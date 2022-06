La aplicación israelí Empathy ayuda a los dolientes mediante la tecnología

Perder a un ser querido ya es bastante difícil, pero incluso después de que la carga emocional cobra un alto precio, casi todas las familias enfrentan una carga financiera significativa, con una factura total promedio de $12,702, incluidos $7,267 solo para el funeral, según un “Cost of Dying” elaborado por la startup israelí Empathy.

Empathy, cofundada por Ron Gura y Yonatan Bergman, es una empresa con sede en Tel Aviv que creó un compañero digital para ayudar a las familias a navegar la pérdida de un ser querido más allá de las luchas emocionales. La compañía ofrece administradores de atención, planes de tareas personalizados, lugares para guardar documentos importantes, ayuda con la administración de bienes y chats en tiempo real con consejeros de duelo, así como ayuda con pérdidas en el lugar de trabajo.

Si bien la compañía se lanzó hace solo dos años en julio de 2020, ya ha recaudado $ 43 millones de inversionistas como Aleph y Entree Capital. En abril de 2021, se lanzó Empathy en el mercado estadounidense, que, según Guru, “es muy diferente a Israel” en las numerosas obligaciones financieras que ocurren después de la muerte de un ser querido. El impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre sucesiones y la sucesión, el análisis y la administración de la transferencia de bienes patrimoniales que anteriormente pertenecían a una persona fallecida, son solo algunas de las muchas responsabilidades que los estadounidenses se ven obligados a enfrentar después de la pérdida de un ser querido.

A principios de este año, Empathy fue finalista en la categoría Impacto social de los Apple Design Awards 2022. El año pasado, fue seleccionada como una de las mejores aplicaciones de Android de Google de 2021.



Como director ejecutivo y cofundador de Empathy, Ron Gura comprende los desafíos financieros, legales, emocionales y logísticos de lidiar con la muerte, y también ha sido testigo de primera mano de las repercusiones de las dificultades.



“Empecé a pensar en la mortalidad de una manera más profunda cuando perdí a mi hermano a una edad muy temprana. Y miré a mi mamá con bastante frecuencia y fue fácil ver que algo había cambiado”, le dice a NoCamels, “Una de las muchas razones por las que estamos construyendo Empatía hoy es para otras mamás, y otros miembros de la familia y otros seres queridos, que están afligidos. Claramente, cientos de millones de personas, en un momento dado, están lidiando en algún nivel con la pérdida. Y sentimos que podemos ahorrarles tiempo, podemos ahorrarles dinero y podemos ahorrarles algunos de los dolores de cabeza”.



Más tarde, vio pérdidas más de una vez, incluso en los EE. UU. como Director de Producto y Gerente General en eBay cuando un colega perdió a su esposa. Él lo llama "uno de los momentos más reveladores" en su vida.



“Ahí fue cuando realmente aprendí más sobre los aspectos administrativos y legales del duelo y el duelo. Al final del día, solo miraba la mesa de su cocina con un montón de papeleo sobre sucesiones, cuentas bancarias, Seguro Social, Administración de Veteranos, IRA, pensiones, todos los proveedores, activaciones y tarjetas de crédito. Me quedé impresionado”, explica, “en los EE. UU., es bastante abrumador perder a un ser querido”.



Gura dice que se sentía como si estuviera viendo a su compañero de trabajo lidiar con flujos de trabajo complejos y quería encontrar una manera de usar la tecnología para simplificarlos.



“Creo que el final de la vida es el sector de consumo más grande que aún no ha sido tocado por la innovación y completamente intacto por el software. Al mismo tiempo, es uno de los momentos más desafiantes de la vida. Entonces, ¿cómo es que no estamos usando los mismos flujos de trabajo que usamos para la gestión de tareas? ¿Cálculo de impuestos? ¿Todas las cosas para las que usamos la tecnología día tras día? ¿Cómo es que nos estamos saltando este evento significativo de la vida que es mucho más grande que la mayoría de los días y semanas de nuestras vidas? él pide.



La plataforma tiene como objetivo optimizar el flujo de trabajo para tratar los asuntos de un ser querido y hacerlo más fácil y accesible. Una función premium en la plataforma incluso completa formularios y automatiza el cierre de cuentas de personas fallecidas, un proceso que Empathy espera que alivie las más de 26 horas al mes que se dedican al teléfono para resolver estos asuntos.



Es por eso que sentimos que necesitábamos construir una combinación de un espacio de cabeza para el duelo, con un TurboTax para la administración del patrimonio”, explica Gura, “No podía ser solo uno de los dos, porque están combinados. La razón por la que no desea llamar a Amazon para eliminar el nombre de un cónyuge es porque es difícil emocionalmente, no administrativamente. La razón por la que no desea obtener otro certificado de defunción es porque no desea certificar nada más. No es solo la carga de calcular los impuestos, que es simplemente difícil, especialmente si no tienes un doble impuesto como apoyo, y tienes que hacerlo con lápiz y papel”.



La plataforma de Empathy, que incluye una aplicación con una interfaz intuitiva y fácil de usar, combina soluciones tecnológicas con el apoyo de personas reales o administradores de atención, que pueden guiarlo a través de desafíos que incluyen todo, desde acuerdos patrimoniales hasta cómo lidiar con el duelo. El sistema de apoyo uno a uno también se centra en listas simples y claras de "cosas por hacer" y "cómo hacer" organizadas por tiempo que tienen como objetivo ayudar a aliviar las luchas mentales.



“Nuestras herramientas pueden escribir un obituario en el acto, pueden desactivar sus cuentas, si no las necesita. Pueden agregar capas de prevención de robo de identidad, actualizar las oficinas de crédito y áreas adicionales de apoyo. Desafortunadamente, el 30 por ciento del robo de identidad en los EE. UU. es de personas fallecidas. Por lo tanto, es un tema muy importante para nosotros, ayudarlo a liquidar propiedades, vender propiedades, abrir cuentas bancarias y reclamar los beneficios del dinero que se merece con solo unas pocas fotos de su teléfono. Y es un enfoque de "dímelo una vez", dice Gura, "dejas que el software haga el trabajo por ti".



Otro aspecto de la plataforma es ponerla a disposición del personal de recursos humanos en ambientes laborales, quienes podrán utilizarla para ofrecer varios niveles de apoyo a sus empleados, que atraviesan momentos difíciles por la muerte de seres queridos. Gura dice que Empathy ya trabaja con empresas como la firma estadounidense de servicios financieros Goldman Sachs y la startup de insurtech fundada en Israel Lemonade para brindar esta asistencia dedicada durante el duelo. Muchas de las empresas también ofrecen la plataforma Empathy directamente a los trabajadores.



La compañía también anunció recientemente que había ampliado su asociación con New York Life Insurance Company, que ahora también ofrece a sus clientes empleadores y empleados acceso a la plataforma de Empathy.



Gura, agrega que Empathy quiere brindar “más que tranquilidad financiera. Queremos brindarle tranquilidad administrativa y tranquilidad emocional y apoyarlo en todo lo que podamos en esos tiempos difíciles. Desde nuestro punto de vista, esos valores crean valor”, dice, “queremos pasar de las transacciones a las relaciones”.