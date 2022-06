Puesta a punto sobre el avión misterioso en Ezeiza, el peligro iraní y los errores argentinos

Waldo Wolff (53), quien se desempeña desde el 2015 como legislador en el Congreso de la Nación argentina, diputado por el grupo hoy opositor “Cambiemos”, es un vehemente defensor de la democracia, de la necesidad de proteger a Argentina del terrorismo y del derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad. Como republicano, está convencido de que todo esto va lógicamente junto y es también esa la forma en que vive su condición de argentino judío.

Nos dirigimos a él para analizar el tema del avión venezolano-iraní parado en Ezeiza, pero vamos mucho más allá de ello.

P: Waldo, antes de entrar en juicios de valor sobre la situación-sé que tenés muchos para compartir- te pido que me hagas una puesta a punto sobre el tema del avión. ¿Cómo resumirlo?

R: A estas horas tenemos hace casi dos semanas un avión en Argentina que tiene repercusiones internacionales sobre lo que fueron sucediendo toda una serie de situaciones, todas vinculadas a denuncias hechas por particulares, la oposición y el periodismo. Sabemos que el avión es de Irán, sabemos que hay una tripulación de 19 personas: cinco iraníes y 14 venezolanos; no sabemos muy bien qué vino hacer porque nadie lo explica, y hay una teoría disparatada de que estaban aprendiendo a volar, que es casi un insulto a la inteligencia.

P: Es lo que dice Agustín Rossi, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.

R: Sí, pero no tiene ningún asidero. Te lo digo yo, que soy piloto, además.

P: Ese dato no lo tenía.

R: Sí, yo soy piloto privado, hace mucho años que no vuelo, pero volé muchos años y sé que entrenamiento de vuelo es algo muy fácil de comprobar, y acá no hay ninguna prueba al respecto. Primero que nadie hace una instrucción de vuelo a 20.000 kilómetros. Y, en todo caso, si le hacés anuncias que estás haciendo una instrucción de vuelo; y además hay 19 personas ahí, vos cuando haces una instrucción de vuelo, los pilotos tenemos algo así como una libreta donde se anotan todas las horas de vuelo. Cada vez que vos bajás del avión, se firma: la firma piloto, copiloto, si sos alumno, la autoridad competente. No hay ningún registro de eso. Ir a aprender a volar no es como ir a manejar en una autoescuela que no se lleva un registro, vos alquilás un auto y un señor te enseña a manejar y te bajás. Acá tenés toda una serie de procedimientos administrativos amplificados y por Fuerza Aérea, por personal de la Fuerza Aérea. Para aprender a volar tenés que tener una cantidad de horas voladas santificadas. Imaginate que nadie puede decir: "Ah, sí, yo volé en un Jumbo tal día, tal otro", sin pruebas. Esto se filma y hay alguien que lo certifica.

P: Y claro que esto no es todo.

R: Por supuesto que no. Lógicamente está el tema de las características de filiatorias de la tripulación, hay todo tipo de sospechas de pertenecer a una fuerza, algún servicio. Esas cosas son siempre difíciles de comprobar, porque ningún servicio te viene con el carnet del servicio. Pero, hay muchos indicios, ¿verdad?

P: Entiendo que la embajada de Israel confirmó que uno de los miembros, uno de los iraníes, a bordo, es miembro de la Fuerza Al Quds.

R: Así es. Hoy mínimamente hay uno confirmado por la Embajada de Israel y también por el ministro de Inteligencia del Paraguay.

P: Waldo, entrevisté al Profesor Emanuele Ottolenghi, considerado de los considerados principales expertos del mundo en el tema de la presencia iraní en América Latina y de Hizbala. Su opinión es que las autoridades argentinas, al actuaron bien y que todo el tiempo que el avión está varado en Ezeiza, altera los planes, sean los que sean, de los iraníes. ¿Qué te parece?

R: Yo no lo conozco personalmente a Ottolenghi. Lo respeto por su trayectoria, pero me llama la atención lo que él dice, porque si hay algo que falló fue el accionar de las autoridades. El avión despegó dos veces y aterrizó tres antes de que las autoridades lo frenaron; y lo frenaron porque presentaron dos diputados, el diputado Millman y el diputado López Murphy, presentaron una denuncia. Y el avión estuvo sin custodia, sin precintar. El allanamiento lo hicieron una semana después en donde se alojaban los tripulantes. La verdad es que me parece que si hay algo que está claro es que las autoridades han actuado con negligencia. Cuando la opinión pública puso ahí la lupa, actuaron fantástico. Empezaron a mostrar todo lo que hicieron, pero sin contar que hay una semana en la que no hicieron nada.

P: Destacaron lo que se hizo tarde, decís.

R: Claro. Te muestran: allanamos y pusimos custodia y ahora tenemos el avión. El avión lo allanaron una semana después estuvo en tierra y varios de esos días sin custodia. Así que es notorio. No me gusta ser absolutista, pero en esto creo que coincidimos casi todos los que estamos encima de este tema, en que la actuación fue muy, muy, muy mala. La única persona que más o menos puedo decir que actuó en función de lo que corresponde es el juez, y también tardó con alguna cosa.

P: ¿Y ahora?

R: No lo sé, no lo sé. Supongo que en algún momento del avión deberán dejarlo ir porque una vez que esté chequeado que el avión no tiene nada. Y si no pesa sobre ninguna restricción que le permita a Argentina mantenerlo, deberá devolverlo. Sobre todo, somos un Estado de Derecho.

P: Estimo que el tema central no es el avión en sí sino preguntarse qué están haciendo iraníes, y más con venezolanos, tan poco después de firmar el Acuerdo Estratégico Maduro-Teherán , en Argentina, donde ya hubo atentados terroristas iraníes.

R: Es que yo creo que el avión sí es el tema central. El avión como vehículo de ingreso de todo esta gente con antecedentes y características singulares para un país como la Argentina. Seguramente un avión como este es ingresando en Afganistán no llama la atención, ingresando en Argentina sí llama la atención por la historia de la Argentina. Casi que yo digo que el solo hecho que venga y de esta manera y a las autoridades Argentina les parezca algo normal. Pasó como si nada.

P: No me refería a que hay que minimizar la importancia del avión mismo, que claro que es clave aquí. Me refería a que de fondo hay un peligro más general, del cual el avión puede ser sólo una de las herramientas. Hay varios elementos que son parte de la infraestructura necesaria para dado el momento, impartir la orden de un atentado.

R: Eso está claro. Lo del atentado, lamentablemente se sabe después de que el atentado ocurrió. Pero sin duda el solo hecho de que un avión de estas características, de esta nacionalidad, con esta red , funcione, con esta tripulación, con estas sospechas,que ingrese en el principal aeropuerto de Argentina, y tanto la aeronave, los tripulantes llegan de la manera y con la libertad que se han desplegado, nos muestra cómo funciona hoy la Argentina respecto de la seguridad internacional a través de su historia terrorista. Eso sí es preocupante y claramente alarmante.

P: ¿Qué pasa con la gente a bordo?

R: Ni idea. En algún momento tendrán que liberarlos. Tengo entendido que estaban viendo qué hacer, si quedaban detenidos o no, pero no sé qué acusación hay sobre los pasajeros. Si no hay ninguna acusación se podrán ir. Yo nunca dije que no se vayan. Ahora están un un hotel en la zona de Ezeiza.

“El Presidente está tratando de ayudar a Venezuela y a Irán”

P: El Presidente Fernández dijo que la oposición se inventó “algo oscuro”. ¿Cuál es el problema en tu opinión: que no comprenden por qué el avión es sospechoso o que tratan de ayudar a Venezuela y a Irán?

R: Lo único oscuro en nuestra historia es el gobierno argentino. Todo es oscuro acá. Es oscuro cómo se comportan ante los casos de corrupción, es oscuro hacer un decreto para que no se salga durante la pandemia e incumplirlo él, es oscuro hacer un gasoducto y el mismo ministro acuse a parte del gobierno de no querer avanzar con el asunto; es oscuro la manera en que la vicepresidenta de la Nación nombró al presidente. Todo es oscuro en la Argentina, pero el problema es que tiene un problema casi psicoanalítico, porque el que gobierna es él, entonces que debería estar enojado por la oscuridad de la Argentina es él. Acá era, nosotros lo decimos todo el tiempo. Lo primero era: "ah, pero Macri". Después fue, "ah, pero la pandemia". Y ahora es la oposición. Es muy triste lo que está viendo la Argentina. El Presidente es un hombre peligroso por su incapacidad, porque no hay nada más peligroso que un incapaz que cree que no lo es.

P: Más allá de este problema macro que planteás respecto a cómo se maneja el gobierno argentino, volviendo a mi pregunta puntual ¿te parece que el Presidente está tratando indirecta o quizás directamente de ayudar a Venezuela y a Irán?

R: Sí, claro, absolutamente, absolutamente. Pero no es el presidente, es la política exterior del kirchnerismo, es un país de locos. ¡Si el mismo día que el avión aterrizaba él estaba en la cumbre de las Américas defendiendo a Venezuela,que es un Estado fallido!. Y los saludaba Maduro desde Teherán. Han iniciado relaciones carnales, han enviado nuevamente un embajador a Venezuela y han recibido en Argentina a una embajadora acusada de complicidad en cuestiones vinculadas al terrorismo internacional, entre ellas, representar a esta empresa aérea que opera el avión iraní. Así que ya no es una opinión. O sea, el vínculo de Argentina en el triángulo Argentina- Venezuela- Irán , no es una suposición mía, es una política de Estado de la Argentina. Entonces, cuando vos tenés una política de Estado con países de esas características, bueno, te aterrizan aviones, de estas características, con tripulaciones de estas características.

El oficialismo acaba de votar en contra de que vengan los Ministros a informar acerca del avión fantasma Iraní/Venezolano.

Cuando el encubrimiento al terrorismo es una política de estado.

Y aplauden.

Vergüenza dan. pic.twitter.com/Cdv0SmZ4aQ — WW (@WolffWaldo) June 15, 2022

P: ¿Cuál es el peligro para la Argentina de acercamiento a Venezuela? Me refiero a peligro concreto, más allá de si a te gusta o no esa posición ideológica.

R: Para empezar, es un peligro porque Argentina es un reino político, porque Argentina siempre tiene ese doble juego en el peronismo, de jugar entre el tercer mundo y el primer mundo. Hoy le está pidiendo plata al primer mundo. Eso desde lo político. Desde lo fáctico, nosotros tuvimos cuatro atentados en la Argentina y siempre bajo un gobierno peronista que negocian con el mundo árabe y con Maduro.

P: Recordemos por qué decís cuatro atentados y no dos.

R: Yo tengo la teoría de que fueron cuatro los atentados, contra la Embajada de Israel en el 92, contra la AMIA en el 94, la firma del memorándum con Irán en el 2013 y el asesinato del fiscal Nisman en 2015. Son los cuatro atentados.

“No tengo miedo a nada”

P: Mencionaste al Fiscal Nisman…y yo recuerdo que le pregunté en una de las entrevista que me concedió, si no tiene miedo. Estaba convencido de que hacía lo correcto, me dijo “justicia, justicia perseguirás”….y te pregunto si vos no tenés miedo. Sos muy firme en tus críticas y condenas a las autoridades.

R: No, no, yo en lo personal no tengo miedo a nada. Es más, si tengo que elegir una forma de morir, prefiero que sean peleando a este tipo de causas . Es mucho más romántico que morir de una enfermedad.

P: ¿ No tenés miedo porque pensás que no se van a animar o porque todo lo que defendés y aquello a lo que atacas, de todos modos, es mucho mayor que lo que uno puede sentir a nivel personal?

R: Primero, no sé porque no tengo miedo, es una sensación y yo suelo ser así, en la historia de mi vida, soy un hombre bastante de acción. Fui deportista profesional, trabajé, soy piloto y soy político. Pero en general los que hacemos política no tenemos miedo. El caso de los que investigan es otra cosa. Yo soy un tipo que habla fuerte y a mí ya me han atacado con lo que pueden, me han tratado de ensuciar a mí. Eso es una costumbre de estos totalitarismos, cuando no pueden tapar la verdad, tratan de ensuciar al mensajero, porque teóricamente si el mensajero está sucio no es válida su interlocución.

Pero la verdad que…bueno, no me gusta auto titularme, pero por lo que puedo decir, yo percibo que gozo de mucha credibilidad en la opinión pública en general y en nuestros votantes en particular. Así que esa es mi arma más fuerte. Claro, y casi te diría en una confesión psicoanalítica, es una de las cosas que más satisfacciones me causa en mi vida, decir cosas y con eso defender valores y saber que representa a mucha gente. Acabo de dar un discurso que se viralizó hablando de los nazis.

P: Muy contundente, lo miré, circuló mucho.

“Cada vez que hablen del Nazismo me van a tener acá explicando cuando y cómo entraron a la Argentina”

Gracias a los que acompañan siempre pic.twitter.com/iDJB2Zczrz — WW (@WolffWaldo) June 16, 2022

R: Y bueno, ahí tenés, durante tantos años tanta gente lo calló…Y ahora tenés que ver la reacción de la memoria de algunos peronistas que están locos. Y yo, la verdad que ni fui ofensivo, ni dije otra cosa que la verdad.

P: Claro, vos diste los hechos.

R: Yo dije los hechos y además les dije: presente los hechos, porque ustedes nos acusan a nosotros. No es que vine acá a provocar, a hacer revisionismo temporal. Si el ministro de Seguridad que tenemos tiene el tupé de decir que mi espacio es nazi…bueno, primero hacete cargo del tuyo y te voy a contar la verdad de los hechos. Eso me causa mucha satisfacción.

Una muy clara identidad, sin contradicciones

P: La misma vehemencia con la que combatís lo que considerás está mal dentro de Argentina, es la que tenés para defender a Israel de los ataques que sufre . Todo parte de tu identidad como argentino y como judío identificado con Israel, ¿verdad?

R: Sí, pero yo lo tengo muy claro. Yo soy argentino. Es más, te diría que hay una condición mía que es mucho más fuerte que la de argentino y la de judío, que son dos condiciones irrenunciables: que es la de demócrata republicano, porque ser un demócrata republicano contiene un montón de valores, entre ellos mi identidad. Yo creo que hay una enorme diferencia entre ser nacionalista y patriota. Yo soy patriota y la diferencia es que en nombre del nacionalismo se han cometido las más grandes atrocidades, creer que mi raza, mi nación o mi pueblo es superior al de al lado. La definición de patria es mucho más pertinente. La definición de patria es la tierra en la que uno ha nacido o ha adoptado y con la que a uno lo vinculan su cultura, su familia y sus leyes. Entonces uno ama a su patria, porque es la de uno, y está bien que el chileno ame la de él, porque es la de él; y el israelí ame la de él. Como argentino patriota, como judío, por las características de nuestro colectivo, yo tengo una relación con Israel como centro de nuestra vida espiritual. Ahora puedo estar o no de acuerdo con la política del gobierno israelí, como puedo estar o no de acuerdo con lo del uruguayo. Entonces yo no tengo ningún conflicto, yo defiendo la causa que creo que debe ser defendida y generalmente mis causas son vinculadas a la democracia y a la libertad. Por eso presido el Grupo Parlamentario con Venezuela, por eso muchos años y sigo siendo un gran defensor del conocimiento del genocidio armenio, por eso presido la Comisión de Libertad de Prisión. Así que la defensa del Estado de Israel a su independencia y de su autodeterminación y libertad está contenida en mi concepción de democrático y republicano. Es todo el mismo encare. ¿Se entiende el paralelismo?

P: Perfectamente, muy lógico. Gracias mil por tu tiempo. Y ya tendremos oportunidad para ahondar también en esto.

R: A tu disposición siempre. Yo estoy para pelear estos temas y siempre cuando quieras, a tu disposición.