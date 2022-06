Volvió la Semana del LIbro en Israel a pesar de la muerte de un gigante

De vez en cuando, me encuentro con editores allí o ilustradores famosos, en cuyo caso consigo sus autógrafos. Es un evento grande y emocionante”, dice Shirley Waisman, ilustradora de libros y coordinadora del capítulo de Israel de la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros para Niños.

Libros, libros y más libros: ese podría ser el eslogan en todo Israel mientras la gente celebra el regreso de la Semana Nacional del Libro Hebreo, que estuvo fuera de juego durante dos años debido a la pandemia de coronavirus.



El evento anual, que este año se lleva a cabo del 15 al 25 de junio, presenta ferias de libros al aire libre y ventas de libros en todo el país. Lecturas, actuaciones, charlas de autor, firmas y más se dirigirán a lectores de todas las edades.



En Jerusalén, las festividades principales se llevan a cabo en Liberty Bell Park y otros lugares también ofrecen programación relacionada.



Es probable que haya muchas opciones para los lectores, ya que la Biblioteca Nacional de Israel informa que se publicaron unos 7350 libros en el estado judío en 2021; El 91% de ellos estaban en hebreo. (Los libros en inglés representaron casi el 5%, mientras que un poco más del 2% estaban en árabe. El resto estaba en otros idiomas).



Entre los que pasarán algún tiempo en las diversas festividades se encuentra Shirley Waisman, ilustradora de libros y coordinadora del capítulo de Israel de SCBWI, la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros para Niños.



'Cuerpo de trabajo inolvidable'



Si bien hay mucha alegría entre los amantes de los libros, el evento comenzó con una nota triste ya que un gigante literario en Israel, el novelista, ensayista y dramaturgo Avraham Gavriel Yehoshua (A.B.) Yehoshua, falleció el 14 de junio, un día antes. el evento comenzó, a los 85 años después de luchar contra el cáncer.



“Qué triste y simbólico que Abraham B. Yehoshua falleció durante la Semana del Libro”, dijo el presidente israelí Isaac Herzog. “ 'Boolie', como lo llamaban quienes lo conocían y amaban, fue uno de los más grandes autores israelíes, un autor y dramaturgo condecorado. Nos otorgó el mayor premio que existe: su inolvidable obra que estará con nosotros durante generaciones. venir."



Nacido en una familia sefardí de Jerusalén de tercera generación, el autor era conocido por su pasión por Israel y usó su púlpito como autor y escritor para desafiar los pensamientos de la gente sobre temas sociales, el conflicto palestino-israelí (un defensor de la paz, él dijo recientemente que ya no creía que la solución de dos estados fuera posible) y más.



Su obra abarca décadas e incluye novelas, ensayos y obras de teatro. Un crítico de The New York Times una vez comparó su trabajo con el de William Faulkner. Sus historias han sido traducidas a casi 30 idiomas. Yehoshua ha ganado importantes premios de escritura, incluido el Premio Israel, el Premio Bialik y el Premio Nacional del Libro Judío.



Le sobreviven sus tres hijos y seis nietos. Murió antes que su esposa, Rivka, quien falleció en 2016.