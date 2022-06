5 start up líderes realizaron el cuarto festival vegano de Israel

El 4º Vegan Fest de Israel, que se dice que es el festival vegano más grande del mundo, dio la bienvenida a más de 100 000 asistentes a Tel Aviv esta semana para tres días de cocina vegana e innovación.

El evento, que se lleva a cabo en el complejo Sarona en la ciudad que ha sido llamada la "capital vegana del mundo", se lleva a cabo por primera vez desde 2019.

Organizado por Vegan Friendly, la organización israelí que trabaja para promover el veganismo y los derechos de los animales fundada en 2012, Vegan Fest contó con 100 puestos de comida vegana israelíes que representaban a restaurantes y negocios veganos locales. El evento, que fue gratuito para el público, también contó con clases de cocina, actividades holísticas, charlas, música en vivo y talleres.



Los asistentes al festival y los profesionales de la industria se reunieron en el área FoodTech del festival para discutir las últimas innovaciones en tecnologías de alimentos veganos. El área FoodTech destacó la sólida industria de tecnología alimentaria de Israel, con empresas locales que representan tecnología que va desde bistecs impresos en 3D hasta leche hecha de células y alternativas de carne cultivadas a partir de hongos.



“Israel es considerado el país más vegano del mundo”, dice el fundador y director ejecutivo de Vegan Friendly, Omri Paz, a NoCamels. Agrega que Israel es considerado “un centro para las empresas de tecnología de alimentos veganos” y que es el país “con la mayor cantidad de empresas e inversiones de alimentos veganos”.



En el panel "Mujeres líderes en tecnología alimentaria" del martes, la Dra. Hila Elimelech, cofundadora y jefa de I + D de la empresa emergente israelí de pescado a base de plantas Plantish, dijo a la multitud que el 10 por ciento de la población de Israel es vegana.

“Creemos que cuantas más personas participen en la reducción de nuestro impacto, podremos brindar un buen servicio a la próxima generación”, dice a NoCamels el director ejecutivo de InnovoPro, Taly Nechushtan.



Más que proporcionar ingredientes proteicos saludables a base de garbanzos, InnovoPro busca minimizar la huella humana en el planeta. Sus esfuerzos de sostenibilidad, junto con su enfoque innovador para la recolección de proteínas, hacen de InnovoPro un cambio de juego en el ámbito de la tecnología de alimentos veganos.

InnovoPro



InnovoPro está buscando agregar nuevos productos a su plataforma de garbanzos, incluida una proteína texturizada para formuladores de análogos de carne y un reemplazo de clara de huevo para panaderos. Solo a través de la innovación de alta tecnología seguirá aumentando el uso de ingredientes veganos, explica Nechushtan.



“Pero, ¿cómo se pueden cambiar las formulaciones de alimentos y los métodos de preparación actuales sin nuevas tecnologías y nuevos ingredientes? Es como el huevo y la gallina. Debe usar nuevos ingredientes, nuevas soluciones tecnológicas de alimentos, nuevas tecnologías para mejorar la categoría de alimentos”, agrega Nechushtan.



Tecnología Kinoko



La empresa israelí de tecnología alimentaria Kinoko Tech está trabajando para producir la próxima generación de alimentos ricos en proteínas a través de hongos y tecnologías de fermentación. En la Universidad Hebrea, el equipo de Kinoko descubrió una forma de convertir hongos en alternativas a la carne. Su proceso de fermentación natural produce un producto que tiene un sabor y textura similar a la carne con un alto valor nutricional.



La empresa fue fundada en 2019 por tres mujeres: la Dra. Jasmin Ravid, la Dra. Daria Feldman y Hadar Shohat. La experiencia conjunta de las mujeres en ciencias nutricionales, microbiología y tecnología de alimentos ha llevado a Kinoko a cambiar las reglas del juego en el mundo de las startups veganas.



Sus productos, más que ofrecer a los consumidores alternativas de proteínas sabrosas, son respetuosos con las plantas y el clima. La compañía tiene como objetivo avanzar en los alimentos sostenibles para minimizar el impacto ambiental y la carga del sistema alimentario moderno e ineficiente.



“Veo grandes desafíos por delante con el enorme sistema, pero estoy muy entusiasmado con la cantidad de personas, talento y dinero que ahora se dedica a encontrar una solución para este problema. Ya no estamos mirando hacia otro lado, estamos mirando directamente a los problemas y tratando de resolverlos. Y eso me emociona”, dijo la cofundadora de Kinoko, Jasmin Ravid, en un panel del Vegan Fest.



Remilk



Remilk está trabajando para crear productos lácteos reales sin la necesidad de vacas a través de la fermentación microbiana. Su producto invita a los consumidores a repensar su concepto de productos lácteos creando productos lácteos idénticos sin un impacto ambiental negativo.



La innovación de Remilk proviene de las proteínas de la leche, que copian e insertan en la levadura. ¿El resultado? Proteínas de leche reales que, cuando se combinan con vitaminas, minerales y grasas y azúcares de origen no animal, se convierten en auténticos productos lácteos.



La empresa no solo ofrece una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los productos lácteos de vaca, sino que también crea un producto más saludable para los consumidores. Con productos lácteos derivados de la fermentación y no de vacas, Remilk ofrece a los consumidores un producto libre de colesterol, lactosa, hormonas y antibióticos, todo mientras es 100% libre de crueldad.



La empresa, fundada en 2019 por Aviv Wolff y Ori Cohavi, recaudó 120 millones de dólares este año para impulsar su producción real de proteína láctea a mayor escala. Planeando lanzar la instalación de fermentación de precisión a gran escala más grande del mundo en Dinamarca, Remilk continuará innovando y produciendo productos lácteos reales en laboratorios, no en granjas.



La empresa apareció en "¿Cómo unirse a la industria de la tecnología alimentaria?" y paneles "El futuro de la comida" en el área de tecnología de alimentos en Vegan Fest esta semana.



MeaTech

MeaTech, una empresa internacional de alimentos de alta tecnología que trabaja en el campo de la carne cultivada, fue patrocinadora y participante del Vegan Fest. El CTO de la compañía, Dan Kozlovski, fue un panelista destacado en el panel "El futuro de los alimentos" el martes, mientras que el gerente de desarrollo comercial, Yair Ayalon, dio una conferencia el miércoles y la bióloga Dana Hillel dio una conferencia sobre el proceso de desarrollo de carne cultivada de MeaTech el jueves.



En 2019, Yaron Kaiser y Arik Kaufman cofundaron MeaTech para llevar productos cárnicos auténticos y de origen sostenible a la industria de alimentos veganos. Su equipo ahora trabaja con dos tecnologías principales: procesos basados ​​en células y productos de bistec cultivados. En su visión basada en células, MeaTech desarrolla líneas celulares y trabaja con células madre para formar alternativas a la carne molida. Para crear bistecs cultivados, MeaTech utiliza innovadoras tecnologías de impresión 3D e incubación.



La compañía tiene como objetivo crear productos cárnicos reales de alta calidad que sean seguros y libres de sacrificio a través de la ciencia de alta tecnología. Su objetivo era exhibir sus productos y participar en la escena de innovación de alimentos veganos en el reciente Vegan Fest.



“Vegan Fest es una oportunidad única para MeaTech y otras nuevas empresas israelíes de tecnología de alimentos y proteínas alternativas para involucrar a la comunidad vegana con una visión compartida de transformar el abastecimiento y los sistemas de alimentos para abordar problemas como el bienestar animal, la restauración de ecosistemas y alimentos globales. seguridad”, dijo Arik Kaufman, director ejecutivo de MeaTech, en un comunicado antes del evento.



El veganismo está en aumento, en Israel y en todo el mundo, a medida que las personas buscan formas más saludables y respetuosas con el medio ambiente de consumir alimentos. Según la organización de bienestar animal Animal Matters, alrededor de 70 mil millones de animales de granja se crían cada año para alimentarse, una tasa que es insostenible para el planeta. El mercado vegano mundial está creciendo exponencialmente, y el mercado basado en plantas alcanzará los $ 16.7 mil millones para 2026, según Statista, una empresa alemana que se especializa en datos de mercado y consumo. Ser vegano ya no es un rasgo de nicho, sino una opción de estilo de vida que muchos eligen adoptar.



“Esto ya no es una tendencia, esto realmente se está convirtiendo en lo que somos. Vamos a ser consumidores diferentes. No estoy diciendo que todos en el futuro serán veganos o vegetarianos. Lo que digo es que el futuro de los alimentos se verá diferente y ofrecerá a diferentes personas diferentes opciones de productos saludables y de origen vegetal”, dice a NoCamels el CEO de InnovoPro, Taly Nechushtan. Nechustan apareció con la Dra. Elimelech y otros en el panel "Mujeres líderes en tecnología alimentaria".



Vegan Fest ha crecido significativamente desde su primera reunión en 2013, que recibió alrededor de 5000 asistentes. El evento de este año, en colaboración con la Municipalidad de Tel Aviv, acogió a varios de los principales innovadores israelíes en el ámbito de la tecnología de alimentos veganos. En una serie de paneles, incluidos los titulados "Fracasos y éxitos: los desafíos en el mundo del espíritu empresarial" y "El futuro de los alimentos", el festival tuvo como objetivo destacar el trabajo de las empresas israelíes que elaboran alternativas de carne y proteínas más sostenibles.



“Realmente creemos que las empresas de tecnología de alimentos veganos tienen un papel crucial en la revolución vegana. Entonces, queremos promover eso tanto como sea posible porque creemos mucho en la tecnología”, agrega Paz.



A la luz del festival, NoCamels destaca a 5 empresas israelíes que participan en Vegan Fest y que están transformando el mundo de la tecnología alimentaria a través de productos veganos innovadores.



Plantish



En un momento en el que la demanda insostenible de productos del mar está en su punto más alto, la empresa de tecnología de alimentos veganos Plantish está reinventando la forma en que los consumidores comen pescado. Trabajando para crear análogos de pescados y mariscos derivados de plantas, Plantish brinda la experiencia completa de platos de pescado para aquellos que buscan minimizar su impacto ambiental. Su primer producto, un filete de salmón vegano entero, se lanzó en enero. El innovador producto de "pescado" otorga una prima a una experiencia de salmón normal y deliciosa sin el costo negativo en el océano.



“Estamos haciendo carne cultivada, estamos haciendo que la textura y el sabor parezcan, huelan y se sientan como pescado sin lastimar a un solo animal. Esto es algo que es muy emocionante todos los días”, dice la Dra. Elimelech en el panel “Mujeres líderes en tecnología alimentaria” el martes.



Fundada por el equipo del Dr. Elimelich, el Dr. Ofek Ron, el Dr. Ron Sicsic y el Dr. Arial Szklanny, la compañía Plantish está trabajando para disminuir el impacto humano en los océanos, especialmente durante un período en el que la acidificación de los océanos está en un nivel exponencial. elevando



Usando el festival como una plataforma para la innovación y colaboración en tecnología de alimentos veganos, la Dra. Elimelech dice que ella y el equipo de Plantish esperan continuar cambiando la forma en que todas las personas consumen pescado.



La compañía aprovechará el crecimiento de la industria de productos del mar veganos y tiene como objetivo lanzar su producto en restaurantes de todo Israel para 2024.