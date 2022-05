Mi visión del feminismo después de escuchar la entrevista de Tamara Tenembaum a Vivian Gornick

Tamara Tenenbaum explica en esta entrevista su visión sobre la identidad de una escritora judía norteamericana, el feminismo contemporáneo la relación entre madres e hijas, sean judías o no, las de hoy día con el despertar o mejor dicho liberarse de ese mundo masculino sobreprotector o despótico del páter familia que a la vez delegaba la crianza de sus hijas a la madre.

Gornick habla de su libro Apegos Feroces, el relato de lo que pasa entre madre e hijas neoyorkinas y/o judías, esa relación que se extrapola al mundo entero y ese es el feminismo puro con el que estoy de acuerdo.

Confieso que el libro Apegos Feroces no me hubiera llamado la atención sin esta inteligentísima entrevista. Lo estaba por abandonar alrededor del setenta por ciento de la lectura pero al ver este reportaje lo continué porque será tema de una reunión de mi club del libro en el que las participantes son en su mayoría señoras grandes que han pasado por etapas similares a la escritora y quiero escuchar las opiniones.

Voy a destacar un pequeño fragmento que quizás lo dice todo:

"Este tipo de escritura surgió porque alguna vez fue importante escribir en medio de esos hombres y todos ellos adonde no se veían mujeres en ese grupo. Las mujeres no eran parte, no pertenecían. Todas las obras importantes eran escritas por hombres siendo los hombres los que se registraban en lo que significaba ser judío y estadounidense. Hoy hay tantos hombres como mujeres que consideran esto que escriben novelas pero yo no considero que esto sea importante".

Gornick pregunta a Tamara si en Argentina sucede lo mismo quien hace una comparación con la comunidad judía argentina. . Que es una comunidad bastante similar a la existente entre el judío neoyorquino pero que es diferente al de toda Latinoamérica.

Después la entrevista, sigue con las comparaciones entre el feminismo de hace cuarenta años y el de ahora que a ella la impresiona, cosa que a mí no porque las comunicaciones ayudaron a esta revolución (permítame llamarla así pero considero que lo es) y bienvenida sea (esto va por mi cuenta).

Este libro, según la escritora le tomó tres años en escribirlo y no es tan largo así que imagino que ella en su mensaje quería llegar a formular una especie de proclama judeo-feminista por llamarla de alguna manera. Ahora me explico las idas y venidas sin previo aviso para atrás y para adelante en el tiempo que me dificultaron la lectura y me obligaban a que concentrarme y repasar en que parte de la historia estaba.

Después habla del socialismo, el comunismo, del movimiento me too, etc. comparándolo con el feminismo de la segunda ola y a mi entender los muestra como la política en la que todo se mezcla ..

En todos lados hay buenos o muy buenos y malos o muy malos pero que en masa el entrevero solo sirve para eso… entreverar los pensamientos de quienes van por una causa colectiva elegida personalmente.

Me gustó como describe al barrio en que creció como, y así lo dice ella, “los desclasados” viviendo en los monoblocks que ellos vivían.

Otro pensamiento interesante “La ciudad es una multitud de personas y todas se sienten solas” y que la soledad se transforma en algo compartido.

Creo que es ya tiempo para cerrar esta especie de “ensayo” sobre Vivian Gornick y su libro “Apegos Feroces” de la cual voy a estudiar un poco más su vida y sus obras Hasta ahora la palabra feminismo me resulta más simpática porque dejo de relacionarla con la gente mal llamada de “izquierda” (cosa que no existe más).

Sería injusto no expresar mi gratitud al "Club del lectura" dirigido magistralmente por "Janet Rudman" que nos brinda junto con BnaiBrith, "Semanario Hebreo Jai" " que nos brindan la oportunidad a quienes queremos seguir participando de la cultura.

Janet Rudman prepara con prorfesionalidad los encuentros. Elige los libros que cada mes comentamos,, hace una presentación en power point para desmenuzar la lectura y nos da la oportunidad de hablar a cada uno de nosotros. De estas reuniones salimos tan satisfechos, además, nos hace sentir más cultos. Esto comenzó en la pandemia y quiénes éramos propensos a caer en la depresión, tuvimos la oportunidad de encontrar una puerta de escape y esto se agradece y ahora que ya podemos salir igual estamos ansiosos por ese miércoles a las 17.30hs que nunca acaban en hora siempre queremos más y lo prolongamos con un grupo de whatsapp adonde comentamos sobre libros, películas, música, noticias de la colectividad, etc. Hemos formado un excelente grupo intelectual al que se acercaron amigos de España, Argentina, Brasil que nos enriquecen con sus aportes culturales.

Nuestro "Club de Lectura" merece que me haya extendido en esta nota.