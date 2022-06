La banalización del Apartheid

Estos jóvenes, todos ellos participantes en el Majon Lemadrijei Jul en Jerusalem (Instituto de Liderazgo para jóvenes judíos de la diáspora), son los autores de esta nota sobre un tema muy actual, al que es clave responder con argumentos claros tal cual ellos lo hacen. De izquierda a derecha: Tommy Bueno (Jazit Hanoar Uruguay), Uriel Levinas (Jazit Hanoar Uruguay), Sebastián Akerman (Macabi Tzair Uruguay) , Sebastián Loi (Macabi Tzair Chile) y Marcos Nigri (Betar Chile)

Son numerosos los ejemplos de lo vivido en la Sudáfrica del apartheid contra la población de color en el país, verdaderas tragedias y situaciones humillantes en el diario vivir para quien no era blanco. Conociendo eso, es increíble que haya quienes alegan que Israel es un Estado apartheid. La verdad es que no lo es. La realidad, duela a quien le duela, es que no. El Estado de Israel no cumple con los “estándares” de apartheid; a continuación les demostraremos por qué.

Para comenzar a hablar sobre el tema, vemos óptimo definir lo que se conoce como “apartheid”. Un estado apartheid es todo crimen de lesa humanidad y que “los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial” son crímenes internacionales¹, teniendo origen en la aquel gobierno sudafricano de entre 1952 y 1990. Así como la definición lo dice, un estado es apartheid si cumple con prácticas análogas a las de aquella Sudáfrica.

Dicho esto, cómo podemos decir que el Estado de Israel es apartheid, cuando todos sus ciudadanos, independientemente de su religión, gozan de los mismos derechos. Y si hablamos de los palestinos, que no son ciudadanos de Israel sino residentes en Judea y Samaria, cabe recordar que la Autoridad Palestina, creada por los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP, es el gobierno en las así llamadas zonas “A” de dicho territorio, donde habita la enorme mayoría de la población palestina. Claro que no votan en Israel ...es que no son ciudadanos . Tienen derecho a voto en su propio Parlamento. El problema es que el régimen palestino no es democrático y las últimas elecciones fueron en el 2006! Pero eso, claro, no tiene nada que ver con Israel.

Volviendo al tema de fondo, a nuestra afirmación tajante que Israel no es un Estado apartheid, sigamos con algunos ejemplos.

Si de verdad el Estado de Israel favorece más a judios que a árabes, como alegan quienes lo acusan de apartheid¿cómo es posible que en el año anterior la casi la mitad de los médicos recibidos (43%) fueran árabes, representando únicamente el 23% de la población israeli?

Israel NO es un estado apartheid. Primeramente, es necesario resaltar que se demandan más inversión por parte del estado en poblados árabes, sin embargo del presupuesto total de 198 billones de shekels, se invierten en poblados árabes 53 billones, lo cual representa más del 20% del presupuesto total, más del porcentaje de árabes en los ciudadanos israelíes. Para continuar, es sabido que en Israel, único Estado Judío en el mundo, existen partidos políticos árabes y musulmanes, Lista Conjunta (mayormente árabe) y Ra’am, o sea Lista Árabe Unificada. El segundo, por si fuera poco, es parte de la coalición del gobierno actual. A su vez, no solo la mayoría de personas recibidas en el ámbito de la medicina son árabes, sino que la mayoría de becados israelíes fuera de Israel son ciudadanos árabes Israelíes. Y para terminar, el porcentaje de árabes israelíes que se voluntarizan al ejército sube año a año.

Al decir todo esto, podemos ver la ficción que proponen organizaciones como Amnistía internacional, que condena a Israel como apartheid, y como única solución propone que Israel deje de ser un Estado Judío. Tener una mayoría nacional no quiere decir supremacía, étnica, racial o religiosa. Todos los países tienen minorías, en el caso de Israel son los árabes. Y no está de más recordar que hay un solo Estado judío en el mundo, Israel, mientras hay muchos otros definidos por su religión mayoritaria, sea el Islam o el Cristianismo.

Alegar que Israel es un Estado apartheid, es deformar la realidad de los árabes en el Estado de Israel. Más bien solamente sirve para aumentar el odio hacia los judíos e Israel y potenciar el conflicto. Todo quien se da el lujo de deslegitimar el Estado de Israel, nunca, pero nunca estuvo un sábado (día santo para el pueblo judío) en las playas de Tel Aviv. Árabes; niños y adultos junto a Judíos, todos pueden disfrutar de su rato de ocio, cada uno a su manera, entrando al agua o compartiendo un rato en la arena. Una tarde típica, en paz. Una tarde, como cualquier otra, que demuestra la realidad de la única democracia en Medio Oriente.