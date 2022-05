Algunos pensamientos claves, para cerrar el Día de Jerusalem

Escribo estas líneas siendo ya casi medianoche del domingo en Israel, cuando los festejos por el Día de Jerusalem ya acabaron, habiendo sido de los más destacados en muchos años, con la participación de aproximadamente 70.000 ciudadanos judíos de todo Israel en la tradicional Marcha de las Banderas.

1/4 Hemos hecho ya varios análisis políticos sobre el Día de Jerusalem y aún hay lo que escribir. Pero quiero aquí compartir algunas imágenes de lo que fue el 55° aniversario de la liberación de la Ciudad Vieja de la ocupación jordana. Multitudes marchando por la capital. pic.twitter.com/Zm7HlhSA6p — Jana Beris (@JanaBeris1) May 29, 2022

Hubo plegarias especiales frente al Muro de los Lamentos, que comenzaron ya el sábado por la noche y tuvieron lugar también el día mismo de la celebración, con la explanada del santuario repleta de gente.

Lamentablemente, radicales volvieron a usar su santuario sagrado para atacar a Israel, profanándolo sin cesar.

No dejo de sorprenderme una y otra vez al ver cómo extremistas palestinos profanan la mezquita de Al Aqsa para atacar desde allí a la policía israelí que está afuera. Fíjense en la grúa que usan para levantar a quienes lanzan piedras desde la ventana superior. pic.twitter.com/jw94WuvpKt — Jana Beris (@JanaBeris1) May 29, 2022

También hubo, al igual que otros años, incidentes protagonizados por una pequeña minoría de extremistas, que cantaban “muerte a los árabes”, “Mahoma ha muerto” y “les vamos a quemar la aldea”. En general se trata de jovencitos, aunque no siempre. Eso es reprobable, condenable y además, prueba no sólo de extremismo conceptual sino de increíble estupidez, ya que insultos y provocaciones no aportan absolutamente nada a la soberanía israelí en Jerusalem y por cierto no a la seguridad nacional, sino todo lo contrario.

Y hubo incidentes violentos de todo tipo.

El Día de Jerusalem fue la excusa lamentable para ataques violentos en la ciudad. pic.twitter.com/fmuTKJXQs5 — Jana Beris (@JanaBeris1) May 29, 2022

Aquí se ve cómo suben a un punto del monte -que yo realmente pensé es sagrado para los musulmanes, pero con sus acciones lo profanan- y apedrean el puente Mugrabim por el que suben los judíos a visitar el lugar. No entran a las mezquitas, pero tampoco eso los musulmanes aceptan. pic.twitter.com/1XCjNhmUbe — Jana Beris (@JanaBeris1) May 29, 2022

Y aún sin minimizar ni un ápice mi condena a esos incidentes, tengo clarísimo que estos no quitan a Israel ni la lógica de celebrar la liberación de la Ciudad Vieja hace 55 años, ni su derecho a marcar por su capital.

Si de cantos problemáticos se trata, a mí se me ocurren otros que han sido no menos elocuentes en un sinfín de oportunidades también muy recientes, como “Judíos, el ejército de Mahoma volverá” o “todos somos hombres de Muhamad Def” (en referencia al jefe del brazo armado de Hamas) y “millones de mártires marcharán hacia Jerusalem”. No es esto por cierto una competencia de cantos inaceptables de un lado y del otro. El problema es cuando el lado que se horroriza porque los judíos enarbolaron banderas y se postraron a rezar al subir al monte sagrado-lo cual en efecto es una violación de las reglas del status quo- es el lado que elogia a terroristas que mataron civiles con hachas y festejan repartiendo golosinas cuando mueren civiles israelíes víctimas de atentados terroristas.

Yo puedo entender lo delicado del pasaje de parte de la marcha de las banderas por la puerta de Damasco y el barrio musulmán. A mí tampoco me entusiasma, por decirlo moderadamente. Pero cuando el Día de Jerusalem del año pasado, cuando el entonces Premier Netanyahu decidió que la marcha vaya por otro lado para minimizar el riesgo de un estallido, los terroristas igual dispararon cohetes hacia Jerusalem y otras parte de Israel. El esfuerzo de Netanyahu por actuar con responsabilidad y reducir el potencial explosivo de la fecha, fue respondido con cohetes, porque los terroristas lo vieron como una rendición. Y dado que desde entonces la dinámica de hostilidad no ha hecho menos que agravarse, al igual que las amenazas y los intentos de imponer a Israel líneas rojas por doquier,consideramos que hizo bien el Primer Ministro Bennett en no cancelar esta vez el pasaje por la puerta de Damasco. Se habría interpretado como debilidad, lo último que Israel precisa en este momento.

Para terminar, quisiera terminar con algo clave de recordar.

Cuando Israel liberó la Ciudad Vieja de la ocupación jordana que había dividido la ciudad, Jerusalem volvió a abrirse, pero no sólo para los judíos que pudieron volver al Muro de los Lamentos sino también para los árabes que puieron pasar a la parte occidental. Si bien esta situación no alegra a todos, ya que la tensión existe, el hecho es que Jerusalem está abierta a todos sus habitantes y todas las religiones, lo cual se pudo lograr sólo bajo soberanía israelí.