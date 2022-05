El Prof. Alberto Spektorowski analiza algunos de los desafíos de Israel

En medio de una dura ola terrorista contra Israel, con la que las autoridades y los servicios de seguridad lidian mientras surgen a menudo nuevas crisis políticas en la coalición de gobierno, recurrimos al anáisis del Profesor (Emérito) Alberto Spektorowski , experto en Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, para analizar algunos aspectos de la situación actual.

Con él, habría mucho más para hablar. Esta es una primera entrega sobre uno de los temas más candentes de la realidad israelí.

P: Alberto, es un gusto tener esta oportunidad de entrevistarte, por tu especialidad, siendo ya Profesor Emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Quisiera pedirte que nos ayudes a comprender lo que está pasando aquí. Por un lado, el desafío que nada tiene de nuevo de lidiar con el terrorismo. Pero paralelamente, una crisis de gobierno bastante seria. ¿Cómo ves la combinación entre ambas cosas?

R: Al terror se le combate sin importar la cuestión política o cómo se desarrolle políticamente, aunque obviamente todos los actores políticos piensan también en el futuro de la coalición, en el futuro de la oposición. Pero llegado el momento de lo que se tiene que hacer para combatir el terror, y cualquiera de los gobiernos que esté en estos momentos en Israel, más o menos, hace exactamente lo mismo. Supongamos que en este momento estaría bajo el cargo el premier Netanyahu…yo creo que haría prácticamente lo mismo que está haciendo en estos momentos el Primer Ministro Naftali Bennett. La oposición acusa al gobierno de no utilizar todas las armas que puede utilizar para hacer lo que tiene que hacer. Pero, en definitiva, los gobiernos que actúen en este momento van a ser más o menos lo mismo con respecto al terror. Ese es el punto clave.

Años atrás, con el entonces Primer Ministro Biniamin Netanyahu (Foto: Ariel Jerozolimski)

P. Y por supuesto cuando hay discusiones políticas, hay corta memoria. Quienes están a favor de la actual oposición encabezada por el ex primer ministro Netanyahu, presentan las cosas como si en la época de él hubiera sido esto un paraíso sin ningún muerto y ahora hay terrorismo por culpa del actual Primer Ministro. Y sabemos, inclusive, sin entrar en comparaciones numéricas, que lamentablemente también en los gobiernos de Netanyahu hubo, evidentemente, atentados con numerosos muertos, hubo miles de cohetes disparados hacia Israel y además, como bien dijiste, el más o menos hizo lo mismo que se está haciendo ahora también en cuanto a la polémica actitud ante la organización terrorista Hamás, ¿verdad?

R: Sí, por supuesto. No confundamos. La lucha política es la lucha política y nosotros vamos a ver las acusaciones y contraacusaciones, ese es la naturaleza de la política. No hay como resolverlo. Pero cualquier gobierno toma con responsabilida esta lucha.

P: ¿A qué te referís “con responsabilidad”?

R: A que está claro que Israel puede terminar con Gaza en un día o hasta unas horas, pero obviamente no lo va a hacer, no lo va a hacer este gobierno no lo hace el gobierno que viene, no lo va a hacer absolutamente nadie. Es que ningún gobierno de Israel va a utilizar medios, que se puedan denominar genocidas, a pesar de que utilizando medios de ese estilo puede uno terminar con el asunto.

P: Eso no es Israel. Puede tener el poderío millitar , pero lo clave es que su encare, su actitud, es otra.

R: Por supuesto. Y digo “terminarlo” en forma figurativa, porque obviamente eso nos traería otros problemas con todo el mundo árabe, con el mundo, en fin, etcétera. Israel se comporta, en este gobierno al igual que el gobierno anterior, con respecto a este tema con muchísimo cuidado. Calcula cada paso. Yo creo que este gobierno, como el anterior, en este aspecto y aún con sus diferencias, han actuado de acuerdo más o menos al sentido común. Y esto lo digo tomando en cuenta algo que conviene ser destacado. Que sí hubo más diferencias entre , digamos, izquierda y derecha, cuando tuvimos un gobierno con un plan de determinar una posibilidad de diálogo con los palestinos, que pueda llevar a cabo un proceso de paz como se pensó que se tenía años anteriores. Puede que nos hayamos equivocado, puede ser que fuimos demasiado optimistas, todo puede ser, pero en ese momento sí había una lucha entre lo que se podría llamar de izquierda y derecha. Es decir, una derecha que no quería tomar riesgos y una izquierda que decía que sí había que tomar riesgos para tratar de lograr la paz. Está bien, perfecto, había una división política muy clara en esos momentos, pero hoy en día no. Prácticamente el 80% de la población de Israel no manifiesta ningún apetito por llegar a un diálogo con los palestinos en las condiciones de aquellos tiempos. Paz queremos todos, eso es otra cosa .

P: Se ha perdido la confianza terriblemente, ¿verdad?

R: Por supuesto. Por razones obvias, se ha perdido la confianza y en estos momentos, obviamente, que no hay proponentes firmes a un diálogo de paz con los palestinos. Lo digo en el momento actual, puede cambiar con el tiempo eso no sé si sucederá. Cada uno pragmáticamente definirá su posición, pero hoy en día eso no existe.

Mediación por la paz, de la academia a la vida

P: Alberto , tenés experiencia en el tema de mediación, porque de hecho fuiste uno de los artífices del proceso que llevó al fin de la violencia terrorista de ETA en España, de la cual ya se cuenta más de diez años. Sería bueno que no recuerdes en qué consistió tu rol. Y además…¿y te parece que se puede extrapolar aquella experiencia a lo que está pasando en Israel? Terroristas que salen a matar a hachazos…¿se puede negociar?

R: En el momento actual yo no veo ninguna posibilidad de negociación con los palestinos, pero puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo perfectamente la pregunta, que es: con gente así, de esta característica es imposible. Pero el problema esencialmente con los palestinos, de base es un problema nacional sumamente difícil y territorial sumamente difícil, es decir, aparentemente en la actualidad es o mi nación o tu nación, y no hay la posibilidad de que se hablaba hacía unos años de dos Estados para dos pueblos. Esa posibilidad hoy en día no existe. Pero como no soy futurólogo, no puedo decir que eso va a ser imposible en un futuro, lo dejo justamente en el futuro. Hoy en día justamente es imposible, no solamente por las razones que tú mencionaste, sino porque lo máximo que podemos dar nosotros no es lo mínimo que pueden aceptar ellos y viceversa. O sea, este es un conflicto que yo no digo de que no puede ser soluble, pero en los momentos actuales, nadie tiene las cartas posibles como para entrar en un diálogo nuevamente. En el otro conflicto sí se llegó o a un acuerdo, a una situación en la que los terroristas estaban ya dispuestos a llegar a un pacto o llegar a alguna forma de arreglo con los que los perseguían. Y aquellos, aunque no eran terroristas de hachas, mataban también. Eran cosa seria .

Con Brian Currinm el director del grupo internacional que faciitó el fin de la violencia en el país vasco, y

con Gerry Adams del IRA (Ejército Revolucionario Irlandés).

P: Mil gracias Alberto.

R: A vos Ana.