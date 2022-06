Una empresaria de Israel aconseja cómo gestionar la agitada agenda moderna

En la actualidad, con todos las redes sociales haciendo ruido, esa frase nunca ha sido más precisa. Simplemente no nos alcanzan las horas del día.

La pregunta que más me hacen es cómo me las arreglo para hacer tantas cosas. Mi respuesta en dos palabras es “optimización del tiempo”.

Cuando se trata de aprovechar al máximo el tiempo, ninguna aplicación en nuestro teléfono es más importante que el calendario. Ahí es donde hacemos toda la gestión del tiempo.

Una búsqueda rápida de la palabra “calendario” en la App Store arrojará una tonelada de resultados.

Recientemente, una empresa de Israel adoptó un enfoque único para esto: se llama 24me y tuve la oportunidad de sentarme con la cofundadora y jefa de marketing Liat Mordechay Hertanu para hablar sobre su empresa y mucho más.

ISRAEL21c en Español – ¿Quién es Liat Mordechay Hertanu?

Liat Hertanu – Nací y crecí en Israel. Soy la mayor de cuatro hermanas e hija de un ingeniero y una maestra. Una de mis hermanas y yo tuvimos una exposición temprana a la tecnología y la ciencia, y años después, tres de las cuatro terminamos como graduadas en informática.

Además fui teniente en la Fuerza Aérea de Israel y, poco después de completar mi servicio, comencé mi licenciatura en informática en el IDC Herzliya (hoy Universidad Reichman).



También fui parte del primer programa de emprendimiento de Zell, una aceleradora académica fundada por Sam Zell. Es que emprender siempre fue parte de mi vida. Disfruté haciendo negocios cuando era niña, y siempre estaba buscando oportunidades sin explotar y formas de mejorar la vida diaria. Después de graduarme, me uní a varias empresas emergentes, completé mi maestría en EEUU y en 2012 creé 24me junto con Gilad, mi socio en la vida. Juntos somos padres orgullosos de cuatro hijos.

Un reto de la vida real

– ¿Cómo y por qué crearon 24me?

– 24me nació de un desafío de la vida real: ser más organizados con el poco tiempo que teníamos. Como muchos padres jóvenes, nos sentíamos abrumados por la gestión de la cotidianeidad, haciendo malabares entre el trabajo, el hogar, los mandados y los niños. Buscamos soluciones que nos ayudaran a mantenernos al día, pero nada funcionaba bien porque queríamos una que reuniera todo: calendarios, tareas, notas y recordatorios personales.

En ese entonces, no pudimos encontrar una solución de este tipo, por lo que decidimos crearla nosotros mismos y así fue como nos enfocamos en un asistente personal inteligente para personas ocupadas.

Nota de autor: la mejor forma de crear una startup es encontrar un problema de la vida real y resolverlo.

Liat y Gilad Hertanu dicen que aprenden de las diferentes perspectivas de cada uno. Foto cortesía de Liat y Gilad Hertanu

– ¿Cómo ha sido la evolución de la empresa desde su fundación hasta hoy?

– Empezamos como una startup y luego de varios meses de desarrollar el primer producto mínimo viable lanzamos 24me al mercado a través de la App Store. Dado que el producto era muy revolucionario en ese momento -con una lista automática de tareas pendientes que permite pagar facturas y recuerda automáticamente próximas tareas y mandados, junto a un diseño hermoso-, llamó la atención de los equipos de Apple, que eligieron nuestro primer MVP como una de las diez aplicaciones esenciales de productividad.



Así, llegamos a 100.000 usuarios en menos de dos semanas y media, y la respuesta del mercado fue sorprendente. A la gente le encantó 24me y su concepto.

En ese momento entendimos que estábamos en el camino correcto y avanzamos con el desarrollo de 24me hasta lo que es hoy: una solución completa para administrar la agenda. Un lugar para todos los calendarios, tareas, notas y recordatorios personales.

Luego hicimos asociaciones que ayudaron a los usuarios a automatizar tareas de forma veloz al integrar aplicaciones de terceros para hacer que la experiencia del asistente sea más rápida para nuestros usuarios, y pusimos mucho esfuerzo para ser los primeros en adoptar nuevas tecnologías.

– ¿Cuál fue el foco principal?

– 24me se enfocó no solo en proporcionar un calendario sino también en ayudar a completar tareas y mandados, y brindar funciones avanzadas de administración del tiempo. En estos días, 24me ayuda a millones de personas en todo el mundo. Esto es algo de lo que estoy muy orgullosa.

Por otro lado, recientemente lanzamos una nueva plataforma llamada GroupCal, que crea comunidades en torno a los calendarios. Estoy muy entusiasmada con esta nueva plataforma y creo que en los próximos cinco años se convertirá en la vía de acceso para todas las empresas y grupos en todo el mundo que quieran construir su comunidad en torno a sus eventos.

Nota de autor: nunca te sientas cómodo con el éxito. Sigue construyendo. Sigue creando.

– ¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 al negocio?

– Tenemos un equipo distribuido en todo el mundo, por lo que trabajar de forma remota era algo a lo que estábamos acostumbrados incluso antes de la pandemia Manejar a la familia en crecimiento junto con un negocio en ciernes fue más complicado para mí hasta que encontré el equilibrio adecuado y, finalmente, logré que todo funcionara. En pocas palabras, fue uno de los años más rentables para nuestra empresa.

Nota de autor: es fascinante escuchar acerca de compañías que ganaron tracción durante la pandemia. Supongo que con el trabajo remoto tiene sentido que 24Me prosperara durante la crisis del COVID-19.

– ¿Cómo es formar parte de un equipo de marido y mujer?

– Es una gran pregunta. Estoy segura de que para la mayoría de la gente no es algo común. Para mí, trabajar con Gilad fue un sueño hecho realidad. Él es una de las personas más inteligentes que conozco. Le encanta la tecnología. Somos muy diferentes y tenemos distintos enfoques para cada situación, lo que nos ayuda a aprender mucho unos de otros.

Siempre quise trabajar con él, y cuando tuvimos la oportunidad de unir fuerzas, fue uno de mis días más felices.

Nota de autor: tengo ganas de decir “no intentes esto en casa” pero supongo que todo depende de la pareja.

– ¿Quiénes son los mayores competidores y por qué creen que pueden ser los mejores?

– Actualmente ocurren muchas cosas en el sector de la productividad. Desde calendarios hasta aplicaciones de listas de tareas, y aplicaciones de recordatorios. Además, los teléfonos móviles vienen con soluciones de productividad preinstaladas.

De todos modos, creemos que la forma de tener éxito es tener una súper aplicación como 24me, una solución que mantiene todo junto, para que los usuarios no necesiten cambiar entre varias aplicaciones para tener una idea de sus horarios.

En 24me, las tareas con tiempo aparecen en el calendario, entre ellas notas con elementos de acción, fechas de vencimiento y recordatorios para los pagos de proveedores de servicios.

Creemos que nuestro tiempo consiste en todas esas cosas separadas que administramos en diferentes lugares, y es por eso que vemos a 24me como una solución holística que mantiene todo unido.

Nota de autor: no soy partidario del enfoque de “ventanilla única” pero esto parece haber funcionado bien para 24me.

– ¿Qué consejo le daría a un emprendedor que crea una startup de tecnología de consumo?

– Le sugeriría a cualquiera que quiera iniciar un negocio que piense en esto como un viaje, una maratón. Es un proceso que requiere tiempo y dedicación. Hay cosas que deben pensarse con cuidado como la forma de manejarse en un nivel financiero sin ingresos durante varios meses, lo que va a renunciar, el menor tiempo con su familia, y tener menos certeza y estabilidad.

Ser emprendedor es como estar en una montaña rusa, y se necesita tener el carácter adecuado para eso.

Específicamente para las empresas de consumo, sugiero hacer algo de investigación y aprender bien la industria. Comprender el mercado, cómo conseguir usuarios, conocer y adoptar las mejores prácticas de las empresas a las que les fue bien, intentar tener algunos mentores y siempre rodearse de amigos y empresarios que puedan darle buenos consejos.

Nota de autor: en otras palabras, ¡investiga, investiga e investiga! Luego, investiga un poco más.

– ¿Cuál ha sido su mayor motor de crecimiento?

– Nuestro producto. Siempre adoptamos nuevas tecnologías, primero para incorporarlas al sistema operativo de las plataformas móviles, y apreciamos las relaciones con nuestros socios. Esto nos ha servido ya que obtenemos una gran exposición en las tiendas que generan un tráfico orgánico significativo hacia nuestros productos.

Nota de autor: los buenos productos se venden.

– ¿Cuál fue su mayor error?

– Cometí muchos errores a lo largo del camino. En los primeros años, me dedicaba mucho a mi trabajo y no lograba el equilibrio adecuado con mi familia. En el camino hacia la creación de una solución para que las personas pudieran administrar mejor su tiempo, yo misma no hice un buen trabajo al no asignar suficiente tiempo familiar. Eso fue algo que entendí y tomé mejores decisiones después, para que la familia reciba la atención adecuada.

Nota de autor: “En casa de herrero…”

– ¿Qué más podría compartir con los lectores?

– Creo que soy muy afortunada de disfrutar tanto de mi trabajo, que es crear productos que la gente realmente necesita, y estar rodeada de familiares y amigos increíbles. Me encanta ser parte de nuestra destacada comunidad tecnológica.

En el camino he conocido a tantas personas geniales que ahora son buenos amigos. Siempre compartimos pensamientos y consejos entre nosotros.

Nota de autor: en un país tan pequeño, no es nada trivial crear una aplicación exitosa para el consumidor. He visto a este equipo esforzarse durante mucho tiempo, y la lección aquí para los emprendedores es que, como dijo Liat, si no puedes estar al 100 por ciento, tal vez sea mejor conseguir un trabajo común y corriente.