Sderot florece a pesar del terror de Hamás

Alrededor de 30.000 personas viven en Sderot y la mayoría planea quedarse, a pesar de vivir bajo la constante amenaza de los ataques con cohetes desde Gaza.

En cualquier otro país, Sderot sería solo una pequeña ciudad idílica y bien mantenida. Pero en el suroeste de Israel, a menos de una milla de la frontera con Gaza, es todo eso además de un lugar donde casi todos sufren de estrés post traumático.



Esto afecta a los residentes de todas las edades en Sderot, es causado tanto por la amenaza como por la realidad de los miles de ataques con cohetes y misiles lanzados desde Gaza desde 2001.





En cualquier otro país, es justo asumir que un pueblo donde los vecinos buscan tu aniquilación no sería un lugar en expansión, construyendo nuevos vecindarios, creando empleos de alta tecnología, albergando grandes institutos de educación superior o abriendo nuevos museos. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo en Sderot.



En una visita reciente organizada por The Max y Ruth Schwartz Hesder Yeshiva de Sderot, los visitantes aprendieron que la población de la ciudad ha crecido en más del 50 % desde 2000. Hoy en día, alrededor de 30 000 personas viven en Sderot y el 82 % de ellas dice planean quedarse.



Cada uno de esos residentes tiene 15 segundos o menos para correr a una habitación protegida o a uno de los muchos refugios antibombas reforzados esparcidos por la ciudad cuando las sirenas suenan advirtiendo de los cohetes que se aproximan.



Pero junto con esa realidad, que el alcalde Alon Davidi reconoce como una forma de vida anormal, la ciudad está prosperando. Hay un nuevo Museo de la Casa del Fundador que se abrirá en unas pocas semanas y un centro de resiliencia recientemente inaugurado. En la zona industrial de la ciudad, hay un edificio brillante de cuatro años que alberga una sucursal de Amdocs, un gigante tecnológico multinacional israelí en el campo de las comunicaciones y la automatización de los medios, y en el centro geográfico de la ciudad se encuentra Hesder Yeshiva más grande del país. para jóvenes que estudian Torá mientras realizan su servicio obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel.



“Tal vez gracias a los cohetes nos hicimos fuertes”, dice Davidi. La clave es la resiliencia, enfatiza. “Puede ser que cinco días a la semana todo esté bien y luego todo puede cambiar en un instante”, explica.



El desafío es aceptar la realidad y construir, dice. “El terror te ayuda a entender tu propósito aquí. Entendemos lo que es ser sionista. Hamas no nos ha vencido”, afirma con firmeza.



El alcalde describe cómo, de sus siete hijos de entre 10 y 24 años, “cinco nacieron para el terror”. Los cohetes cayeron dos veces en el patio de la casa de Davidi, y en su vecindario, una casa fue alcanzada tres veces a lo largo de los años. Todos, dice, incluidos los miembros de su propia familia, sufren de trastorno de estrés postraumático, pero son resistentes.



El sistema de seguridad social de Israel, Bituach Leumi, cubre 24 sesiones de terapia para niños y 12 para adultos, pero hasta esta semana se llevaban a cabo en un edificio desprotegido donde las sesiones se interrumpían cuando sonaban las sirenas. El nuevo Roklen Resilience Center, un proyecto del Fondo Nacional Judío de EE. UU. y Bituach Leumi, que abrió sus puertas esta semana, es un edificio reforzado con salas designadas para el tratamiento individual y familiar, y salas de actividades especiales para niños.



En Sderot no existe el estigma de recibir terapia, señala Ephraim Rosenfeld, uno de los 50 terapeutas y trabajadores sociales adscritos al centro. “Todos vienen”.



Rosenfeld lleva a los visitantes al cercano Centro de Terapia Asistida por Animales, donde está especialmente capacitado para usar los animales para ayudar a los niños a expresar sus miedos y sentimientos. “Los niños también aprenden cómo responden los animales al miedo y al peligro”, dice.



“Tenemos mucha experiencia con el PTSD, pero nunca llegamos al post-trauma, es un trauma constante”, afirma Rosenfeld. Él dice que Sderot es el centro para enseñar resiliencia y respuesta al trauma a otros, y recientemente terapeutas del Centro de Resiliencia viajaron a Ucrania para ayudar a la comunidad judía allí.



Llevar visitantes a Sderot es otra forma de combatir el trauma y obtener apoyo. El rabino Ari Katz, director de relaciones públicas de Sderot Hesder Yeshiva reconoce que si no fuera por los cohetes, con toda probabilidad la gente no estaría visitando la ciudad.



Katz confía en que el Museo del Fundador, ubicado cerca del Centro de Resiliencia, será una atracción para los visitantes.



Cuando se inaugure en agosto, el museo interactivo compacto diseñado por el prestigioso Diskin Design Group contará la historia de Sderot centrándose en la creatividad que emana de la ciudad en lugar de la situación de seguridad.



Muchos músicos israelíes destacados comenzaron en Sderot, y la primera galería del museo destaca la música de figuras como Kobi Oz, Teapacks y Hagit Yaso. Incluso hay una maqueta de un estudio de grabación, así como una sala dedicada a la historia de la fundación del pueblo.



El nuevo Parque Moskowitz en el borde occidental de Sderot podría convertirse en otra atracción turística. El parque de $ 2 millones presenta estructuras de juego enormes e intrincadas para personas de todas las edades, espacios abiertos y un hermoso lago artificial rodeado de flores. A diferencia de muchos sitios de ocio israelíes, el parque nunca está abarrotado, señala el rabino Katz, y podría ser un destino favorito para las familias en las fiestas nacionales cuando es difícil encontrar espacio en otros parques.



Ninguna ciudad puede sobrevivir sin un empleo adecuado y la creciente zona industrial de Sderot ahora incluye empresas de alta tecnología y de fabricación ligera más tradicionales. Además de ser el hogar de uno de los fabricantes de velas de Hanukkah más grandes del mundo, Sderot también cuenta con una sucursal de Amdocs, que brinda servicios a docenas de las compañías de medios más grandes del mundo.



Uno de los 700 empleados de Amdocs en Sderot es Yan Davidovsky, quien dirige un equipo internacional de ingeniería de software. Explica que el 30% del personal vive en Sderot. “No tenemos problemas para atraer y retener empleados calificados”, le dice a JNS.



De vuelta en el centro del distrito residencial, la Ieshivá Sderot Hesder también atrae a cientos de estudiantes. Se está construyendo dormitorios adicionales que rodean el edificio Beit Midrash central de tres pisos.



Fundada en 1995 por el rabino David Fendel, nacido en Estados Unidos, la ieshivá ahora tiene 600 estudiantes varones, que combinan el servicio militar con estudios de Torá, y un programa afiliado para mujeres jóvenes. Es un ancla para la ciudad, trae rabinos para enseñar y anima a los graduados a quedarse en Sderot una vez que se casan.



Katz señala que los estudiantes de yeshivá desempeñan un papel activo en la vida comunitaria al participar en la vigilancia del vecindario y limpiar después de los ataques con cohetes. También se dispersan para visitar y ayudar a los residentes mayores y ejecutar un programa Gran Hermano.



Desde el techo de la ieshivá, es posible ver Gaza, así como las grúas que se ciernen sobre los muchos proyectos de construcción nuevos alrededor de Sderot.



Contemplando la ciudad en expansión, más allá de la menorá hecha con proyectiles de cohetes que se encuentra sobre el techo, no es difícil compartir la vista del alcalde Davidi. “Tal vez la situación no cambie por muchos años”, le dice a JNS, “pero no es por nuestra culpa. Este lugar podría ser un paraíso, pero la realidad es que Hamás no quiere saber nada de él. Están destruyendo el futuro de sus hijos.



“Pero no puedo esperar a que cambien”, insiste Davidi. “Una vez que comprendes la realidad, puedes comenzar a moverte. Ese es mi trabajo, y amo cada momento de él”.