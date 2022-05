Fairtility ofrece una nueva forma de elegir el mejor embrión para la fecundación in vittro

Mientras el mundo celebra el Mes de la Salud de la Mujer en mayo, la infertilidad sigue siendo un problema de salud global que afecta a millones de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Aunque las tasas de éxito de la FIV (fertilización in vitro) han mejorado enormemente para las mujeres menores de 40 años en la última década, aún queda trabajo por hacer, para todos los grupos de edad.



Las tecnologías reproductivas innovadoras, en particular aquellas que utilizan IA, aprendizaje automático y otras tecnologías, continúan teniendo una fuerte influencia en el éxito del proceso de FIV, ya que hacen mejores predicciones sobre qué embriones tienen una mayor probabilidad de conducir al embarazo y al nacimiento. La startup israelí Fairtility va un paso más allá.



La firma de soluciones de software, fundada en 2019 y con sede en Tel Aviv, utiliza algoritmos de inteligencia artificial y visión por computadora para proporcionar una clasificación precisa de embriones y predicción de implantación. Pero también analiza una serie de otras características, que normalmente son indetectables incluso para los embriólogos más experimentados, para proporcionar una evaluación aún más detallada.



En abril, la compañía publicó los hallazgos de un estudio que tenía como objetivo aplicar un nuevo método para identificar el potencial de desarrollo del embrión para una mayor precisión en la calidad del embrión y mejorar el éxito de la FIV. Los resultados se publicaron en Scientific Reports, una revista de Nature Portfolio.



El estudio encontró que los algoritmos de IA desarrollados por Fairtility superaron la evaluación humana, así como el sistema existente de clasificación y selección de embriones aprobado por la FDA. Además, el algoritmo de IA proporciona predicciones precisas y transparentes tan pronto como 30 horas después de la fertilización.



"Realmente entendemos que para revelar qué hay dentro del qué, nos estamos enfocando en el por qué", dice a NoCamels Yael Kfir, director de estrategia de la compañía, "Así que creo que la amplitud de la investigación que Lo que estamos haciendo es muy extenso y único”.



Kfir primero da un ejemplo de una mujer que pasa por el proceso. Digamos que los médicos recolectan alrededor de 20 óvulos, 10 óvulos maduros y viables que se fertilizan y crecen en la incubadora. “Entonces tienes cuatro o cinco que llegan al día 5 y son de muy buena calidad. ¿Cómo eliges qué embrión transferir primero? ella pregunta. Esto es algo que decide el embriólogo o el endocrinólogo reproductivo, explica, y con CHLOE pueden observar diferentes biomarcadores o indicadores medibles de la biología. "Esto es subjetivo, el ojo humano no siempre ve los pequeños matices o las pequeñas diferencias", explica, "no es como, 'Oh, tengo un círculo y tengo un gráfico circular y luego puedo decir, 'Oh , eso es un cuarto, eso es un tercio.' No funciona así. Poder ver estos biomarcadores le permite comprenderlos. Esa es la biología que te permite tomar decisiones informadas sobre qué embrión quieres transferir primero”.



Aquí es donde entran la IA y el aprendizaje automático, y la herramienta de soporte CHLOE de Fairlity. CHLOE significa Cultivating Human Life through Optimal Embryos y, según Kfir, es la primera y única herramienta transparente de apoyo a la toma de decisiones basada en IA que brinda a los médicos y embriólogos una visibilidad completa de los parámetros clínicos y de laboratorio que componen la salida de datos.



“Cuando hablas de transparencia, con CHLOE puedes cuantificar los biomarcadores automáticamente”, en otras palabras, mide y cuantifica los indicadores biológicos a lo largo del desarrollo del embrión. “Por lo general, los biomarcadores morfológicos [relacionados con organismos vivos] y morfocinéticos (se refiere a cambios morfológicos específicos del tiempo durante el desarrollo del embrión que brindan información dinámica sobre un óvulo fertilizado) se capturan tradicionalmente de una manera muy subjetiva y que requiere mucho tiempo. Haces que el embriólogo lo mire, lo capture y lo documente. Así que eso es súper subjetivo. Pero ahora podemos hacerlo de forma más rápida, precisa y objetiva”, explica Kfir.



“Además, y aquí es donde entra en juego la transparencia, es que podemos cuantificar los biomarcadores, lo que sería extremadamente difícil de capturar manualmente”. En esencia, el profesional de FIV obtiene información más completa de algo que va más allá de las capacidades humanas.



Una vez que toma estos millones de puntos de datos y los analiza con los resultados de estas transferencias, la máquina puede realmente aprender cuál es el mejor embrión para transferir, agrega.



“Ahora, como mencioné, algunos productos solo te dan un puntaje”, dice ella, “te dicen: 'Está bien, aquí está el puntaje o la clasificación del embrión, pero no explican cómo llegaste a él. No te dan la información biológica. Y aquí es donde estamos muy diferenciados”.



En lugar de solo proporcionar una puntuación derivada de la IA para la calidad de un embrión, Fairtility también proporciona los datos biológicos de cada embrión. Eso significa que cuando una mujer se somete a la FIV, la conversación entre ella y su médico puede ser mucho más sustancial. (Vamos a transferir este embrión porque vemos que la calidad es mejor por las razones X, Y, Z.)



Elegir el mejor embrión para la transferencia también significa mejores posibilidades de éxito en el tratamiento de FIV, lo que da como resultado un embarazo y un nacimiento vivo más rápido. Tener los datos biológicos que responden al POR QUÉ también crea más confianza entre la herramienta de IA y los médicos de FIV (embriólogos que trabajan en el laboratorio con los embriones y endocrinólogos reproductivos que son los especialistas en FIV que trabajan con los pacientes).



“Acabamos de anunciar que la Dra. Christina Hickman se unió a nuestra empresa”, dice Kfir, señalando que la Dra. Hickman, la nueva vicepresidenta de Asuntos Clínicos, viene con 20 años de experiencia en embriología y quedó impresionada con la compañía debido a su inteligencia artificial transparente. herramienta de apoyo a la decisión.



“Fairtility es la única compañía en el espacio de FIV que está abriendo la caja negra de la IA”, dijo el Dr. Hickman en un comunicado. “Me atrajo la inteligencia artificial explicable de Fairtility, que describe el por qué de los datos con información biológica. Saber el "por qué" ayuda y apoya a los profesionales de FIV en varios momentos de toma de decisiones en el proceso de FIV, cambiando la conversación entre los médicos y los futuros padres que soportan el costoso y altamente emotivo viaje de FIV. En un campo donde a los pacientes se les dice con tanta frecuencia que no hay una razón clínica por la que una ronda de FIV no funcionó, Fairtility está generando una mayor confianza: la confianza de los embriólogos en las posibilidades que la IA brinda a este campo y la confianza entre los médicos y los futuros padres. ”



Si el embriólogo ve una puntuación de embrión (basada en la predicción de IA) sin la información del "por qué", es más difícil para él confiar en el sistema por encima de su propia experiencia. Fairtility aporta el "por qué" en torno a la calidad del embrión elevando el proceso de evaluación de la viabilidad del embrión de 5 puntos de datos a 4,2 millones de puntos de datos.



“Podemos arrojar luz sobre esta caja negra de IA, que permite a los médicos generar confianza con sus pacientes en el sistema”, repite Kfir, “para que no tome una decisión mejor que usted. Está ahí para apoyarte”.



Fairtility está trabajando intensamente en la validación clínica con clínicas de fertilidad de todo el mundo. La empresa tiene 12 resúmenes aceptados para el congreso anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) en julio.



“Los embriólogos anhelan una solución que brinde estandarización, precisión y mayor eficiencia a su trabajo significativamente emocional e impactante. En el laboratorio de embriología, somos esencialmente la primera niñera, manteniendo y protegiendo cuidadosamente el potencial de la vida en sus primeras etapas. Sentimos un sentido de responsabilidad hacia nuestros pacientes a medida que cumplen sus sueños de convertirse en padres”, agregó el Dr. Hickman.