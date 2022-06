Miradas del desfile de Orgullo Gay de Tel Aviv 2022

Volivó el Desfile. Tel Aviv se embandera con la bandera LGTB. Decenas de miles celebraron en el Desfile del Orgullo en Tel Aviv, que este año se lleva a cabo en el área del Parque Yarkon y no en el paseo marítimo y el centro de la ciudad como siempre. Camiones, hinchas, DJs y banderas de todos los colores del arcoíris.

I am happy to kick off the annual @TelAviv #Pride Parade! I am even more excited to finally welcome back tourists to the festivities!



Tel Aviv-Yafo has always been and will always be a welcoming home to all members of the #LGBTQIA community pic.twitter.com/HnWutHS8Al