Caro Sur: Mañana empiezo a ahorrar pero hoy quiero gastar

Carolina Sur

- Licenciada en Economía, ORT Uruguay.

- MBA, Universidad Austral Argentina.

- 12 años de trabajo en la banca privada asesorando sobre inversión y finanzas.

- 5 años haciendo stand-up en bares y eventos.

-Mama de 2 pequeñas

¿Cómo se combina tu expertise en stand up con tus conocimientos de economía?



Mi forma de comunicar es de manera coloquial y graciosa, me río de mi misma y de cómo a pesar de mi profesión y de donde trabajo no siempre me manejé muy bien con el dinero. Los talleres tienen varios momentos de stand up económico.

¿Qué trasmitis en tus talleres a gente común? ¿Para qué tipo de personas están pensados tus talleres?



Los talleres están centrados en los principios de Behavioral Economics, que nos permiten entender cómo nos comportamos con el dinero. El objetivo es que los participantes puedan identificar los mecanismos y trampas que crean con sus finanzas, que sigan el trayecto de sus ingresos para ver dónde y en qué gastan, que descubran qué sienten cuando compran y cuál es el rasgo de sus personalidades que los hacen más propensos a tropezar siempre con la misma piedra.

Enseño mecanismos que te permitan ahorrar sin pensarlo, instrumentos financieros que te permitan invertir (acciones, fondos mutuos, etc.) con apenas 100 dólares, cómo abrir una cuenta en una plataforma y arrancar ya

Cualquier persona que quiera mejorar con el dinero, es bienvenido al curso.

Siempre se dice que las mujeres son más compradoras compulsivas que los varones, ¿qué pensas de eso?

Es verdad que muchas mujeres compran de manera compulsiva y que son más regaladoras que los hombres.

También es verdad que las mujeres son mejorar organizadoras de las finanzas pero muchas veces le dejan ese rol a los hombres por preconceptos o prejuicios.

¿El ahorro es un valor que pasó de moda?

Queremos todo ya y ahorrar es dejar de hacer algo que quiero ahora por un beneficio futuro!

Una característica común que no ayuda con el ahorro es que creemos que mañana vamos a hacer y lograr todo lo que queremos. Mañana seremos personas geniales. Mañana me empiezo a cuidar, mañana empiezo a ahorrar pero hoy quiero gastar.

Me imagino que muchos jóvenes que tienen buenos ingresos te consultan por nuevas formas de inversión como las bitcoins, u otras formas, vos tenes un speech general o haces consultas de inversión privadas?

Tengo talleres grupales y mentorías personales en los que enseño a usar los instrumentos financieros para hacer crecer nuestros ahorros a largo plazo.

Escucho muchos podcast argentinos y se nota un cierto desprecio por el capitalismo, ¿qué pensas de lo que se llama en Argentina hippy con osde, que sería hablar mal del capitalismo tomando sol en un yate haciendo chivos para muchas marcas?

Yo estoy a favor del capitalismo y de todos los beneficios que tiene.

Pero la realidad es que estamos demasiado bombardeados con productos, promociones, Instagram y mi idea es dejar de mentirnos a nosotros mismos y llegar a los objetivos que queremos.

Para que sigas pifiando, pero con estilo.

Para que seas consciente de todas las emociones y decisiones que giran alrededor del manejo de la plata.

¿Cuál es la idea de holasoycaro?

El espacio #HolaSoyCaro fue pensado para que sea un lugar en el que se pueda hablar de estos temas cómodamente, donde te puedas cuestionar, reflexionar, sacarte tus dudas y, sobre todo, aprender. Un lugar donde derribemos mitos, pensemos, seamos más conscientes sobre cómo nos manejamos no solo con el dinero sino en la vida. En #HolaSoyCaro se está formando una hermosa comunidad que crece día a día, de la que todos pueden formar parte. Es una comunidad en la que hablamos de estos temas sin taparlos ni disfrazarlos, de una manera cómica y divertida, en la que compartimos experiencias propias y nos reímos de nosotros mismos porque, seamos honestos, ninguno la tiene clara del todo.