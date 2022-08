Con Javier Jacubovsky, Presidente de la delegación uruguaya a las Macabeadas

Javier Jacubovsky, que entró a trabajar en Hebraica y Macabi como Director Ejecutivo hace 4 años, llegó en aquel momento en medio de los preparativos para la organización de las Macabeadas Panamericanas en México que se llevaron a cabo en el 2019. Siendo absolutamente nuevo,no tuvo involucramiento en aquel esfuerzo, lo cual significa que las de ahora fueron sus primeras Macabeadas. Y se fue con un excelente resumen y muchas emociones.

En el desfile inaugural, junto a la joven macabea que llevaba el cartel de Uruguay, y a los dos abanderados, Eugenio Garfinkel y Leonardo (Buby) Rosenblum

Conversamos con él ya finalizado el campeonato. Este es además el momento de agradecerle su buena onda y paciencia de siempre, para compartir materiales y responder preguntas siempre que las teníamos en el marco de la cobertura. Nadie mejor que él para tener la visión general de lo que ocurría en la delegación uruguaya.

P: Javier ¿cuál es tu resumen de estas Macabeadas en Israel? Y claro que no me refiero al cómputo de medallas.

R: Fueron unas Macabeadas históricas en todo sentido, cantidad de gente, resultados deportivos, cantidad de funcionarios involucrados. La verdad que si bien todo en Uruguay suele ser hecho a corazón y garra, vinimos muy bien preparados y organizados, y los resultados deportivos no son casualidad.

P: ¿Qué sentiste al entrar con la delegación al estadio de Jerusalem?

R: La verdad que con todos los temas organizativos me fue muy difícil poder disfrutar del evento, pero ver a mis amigos y a la delegación disfrutando y poder vivir esto desde mi lado es espectacular. En todo momento me sentí orgulloso de lo que estábamos viviendo, ya habrá tiempo mas adelante de disfrutar lo alcanzado.

P: Como bien se sabe, el equipo que ganó el oro en fútbol open representa a Hebraica en la Liga Universitaria. ¿En qué te parece que puede influir la victoria lograda en su desempeño en la liga? ¿Da mayor seguridad de la que ya tienen?

R: Creo que el resultado es muestra del trabajo de mucho tiempo, no solo por la competencia de alto nivel que estamos teniendo en Uruguay sino que hace muchos años el equipo empezó a vivir las Macabeadas como una competición seria y a vivirla como profesionales y el resultado no iba a tardar en llegar. Estaban convencidos que estaban al nivel, tanto jugadores como cuerpo técnico.

P: A nivel comunitario ¿te parece que el oro puede tener un valor educativo, ser un aliciente para niños a dedicarse al deporte?

R: El resultado positivo siempre conlleva repercusión positiva, pero el grupo de por sí y todos sus logros son un ejemplo constante para nuestra comunidad y para el club. Este, si bien debe ser el ejemplo más importante de la historia, no deja de ser otro de sus logros y demostraciones de amor y compromiso por la institución y la comunidad.

P: ¿Podés compartir conmigo algunos momentos que te hayan resultado especialmente significativos y emocionantes en esta Macabeada?

R: Para mí todo esto comenzó hace casi un año y medio, y hace ya casi un año que arranqué a soñar con que íbamos a lograr algo histórico, no con el resultado sino con la organización y la cantidad de deportistas en la delegación. Por lo tanto ya ahí comencé a tener momentos muy emocionantes. El siguiente momento fue cuando vine a Israel en marzo a cerrar los aspectos organizativos y pudimos conseguir las Macabeadas Panamericanas en Uruguay para el 2027, todo logro de una gran organización de estas Macabeadas, lo que generó la confianza en nuestra Institución y comunidad. Y de las Macabeadas la verdad que cada evento me hacía emocionar, cada agradecimiento de los participantes, las felicitaciones de las otras delegaciones, fueron dos semanas constantes de momentos significativos y emocionantes.

P: Mi sensación era que vos estás a cargo de todo. ¿Cómo viste desde adentro la organización de la Macabeada?

R: Somos un equipo, chico pero un equipo al fin. Hay mucha gente voluntaria por detrás, pero también hay mucha gente que hoy no sigue en la institución a la que hay que ser muy agradecida porque fue escribiendo esta historia que hoy nos permite llegar a uno de los puntos más altos de la misma. Pero hay que seguir para arriba ahora, no podemos creer que esto es lo máximo, esto es simplemente el comienzo de algo enorme.

La organización es espectacular, siempre hay cosas para aprender y para mejorar, pero hay que ser conscientes de lo que vivimos, el segundo evento deportivo más grande del MUNDO, y nosotros estuvimos acá y salió todo a la perfección, con miles y miles de voluntarios a disposición. Por suerte me tocó estar a cargo de toda la delegación y no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que vinieron y para todos los que nos ayudaron a organizar este evento, ya que nuestro know how era para una delegación 6 veces más chica a la que trajimos, por lo que tuvimos que aprender mucho antes de venir y tuvimos el apoyo de mucha gente sin pedir nada a cambio.

Es espectacular todo lo que se vivió.

P: ¿Algo que quieras agregar? De lo que sea...

R: Que la gente se acerque a nuestra institución, vivir este evento es algo maravilloso, como deportista, como acompañante, como voluntario o como profesional, les prometo que no se van a arrepentir, representar a una comunidad de un país no es para cualquiera, y en nuestro paisito está al alcance de la mano, no dejen pasar la oportunidad.

P: Me alegra mucho ese resumen Javier. Gracias por todo y felicitaciones.

R: A vos Ana.