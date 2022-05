Leonard Cohen y la guerra

“Nosotros, los judíos, tenemos un arma secreta en nuestra lucha con los árabes”, bromeó la primera ministra israelí, Golda Meir, al entonces senador. Joe Biden en 1973. “No tenemos adónde ir”. Meir habló poco antes de la Guerra de Yom Kippur, cuando los estados árabes liderados por Egipto lanzaron un ataque, tomando a Israel con la guardia baja y provocando grandes pérdidas. La guerra, sin embargo, fue una especie de regreso a casa para un judío famoso: el cantante nacido en Canadá Leonard Cohen.

Como cuenta Matti Friedman en su nuevo libro bellamente escrito, Who by Fire: Leonard Cohen in the Sinai, Cohen tenía 39 años y se sentía perdido cuando Egipto y Siria atacaron a Israel en el día sagrado judío de Yom Kippur. El cantautor estaba en una rutina, viviendo en la isla de Hydra “donde tenía un refugio en una pequeña casa blanca en la colina desde el muelle del ferry”. Después de todo, “una isla es un lugar al que escapar, pero también un lugar donde te quedas varado”. La prensa había especulado sobre la inminente jubilación de Cohen, y el propio artista había sentido la necesidad de “simplemente callarse”, como él mismo dijo.

Cohen “podría haber venido a este país y a esta guerra buscando una forma desesperada de salir de su callejón sin salida, una forma de trascenderlo todo y volver a cantar”, especula Friedman. “Si eso es lo que estaba buscando, parece haberlo encontrado”.



Cohen se conectó profundamente, aunque quizás de manera inesperada, con su audiencia. Abrazó la austeridad de su entorno y evitó las trampas de la fama, prefiriendo dormir en catres militares y comer la misma comida que consumían los soldados. Esto, por supuesto, lo hizo querer por ellos.



Los hombres y mujeres jóvenes “sabían que la muerte los esperaba cuando terminó el concierto”, y Cohen “tocó para ellos sabiendo que su música podría ser lo último que escucharan”. No hubo intercambio de dinero, ni venta de boletos, discos o mercadería.



De hecho, muchos de los soldados no sabían inglés y el propio Cohen no hablaba hebreo. Pero como lo dejan claro los relatos de varios soldados: Tocó una fibra sensible. Casi medio siglo después, muchos de los israelíes entrevistados por Friedman recuerdan vívidamente su breve encuentro con el artista descarriado, cantando en el Sinaí en medio de la muerte y destrucción de la guerra.



Cohen no cantó himnos patrióticos. Sus canciones no eran grandilocuentes. Pero sus temas de amor y pérdida resonaron en los soldados que, en medio de un feroz combate, se reunieron para escuchar antes de regresar a la lucha. "Cuando los soldados se unen a Cohen para el coro de 'So Long, Marianne'", escribe Friedman, "sus voces son el único sonido en el desierto". La experiencia, al parecer, fue inquietante.



En el judaísmo, Yom Kippur es un día de expiación y arrepentimiento. Es difícil decir si Cohen encontró el perdón que quizás estaba buscando. Pero si el artista buscaba un sentido existencial, es posible que lo haya encontrado en un país que luchaba por su propia existencia.



Quizás sea posible categorizar algunas de las innumerables guerras que Israel ha tenido que pelear en las últimas siete décadas: la Guerra de Independencia de 1948 como un bautismo de fuego, con el estado judío sobreviviendo a pesar de las probabilidades aparentemente insuperables. Lo mismo ocurre con la guerra de 1967, en la que Israel derrotó a una coalición de opositores árabes en seis días. En ambos casos, Israel salió ensangrentado pero victorioso. Pero para muchos israelíes, 1973 tiene un significado completamente diferente.



La guerra de Yom Kippur dejó a Israel “más escarmentado que triunfante”, ha señalado uno de sus grandes cronistas, Abraham Rabinovich. Israel fue tomado por sorpresa, poniendo fin al período de exuberancia nacional y confianza en sí mismo que había seguido al sorprendente éxito del país en el campo de batalla en 1967. Israel, observa Friedman, “se había permitido hundirse en la arrogancia y la complacencia”, pecados por los que pagó un alto precio. precio pesado



Atrapado con los pies planos, Israel luchó por ganar la iniciativa. Solo a un costo tremendo, con más de 2.600 bajas y decenas de heridos más graves, Israel finalmente ganó. A finales de mes, Israel había asegurado “una victoria que todavía se sentía como una derrota”. A raíz de la guerra, “el prestigio de los generales y líderes políticos de Israel, los íconos de la generación fundadora, se hizo añicos”, señala Friedman. El país quedó “menos confiado, menos unido y más introspectivo; después de la guerra, este era, en muchos sentidos, un país diferente”.



Para los israelíes, la guerra de Yom Kippur de 1973 lo cambió todo. El Día de la Expiación de ese año parecía como si "nunca terminara, como si durara las próximas tres semanas o más", observa Friedman.



El estado judío todavía estaba en estado de shock cuando llegó Cohen. Aparentemente, el cantante había dejado a Hydra por capricho. Cohen, escribe Friedman, podría haber venido a Israel “buscando una forma desesperada de salir de su callejón sin salida, una forma de trascenderlo todo y volver a cantar”.



En los años siguientes, Cohen se mostró reticente a hablar de su viaje a Israel en tiempos de guerra. Es posible, de hecho bastante probable, que el propio Cohen no supiera muy bien por qué decidió ir. Solo décadas después, cuando tenía más de 70 años, Cohen le dijo a su biógrafa Sylvie Simmons que fue como una "especie de prueba, y esperando algún tipo de contradicción sobre su propia convicción más profunda".



La falta de una explicación clara detrás del viaje de Cohen no quita nada a la historia. En todo caso, lo infunde con mayor misticismo. Que Cohen, un judío no practicante y una celebridad, decidiera regresar a Israel en su momento de crisis habla de algo más profundo. Israel, comentó el artista, era su “hogar mítico”. Es posible que Cohen mismo no supiera por qué exactamente sintió el llamado a regresar, pero como señala Friedman, "está claro que esto no fue solo otro concierto".



Friedman también captura los aspectos surrealistas de la guerra. Muestra buen ojo para los detalles memorables que infunden a la historia un mayor significado. Relata, por ejemplo, que la noche antes de que Egipto lanzara su ataque, las tripulaciones aéreas israelíes estacionadas en Sharm el-Sheikh habían observado ¡Tora! Torá! Torá! — una película sobre el ataque sorpresa en Pearl Harbor.



La gira y el artista cuentan con un cronista talentoso que transmite con éxito el significado duradero tanto de la guerra como de las actuaciones de Cohen en el desierto israelí. Antes de partir hacia Israel, Cohen se había lamentado: “Tengo canciones en el aire, pero no sé cómo dejarlas”. Eso dejaría de ser un problema. Muchos de sus grandes éxitos fueron escritos después de su viaje de 1973. Posteriormente, Cohen "logró resucitarse" y recuperar su "amenaza creativa".