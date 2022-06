Nueva tecnología israelí para tratar cáncer de próstata

El paciente, de 60 años, recibe radiación alfa para atacar el tumor sin dañar el tejido sano en un procedimiento "histórico"

Los pioneros médicos en Israel dicen que, por primera vez, trataron con éxito a un paciente con cáncer de próstata utilizando radiación alfa, inyectando un isótopo radiactivo en el tumor.





Alpha Tau Medical ha estado realizando ensayos clínicos del tratamiento para pacientes con cáncer de piel, cáncer de mama y cáncer de cavidad oral, con resultados prometedores.



Pero esta es la primera vez en el mundo que la terapia revolucionaria, llamada Alpha DaRT (Terapia de radiación con emisores alfa difusos), se usa para tratar a un paciente con cáncer de próstata, le dice a NoCamels el director ejecutivo de la compañía, Uzi Sofer. Daña directamente el ADN celular, creando rupturas de doble cadena que matan las células cancerosas.



El paciente, un hombre de 60 años con una forma agresiva de cáncer de próstata, no sintió dolor después del procedimiento ambulatorio de dos horas y se fue a casa el mismo día desde el Centro de Atención Médica Rambam en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.



Regresará 50 días después para que le extirpen quirúrgicamente la próstata. Alpha DaRT está diseñado para destruir el tumor sin dañar el tejido sano que lo rodea.



“El evento histórico que tuvimos la semana pasada es que esta es la primera vez que estamos tratando un órgano interno, la próstata, y eso nos dará una muy, muy buena señal de [tratar] órganos internos”, explica Sofer, señalando que Alpha Tau Medical, con sede en Jerusalén, tiene como objetivo utilizar su terapia Alpha DaRT para el tratamiento de tumores cerebrales de glioblastoma GBM, cánceres de páncreas y tumores en el hígado, en el futuro.



El objetivo del procedimiento era evaluar la viabilidad y la seguridad de la implantación de Alpha DaRT, que se desarrolló sin problemas, dice el Dr. Tomer Charas, jefe de la Unidad de Radioterapia GU en la División de Oncología de Rambam. El equipo de Rambam también está evaluando la tasa de respuesta objetiva radiológica y patológica del tumor y los cambios en las medidas de calidad de vida.

“En el primer caso, planeamos algo con anticipación. Y cuando realmente hicimos el implante, era idéntico. Así que los resultados fueron buenos. El propio paciente se sintió muy bien. Se fue a casa el mismo día sin problemas. Entonces, con suerte, en el futuro, eso se replicará en todos nuestros pacientes ”, le dice el Dr. Charas a NoCamels.



La tecnología de la empresa trata potencialmente los tumores cancerosos sólidos inyectándoles sustancias radiactivas que se descomponen y liberan radiación alfa de alta precisión que destruye las células cancerosas. El procedimiento toma hasta dos horas de tratamiento ambulatorio para tumores superficiales, según la compañía.



Durante el tratamiento, se inserta en el tumor una aguja que contiene radio-224, un isótopo radiactivo, que libera la radiación alfa que elimina las células cancerosas a través de rupturas en el ADN de estas células.



El tratamiento del primer paciente de próstata fue parte de un estudio de factibilidad que evaluó Alpha DaRT como lo que se llama una terapia neoadyuvante, es decir, un tratamiento administrado como primer paso para reducir un tumor antes del tratamiento principal (generalmente cirugía). El Dr. Charas dice que los médicos insertaron cinco agujas largas y delgadas o "dardos" en el paciente. Contenían semillas que liberan la terapia en un procedimiento de braquiterapia mínimamente invasivo (radiación interna) que consistía en insertar radiación en el tejido del tumor. Fue un procedimiento ambulatorio bajo anestesia general, que tomó "alrededor de dos horas", explica el Dr. Charas. El paciente no fue hospitalizado.



“Lo hicimos bajo la guía de ultrasonido mientras el paciente estaba dormido [bajo anestesia general], usamos el ultrasonido para guiarnos”, explica el Dr. Charas. "Si está fuera de la piel, básicamente ves lo que haces, pero cuando es un órgano interno, debes tener algún tipo de mecanismo para poder saber exactamente lo que estás haciendo".



El Dr. Charas le dice a NoCamels que cuando el paciente se despertó, no había dolores, ni cortes, ni incisiones, ni tubos ni drenajes.



“Queremos ver que técnica y clínicamente los pacientes estén bien y que el implante se pueda realizar de manera segura. Y en el futuro, esperamos que esto se evalúe para un tratamiento que sea más o menos complementario o esté conectado a la cirugía. Así que haga eso antes de extirpar la próstata, si eso mejorará el resultado. Eso será algo que queremos y esperamos lograr. Y la otra cosa que esperamos que esto logre es que tal vez usemos esta tecnología en pacientes que ya fracasaron en tratamientos de radiación anteriores”, explica el Dr. Charas.



El estudio involucra dos procedimientos separados, con extirpación quirúrgica (resección) de la próstata 50 días después de la inserción de la fuente Alpha DaRT, según un comunicado de la compañía. La resección quirúrgica se realizará en el Centro Médico Carmel en Haifa, Israel, utilizando un robot quirúrgico da Vinci, y estará dirigida por el Dr. Yuval Freifeld y su equipo senior.



El producto de Alpha Tau Medical se basa en la tecnología desarrollada en 2003 por el Prof. Yona Keisari y el Prof. Itzhak Kelson en la Universidad de Tel Aviv. Sofer fundó la empresa en 2016 después de dejar una empresa anterior, Brainsway, una firma que se enfoca en el tratamiento de trastornos cerebrales.



Entre 2017 y 2019, Alpha DaRT se utilizó para su primer estudio clínico en humanos para el carcinoma de células escamosas de la piel y la cabeza y el cuello. El estudio fue lanzado en el Centro Médico Rabin en Israel y el Instituto Científico para el Estudio y Curación de Cánceres de Romaña (IRST) en Italia.



El año pasado, comenzaron los ensayos clínicos que utilizaron Alpha DaRT para el tratamiento del cáncer de piel, cavidad oral y mama en Israel, Japón, Rusia, Estados Unidos y Canadá. La startup ya tiene instalaciones de producción en Israel, Massachusetts (EE. UU.) y Japón, y vendrán más, dice Sofer.



La empresa recaudó 26 millones de dólares en una ronda Serie B en 2020 y completó una fusión en 2021, cuando firmó un acuerdo con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) Healthcare Capital Corp (HCC) para cotizar en bolsa en el Nasdaq, con una valoración aproximada de $ 1 mil millones.