto y considerando que ningún soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel resultó ni levemente herido, surgen dudas de si no serían terroristas de la propia Yihad Islámica quienes hirieron a la periodista, identificándola como soldado (como éstos, Abu Aqla portaba un casco al ser disparada)

This morning, in Jenin, terrorists heard saying: "They've hit one, they've hit a soldier, he's laying on the ground"



But no IDF soldier was injured in Jenin



Palestinian terrorists, firing indiscriminately, are likely to have hit Al-Jazeera journalist Shireen Abu Aqla pic.twitter.com/nXNbVJrnkC — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2022

Independientemente de que esos disparos de la Yihad palestina provocaran o no la muerte de Shirin (que debiera determinarse a través de una pericia forense), en más vídeos y publicaciones online se observa la presencia masiva de terroristas de la Yihad palestina por todo Jenin, que fueron los que comenzaron los incidentes

עוד תיעוד על כמויות החמושים בעת האירוע באותו מרחב. pic.twitter.com/NkAACRp58Y — Netanel Pinto נתנאל (@NetanelPinto) May 11, 2022

--La geolocalización de las tropas de Israel (siguiendo vídeos publicados por simpatizantes de los terroristas), muestran que NO ESTÁN en la dirección de la periodista.

Map showing overview of publicly available footage around the events leading up to journalist Shireen Abu Aqla being shot in Jenin. pic.twitter.com/mvKtBUtQYx — Geolitics (@GeoliticsWorld) May 11, 2022

En todo caso, sin una investigación exhaustiva, es imposible atribuir la responsabilidad del disparo fatal. Esa zona está plagada de terroristas. Antes del luctuoso suceso, los militantes de la Yihad Islámica Palestina emitieron una declaración presumiendo de haber utilizado armas de fuego y artefactos explosivos ​​contra las tropas de las FDI.

El Gobierno de Israel, directamente a través de su Ministro de Asunto de Exteriores, ha solicitado oficialmente a la Autoridad Palestina la práctica de una investigación pericial conjunta, objetiva y neutral. Los palestinos han rechazado la propuesta de esclarecimiento. De hecho, y antes de que se pudiera recopilar más información, y sin motivo lógico alguno, la periodista será enterrada apresuradamente en las próximas horas.

No es posible dar credibilidad a los que, sin poder tenerlas de ningún modo, imponen certezas, mientras se acepta la acusación contra que aportan dudas razonables e insisten en que se investigue y aclare a fondo. No podemos saber hoy quién disparo la bala que acabó con la vida de la periodista. Pero no sería la primera vez que una campaña de linchamiento e intoxicación busca atribuir a Israel la responsabilidad sobre un incidente que en realidad fue causado por grupos armados palestinos. Siniestros montajes a los que, vergonzosamente, medios españoles e internacionales han prestado entusiastamente su colaboración en el pasado.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/06/who-shot-mohammed-al-dura/302735/

Desde ACOM lamentamos profundamente la fatídica muerte de la periodista. La libertad de prensa es esencial para el buen funcionamiento de la democracia, al igual que lo es la búsqueda de la verdad.

Y por tanto hacemos un llamamiento a todos los medios de comunicación y creadores de opinión para que traten la información con el máximo rigor y no como altavoces de la narrativa de los terroristas y sus cómplices que, sin prueba fehaciente alguna, intentan utilizar la lamentable muerte de una civil para criminalizar de nuevo al Estado Judío.

WATCH: Palestinian Forensic Medicine Institute Director, Dr. Rayyan Al-Ali, says that it cannot be determined who is responsible for the death of #ShireenAbuAkleh before a full investigation.pic.twitter.com/ERBy5JQZp7 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 11, 2022