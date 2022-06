El miembro de la Knesset Mansour Abbas árabe israelí es lo que pretende el sionismo

En junio de 2021, por primera vez en la historia, un partido político árabe, Ra’am, se unió a una coalición de gobierno en Israel. Igualmente extraordinario es el hecho de que Ra’am, dirigido por Mansour Abbas, sea un partido islámico conservador alineado con la Hermandad Musulmana.

Los partidarios de la coalición, principalmente del centro y la izquierda, elogiaron lo que vieron como la realización más completa de un estado judío liberal.

El líder de Yesh Atid y recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, habló de un “cambio en los libros de historia”.

“El público árabe”, afirmó el líder del Partido Laborista Merav Michaeli, “es parte de la sociedad israelí”. Y Naftali Bennett, el nuevo primer ministro y jefe del partido de derecha Yamina, llamó a Abbas un “unificador”.

En marcado contraste, la oposición de derecha emitió advertencias sobre el fin inminente del estado judío. Atacaron a Abbas como un político astuto que trabaja para destruir el estado judío desde adentro. Benjamin Netanyahu (que también había cortejado a Abbas cuando intentaba formar un gobierno) declaró que la nueva coalición “será celebrada en Teherán, Ramallah y Gaza, tal como celebran cada ataque terrorista. Pero”, advirtió, “este será un ataque terrorista histórico nacional contra el Estado de Israel desde adentro”.



Según Netanyahu y sus seguidores, Ra’am y Abbas no habían “aceptado” el Estado judío, sino que simplemente habían cambiado de táctica. Habiendo fracasado en derrotar a Israel a través de décadas de guerras, terrorismo, violencia y campañas de propaganda global, afirmó Netanyahu, Ra’am estaba encabezando un esfuerzo en nombre de los árabes y musulmanes para subvertir el estado judío.



Entonces, ¿cuál es? ¿Cambio real anunciado por la izquierda? ¿O una mascarada siniestra como la caracteriza la derecha?



Esta pregunta, claramente, es extremadamente importante.



Abbas representa una ruptura radical con décadas de negativa árabe-israelí a unirse a una coalición de gobierno israelí. Sin embargo, su partido también es leal a la Hermandad Musulmana, que es el movimiento padre de Hamás y otros enemigos jurados de Israel.



De cualquier manera, lo que está en juego difícilmente podría ser más alto. El dilema pone de relieve las dos posibilidades dicotómicas: que la política de Abbas represente la realización de la visión de los pensadores sionistas anteriores al estado o que la supervivencia del estado judío esté gravemente amenazada.



I. MANSOUR ABBAS: “ISRAEL ES UN ESTADO JUDÍO”



A diferencia de sus predecesores, Mansour Abbas se enfrentó con destreza y sinceridad a los desafíos que, de otro modo, hacían imposible que los políticos árabes participaran en coaliciones de gobierno. Reconoció y aceptó abiertamente a Israel como un estado judío.



Frente a una ola de ataques terroristas la primavera pasada, algunos de los cuales fueron llevados a cabo por ciudadanos árabes de Israel, las reiteradas condenas de Abbas a estos ataques contrastaron marcadamente con los carteles que portaban los manifestantes en un mitin del Likud que decían: “Abbas es un terrorista y apoya terrorismo contra el estado judío”.





Inmediatamente después de un ataque terrorista contra civiles en Hadera, Abbas dijo que era “una muestra despreciable del terrorismo de ISIS que no representa a la sociedad árabe dentro de Israel”. Los árabes israelíes, dijo, “buscan una vida digna dentro del estado de derecho y un sistema de valores que santifica la vida humana. la convivencia árabe y judía, y los valores de paz y tolerancia”.



A medida que aumentaron las tensiones y la violencia entre los soldados israelíes y los palestinos en la ubicación altamente delicada del Monte del Templo y la Mezquita Al-Aqsa, Abbas abordó la situación con mucha seriedad y dijo que si bien “las escenas en Al-Aqsa fueron muy difíciles, no no importa cómo empezó o cómo terminó”. Agregó que “hizo un llamado a la calma y a darle [a la mezquita] su respeto, para permitir que la gente ore en paz”. Una vez más, no perdió tiempo en hacer su declaración.



Abbas fue lo suficientemente audaz como para subir la apuesta una vez más cuando declaró claramente en diciembre de 2021 que: "Israel nació como un estado judío. Nació de esa manera y así seguirá siendo... la pregunta es cómo integramos la sociedad árabe". en ello."



Tal aceptación incondicional de Israel por parte de un líder político árabe no tiene precedentes.



Esta declaración tampoco fue "única". Una y otra vez, Abbas dejó en claro que su objetivo era brindar resultados tangibles a sus votantes. “Quiero mantener la esperanza para la sociedad árabe”, dijo, “[que] lograremos nuestros objetivos de plena igualdad social y una sociedad próspera y socia en la toma de decisiones”. De hecho, durante el año de existencia de este gobierno, se asignaron fondos sustanciales a muchos temas de especial preocupación para los ciudadanos árabes de Israel, incluida la infraestructura, la educación y una reducción significativa de los delitos violentos.



II. ZE’EV JABOTINSKY PREDIJO A MANSOUR ABBAS Y EL MURO DE HIERRO



El líder sionista que consideró más directamente la cuestión de si los judíos y los árabes podrían ser verdaderos socios en una democracia liberal fue Ze'ev Jabotinsky en su ensayo de 1923, "El muro de hierro".



Jabotinsky fue uno de los principales pensadores y líderes del sionismo temprano. Quizás sea mejor conocido por haber fundado el movimiento revisionista de derecha que consideraba que el ejercicio del poder judío, militar y políticamente, era imperativo si se quería construir una nación. Jabotinsky fue reverenciado tanto por sus oponentes políticos, como el primer primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, como por seguidores ferozmente leales, incluido su protegido y futuro primer ministro, Menachem Begin.

Contrariamente a la caricatura del pensamiento sionista temprano por parte de sus detractores, su visión de un estado judío nunca fue una de exclusividad judía. Ya fuera Theodor Herzl, Jabotinsky o los líderes del sionismo laborista, todos entendieron que desde las conquistas árabes e islámicas de la tierra en el siglo VII, una gran cohorte de la población local era musulmana o cristiana por religión y árabe por religión. lenguaje y cultura. Todas las visiones del estado judío incluían a los árabes de la tierra como ciudadanos iguales y gobernadores del estado judío.



En la medida en que diferían, era en cómo se realizaría esta visión. Herzl supuso, dado que las intenciones de los sionistas eran trabajar y desarrollar la tierra en lugar de explotarla, que los árabes que vivían en la región escasamente poblada y subdesarrollada recibirían con entusiasmo a los judíos.



Jabotinsky, sin embargo, reconoció que a pesar de las buenas intenciones de los sionistas, la población local resistiría una creciente presencia judía. Contrarrestar la resistencia árabe requería el poder judío. Cuestionó si “los objetivos pacíficos podrían lograrse por medios pacíficos”. Solo si los sionistas tuvieran la capacidad de repeler tal resistencia, erigiendo un "muro de hierro", los árabes de la tierra finalmente llegarían a aceptarlos.



Si bien la ingenua evaluación de Herzl de “no resistir” probablemente fue esencial para movilizar el optimismo juvenil de los primeros sionistas, Jabotinsky articuló los imperativos prácticos para que el movimiento tuviera éxito. El establecimiento de un estado judío, sostuvo, requería el ejercicio del poder judío.



El compromiso de Israel con el poder militar, económico y diplomático derivado de la teoría del Muro de Hierro. Herzl imaginó el camino hacia un estado judío. Jabotinsky imaginó el camino hacia la aceptación árabe de ese estado.



Pero incluso el más testarudo de Jabotinsky no creía que los sionistas estuvieran destinados a vivir siempre por la espada. Una vez que los árabes aceptaran verdaderamente la existencia del estado judío, judíos y árabes gobernarían juntos. Al otro lado del Muro de Hierro, creía en una visión muy liberal para el estado emergente donde “en cada Gabinete donde el primer ministro sea un judío, el vicepremierado se ofrecerá a un árabe, y viceversa”



Pero Jabotinsky subestimó la magnitud, ferocidad y persistencia del violento rechazo de los árabes al sionismo. Cuando pidió por primera vez la construcción de un Muro de Hierro, había alrededor de 10 millones de judíos en Europa y Asia y varios cientos de miles de árabes en la tierra misma. A través de la inmigración, creía, los judíos finalmente constituirían la abrumadora mayoría en el incipiente estado. (Por esta razón, la visión liberal de Jabotinsky de un primer ministro judío y árabe alternado no era una visión de binacionalismo basada en la paridad numérica. Seguía siendo una visión de un estado judío, simplemente liberal).



Jabotinsky no pudo haber previsto que la convergencia devastadora del ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la violencia árabe en la Palestina del Mandato obligaría a los británicos a sofocar la migración judía, en el momento más desesperado. Esto significó que millones de judíos, que de otro modo podrían haber emigrado al estado judío embrionario, fueron abandonados para perecer en Europa. La posibilidad de una mayoría judía en todo el territorio asignado al futuro estado judío por el Mandato de la Liga de las Naciones, tal como lo concibieron Jabotinsky y otros sionistas, sería aplazada, quizás indefinidamente. Como resultado, el Muro de Hierro tendría que persistir mucho más de lo que esperaba.



Casi un siglo después de que Jabotinsky escribiera “El muro de hierro”, ¿Mansour Abbas anuncia su éxito? ¿La demostración continua de poder de Israel finalmente ha causado que su población árabe acepte su identidad central como un estado judío?



Hay un desarrollo paralelo en las relaciones de Israel con los estados árabes vecinos. Los Acuerdos de Abraham de 2020 ciertamente sugieren que el modelo de Jabotinsky funcionó. Esta fue la opinión expuesta por el embajador de Israel en los Estados Unidos, Mike Herzog, hablando en un evento del JINSA (Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América) en enero de 2021, afirmando:



Fue solo debido a la fuerza de voluntad intransigente detrás del Muro de Hierro y la negativa de Israel a doblar la rodilla ante sus enemigos vecinos que más tarde se convirtió en un socio atractivo para otros en el mundo árabe contra la amenaza mutua de Irán.



Pero, ¿el mismo razonamiento también guía a los ciudadanos árabes de Israel y a sus representantes políticos?

III EL CURIOSO PARALELO POLÍTICO DE LOS ÁRABES ISRAELÍES Y LOS ULTRAORTODOXOS



Tras la fundación de Israel, dos grupos que no compartían su visión sionista se convirtieron en parte del estado de Israel: los judíos ultraortodoxos haredi y los árabes que vivían en la Palestina obligatoria. No obstante, los partidos políticos árabes y haredi comprendieron rápidamente la importancia de garantizar que tuvieran representación política en el Parlamento de Israel, la Knesset, y se convirtieran en participantes activos en la vida democrática del estado judío sionista.



Pero mientras tanto los haredim como los árabes se oponían al sionismo, la relación entre la mayoría judía de Israel y su minoría árabe era aún más tensa. Después de su derrota en la guerra de 1948 contra el establecimiento de Israel, los árabes se convirtieron repentinamente en ciudadanos del nuevo estado que acababan de destruir con violencia. Además, aunque los judíos se establecieron como mayoría dentro del territorio soberano de Israel, siguieron siendo una minúscula minoría étnica, nacional, religiosa y lingüística en una región abrumadoramente dominada por la cultura árabe y el islam. Los árabes israelíes compartían un sentido de identidad, pertenencia y afiliación cultural con las naciones árabes y musulmanas dominantes de la región, que colectivamente seguían siendo enemigos jurados del estado judío.



Y así, mientras que los ciudadanos árabes de Israel tenían derecho a votar y ser elegidos para la Knesset desde el principio, la continua oposición ideológica de la población árabe-israelí a la existencia y legitimidad de un estado judío y su identificación con los enemigos mortales de Israel, significó que durante más de siete décadas los partidos políticos árabes no formaron parte de ninguna coalición de gobierno.



Los partidos haredi, como los árabes israelíes, se oponían ideológicamente al sionismo, pero debido a que su oposición nunca fue violenta, pudieron trazar un curso diferente hacia la participación política, uniéndose a coaliciones de gobierno, sirviendo como viceministros con autoridad ministerial (pero no sirviendo oficialmente como ministros del gobierno hasta que una sentencia judicial reciente obligó a uno de ellos a hacerlo). Por lo tanto, pudieron aprovechar su representación política en la Knesset para asegurar políticas y legislación beneficiosas para sus votantes, sin comprometer oficialmente su oposición ideológica al sionismo.



A los ciudadanos árabes de Israel les llevaría más de siete décadas producir un partido político que siguiera el camino haredí de equilibrar la política y la ideología. Esa fiesta es Ra'am.