Graciela Chiyik desde Buenos Aires nos muestra sus creaciones artísticas

Biografia de Graciela Chiyik

Nací en Buenos Aires un 8 de septiembre de 1962.Mis primeros años hasta principios de mi adolescencia transcurrieron en el barrio de Flores.El jardín de infantes ,el primario y secundario los hice en el Instituto Sarmiento que ya no existe,Ahí tuve un primer acercamiento a la historia del arte y a distintas técnicas artísticas.

Tomé clases de cerámica en el taller de Susana Niccolai en 1974.

En 1981 entro en la Universidad de Belgrano para estudiar Psicología y dejo la carrera en habiendo cursado cuarto año de la misma.

En 1983 comencé a estudiar Decoracíon de interiores en IPIM , año difícil para mi y mi familia porque muere mi padre.Tuve materias como Historia del Arte,Dibujo,Composición y Visión

En 1997 tuve clases de Pintura en el taller de Laura Murlender.

En 2008 estuve en el taller de José María Cáceres.

En 2010 asistíal taller de Silvia Flichman.

Expuse en el Centro Cultural Recoleta en el año 2013 en la Feria al Sur del Sur cuya directora era Susana Negri y en distintos bares de manera colectiva.

¿Cuando se despertó el amor por el arte en tu vida?



Comencé a dibujar siendo una niña ,para mi era tan emocionante como jugar.

En el dibujo me expresaba ágilmente:era lo mío,mi juego preferido.Dibujaba las típicas casitas con arboles alrededor y me gustaba diseñar trajes del siglo XIX y vestidos de novia.Me gustaba el arte naif .Después el impresionismo y post-impresionismo atraparon mi atención.

¿Quiénes son los artistas que te inspiraron?

Tengo influencias de detalles que evocan a Gustave Klimt,a Roy Lichtenstein ,Kandinsky , aprendiendo de ellos algunos grafismos que me ayudaron a crear otros.

¿Tus padres te llevaban a museos en la infancia?

No recuerdo haber ido a museos en mi infancia pero el arte estuvo siempre presente en casa a través de obras que mis padres coleccionaban Ellos me llevaban al cine teatro infantil y muchas salidas al aire libre plazas ,parques ,playas. Recorrimos en auto por caminos de ripio a veces toda la Argentina.

en la adolescencia visite algunos museos .

Mis museos preferidos son el Metropolitan , Guggenheim y el de Arte Moderno de Nueva York, El Louvre y el Museo de Orsay,Museo del Oro en Bogotá Galeria Uffizi en Florencia y muchos mas!!!!Aqui me gusta la casa -museo de Xul Solar uno de mis preferidos junto a Petorutti Soldi,Cándido López, Vito Campanella, Antonio Pujia

¿Cómo es tu proceso creativo?

Mi proceso creativo empieza en un lugar del soporte y no sé cómo va a terminar ,es muy libre y lo armo segundo a segundo,no tengo un proyecto en mente.Puede que el resultado me deje conforme o no y empiezo algo nuevo Es movimiento constante y experimentación.Mi producción varia de acuerdo a mis estados de ánimo